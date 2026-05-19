¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥¹¥³¥¹¥â¥¹¡¢SmartDBÆ³Æþ¤Ç¶ÈÌ³²þ³×¤ò¿ä¿Ê-Ç¯´ÖÌó6,300»þ´Ö¤Î¹©¿ôºï¸º¤È¥³¥¹¥ÈºÇÅ¬²½¤ò¼Â¸½-
¡¡Âç´ë¶È¸þ¤±¥¯¥é¥¦¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥É¥ê¡¼¥à¡¦¥¢¡¼¥Ä¡ÊÅìµþËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢¹ÅçËÜ¼Ò¡§¹Åç¸©¹Åç»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»³ËÜ ¹§¾¼¡¢°Ê²¼ ¥É¥ê¡¼¥à¡¦¥¢¡¼¥Ä¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¥È¥é¥ó¥¹¥³¥¹¥â¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔËÅç¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¶¦Æ±¼ÒÄ¹¡§Ì¶ÅÄ ÀµÌÀ¡¢¿ÀÃ« ·ò»Ö¡¢°Ê²¼¥È¥é¥ó¥¹¥³¥¹¥â¥¹¡Ë¤¬¡¢Âç´ë¶È¸þ¤±¶ÈÌ³¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¥¯¥é¥¦¥É¡ÖSmartDB(R)¡Ê¥¹¥Þ¡¼¥È¥Ç¡¼¥Ó¡¼¡Ë¡×¤Î³èÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢Ç¯´ÖÌó6,300»þ´ÖÁêÅö¤Î¹©¿ôºï¸º¤È¥³¥¹¥Èºï¸º¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥¹¥³¥¹¥â¥¹¤Ï¡¢¥³¥¹¥ÈºÇÅ¬²½»Ù±ç¡¢Ä´ºº¡¦Ê¬ÀÏ¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥»¥ó¥¿¡¼¡¢BPO¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¥¢¥¦¥È¥½¡¼¥·¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ËÅ¸³«¡£ ¡Ö¿Í¡×¤È¡Öµ»½ÑÎÏ¡×¤òÍ»¹ç¤·¤¿¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ç¤Ï¡Ö¸ÜµÒÀÜÅÀ¤ÎDX¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë¤Ë¤è¤ëCX¡Ê¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¡Ë¸þ¾å¡×¤ËÃíÎÏ¡£ ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°Åý³çËÜÉô ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼Âè°ìÅý³çÉô¤Ï¡¢¶ÈÌ³Á´ÂÎ¤ÎÅý°ì¤Ë¤è¤êCX¤ä¶ÈÌ³ÉÊ¼Á¸þ¾å¤ÎÅÚÂæ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¡¢¶ÈÌ³¤ÎºÇÅ¬²½¡¦»ÅÁÈ¤ß²½¤ò¿ä¿Ê¡£ ¶ÈÌ³´Ä¶¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸½¾ì¤¬CX¸þ¾å¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Î¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥»¥ó¥¿¡¼»ö¶ÈÉôÌç¤Ï¤½¤Î»ö¶È¤ÎÆÃÀ¾å¡¢¸ÜµÒ¤ä¶È³¦¤´¤È¤Ë¶ÈÌ³¤Î¸ÄÊÌºÇÅ¬²½¤¬¿Ê¤ß¡¢Excel¤ä¼êºî¶È¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿±¿ÍÑ¤¬¾ïÂÖ²½¡£ Äê´üÅª¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë¾ðÊó½¸Ìó¶ÈÌ³¤ä¿½ÀÁ¡¦¾µÇ§¤È¤¤¤Ã¤¿¥ï¡¼¥¯¥Õ¥í¡¼¶ÈÌ³¤¬ÉôÌç¤´¤È¤Ë¸ÄÊÌ´ÉÍý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥Ç¡¼¥¿¤Î½ÅÊ£´ÉÍý¤äÎà»÷¶ÈÌ³¤¬È¯À¸¤·¡¢¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤ä¥Ç¡¼¥¿¤ÎÁ´¼ÒÅª¤ÊÅý¹ç¡¦²Ä»ë²½¤¬º¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢´ð´´¥·¥¹¥Æ¥à¤ÈÏ¢·È¤·¶ÈÌ³´ÉÍý¡¢¿Íºà´ÉÍý¡¢ÉÊ¼Á´ÉÍý¤Ê¤É¤òÃ´¤¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢10Ç¯°Ê¾åÁ°¤Ë¥Õ¥ë¥¹¥¯¥é¥Ã¥Á¤Ç³«È¯¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ÈîÂç²½¡¦Ê£»¨²½¤Ë¤è¤ê½ÀÆðÀ¤ò·ç¤¡¢¸½¾ì¤«¤é¤Î²þÁ±Í×Ë¾¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡£ ¤µ¤é¤Ë¡¢¥·¥¹¥Æ¥à´ÉÍýÉôÌç¤Ç¤Ï±¿ÍÑÊÝ¼é¤ËÂ¿¤¯¤Î¥ê¥½¡¼¥¹¤òÍ×¤·¡¢´ÉÍý¥³¥¹¥È¤ÎÁýÂç¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤â¸²ºß²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤«¤é¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥»¥ó¥¿¡¼»ö¶ÈÉôÌç¤Ç¤Ï¡¢´ûÂ¸¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥¯¥é¥¦¥É°Ü¹Ô¤È¤È¤â¤Ë¡¢¶ÈÌ³¤Î¸ÄÊÌºÇÅ¬¤«¤éÁ´ÂÎºÇÅ¬¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤ò¿Þ¤ë¶¦ÄÌ´ðÈ×¤Î¹½ÃÛ¤ËÃå¼ê¡£ »ö¶ÈÉô¼«¤é¤¬³«È¯¡¦²þ½¤²ÄÇ½¤Ê¥Î¡¼¥³¡¼¥É¤Î¥¯¥é¥¦¥É´ðÈ×¤È¤·¤Æ¡¢2024Ç¯2·î¤«¤éSmartDB(R)¤òËÜ³ÊÆ³Æþ¤·¡¢¸½ºß¤ÏÌó2,200Ì¾¤¬ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£SmartDB¤ÎÁªÄêÍýÍ³¡§½ÀÆðÀ¤ÈÅýÀ©¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¶ÈÌ³´ðÈ×
¡¡À½ÉÊÁªÄê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÅÀ¤¬ÆÃ¤Ë¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½ÀÆð¤Ê¥ï¡¼¥¯¥Õ¥í¡¼µ¡Ç½
Ê£¿ô¥ï¡¼¥¯¥Õ¥í¡¼¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¶ÈÌ³´ÖÏ¢Æ°¤¬²ÄÇ½¤ÊÅÀ¤ä¡¢ÉôÌç²£ÃÇ¤Ç¤Î¾ò·ïÉÕ¤¾µÇ§¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ê¡¢¶ÈÌ³Åý¹ç¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¡£
¥Î¡¼¥³¡¼¥É³«È¯¤Ë¤è¤ë¿×Â®À¤È½ÀÆðÀ
¥Î¡¼¥³¡¼¥É¤ÇÊ£»¨¤Ê¶ÈÌ³Í×·ï¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¡¢¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤Ë¤è¤ëÁá´ü¸¡¾Ú¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î¹ç°Õ·ÁÀ®¤ò¿Þ¤ê¤Ê¤¬¤é¥¢¥¸¥ã¥¤¥ë¤Ë¹½ÃÛ¡¦²þÁ±¤Ç¤¤ëÅÀ¡£
¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤È¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹
ÁÈ¿¥¤äÌò³ä¤Ë±þ¤¸¤¿¸¢¸Â´ÉÍý¤Ë¤è¤êÉôÌç²£ÃÇ¤Î¶ÈÌ³¤ä¥Ç¡¼¥¿¤ò°ÂÁ´¤Ë°ì¸µ´ÉÍý¤Ç¤¡¢¹¹¿·ÍúÎò¤Ê¤É¤Î¾ÚÀ×´ÉÍý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¶¯²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÅÀ¡£
¶¦ÄÌ´ðÈ×¤È¤·¤Æ¤ÎÈÆÍÑÀ¤È¶ÈÌ³ºÆ¸½À
¶È³¦¡¦¶È¼ï¤òÌä¤ï¤º¡¢É¸½àµ¡Ç½¤Î¤ß¤Ç¶ÈÌ³¤¬ºÆ¸½¤Ç¤¤ëÈÆÍÑÀ¡£
Âç´ë¶È¤Ç¤ÎÍøÍÑ¼ÂÀÓ
Âç´ë¶È¤Ç¤ÎÆ³Æþ¼ÂÀÓ¤È¡¢ÂçÍÆÎÌ¥Ç¡¼¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿¶ÈÌ³»öÎã¤¬ËÉÙ¤ÊÅÀ¡£
¢£SmartDBÆ³Æþ¤ÎÀ®²Ì
¡¡¸½ºß¥È¥é¥ó¥¹¥³¥¹¥â¥¹¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÉÊ¼ÁÁíÅÀ¸¡¶ÈÌ³¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ö·ÀÌó½ñ¾ïÈ÷¥¥Ã¥È´ÉÍý¡×¤ä¡Ö¸¡¼ý½ñ¥Á¥§¥Ã¥¯¥·¡¼¥È¡×¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤Î¶ÈÌ³¤òSmartDB(R)¤Ç¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÀ®²Ì¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÄêÎÌÅª¤ÊÆ³ÆþÀ®²Ì
¡¦Ç¯´ÖÌó6,300»þ´ÖÁêÅö¤Î¹©¿ôºï¸º¤È±¿ÍÑ°Ý»ý¥³¥¹¥Èºï¸º
¢ÄêÀÅª¤ÊÆ³ÆþÀ®²Ì¡Ê¶ÈÌ³¡¦ÁÈ¿¥ÌÌ¤Ç¤ÎÊÑ²½¡Ë
¡¦¶ÈÌ³É¸½à²½¡§¶ÈÌ³Í×·ï¤Ë±þ¤¸¤¿¥·¥¹¥Æ¥àÀ©¸æ¤È°ì¸µ´ÉÍý¤ÇÉÔÈ÷¤ä¥ß¥¹¤ÎÍÞ»ß
¡¦¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ê±¿ÍÑÊÑ¹¹¡§¥Î¡¼¥³¡¼¥É³«È¯¤Ë¤è¤ê¡¢´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆºÇÅ¬¤Ê±¿ÍÑ¥Õ¥í¡¼¤Ø
¡¦¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¶¯²½¡§Å¬ÀÚ¤Ê¥¢¥¯¥»¥¹À©¸æ¤È¾ÚÀ×´ÉÍý¤Ç¡¢Á´¼ÒÍøÍÑ¤Ë¤ª¤±¤ëÅýÀ©¤ò³ÎÊÝ
¡¦¸½¾ì¼çÆ³¤Ç¤Î¶ÈÌ³²þÁ±¡§¶ÈÌ³¤ÎÆâÍÆ¤ò°ìÈÖÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¾ì¼çÆ³¤Ç¤Î¶ÈÌ³²þÁ±¤â²ÄÇ½¤Ë
¡¡¥È¥é¥ó¥¹¥³¥¹¥â¥¹¤Ï¸½ºß¡¢Á´¼ÒÅª¤Ê¶ÈÌ³´ðÈ×¤È¤·¤ÆSmartDB(R)¤Î³èÍÑÎÎ°è³ÈÂç¤ò¿Ê¤á¡¢¶ÈÌ³¤ÎÅý¹ç¡¦ºÇÅ¬²½¤äÉÊ¼Á¸þ¾å¡¦ÅýÀ©¶¯²½¡¢¤½¤·¤ÆÊÑ²½¤Ë¿×Â®¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¶¯²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤Þ¤¿¡¢º£¸å¤ÏSmartDB(R)¤ËÃßÀÑ¤µ¤ì¤¿¥Ç¡¼¥¿¤Î³èÍÑ¤ò¹¤²¤ë¤¿¤á¡¢BI¤äAI¤Î³èÍÑ¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¡¢¼ÒÆâ¤ÎÂ¾¶ÈÌ³¤ØÅ¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¶ÈÌ³¹âÅÙ²½¤ÈCX¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥È¥é¥ó¥¹¥³¥¹¥â¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°Åý³çËÜÉô ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼Âè°ìÅý³çÉô Åý³çÉôÄ¹ ·ó CX»ö¶ÈÅý³ç¡¡DCCÁí³ç CPF¿ä¿ÊËÜÉô ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à³«È¯Åý³çÉô Åý³çÉôÄ¹ µÜß· ÊþÀ® »á¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡SmartDB(R)¤ÏÃ±¤Ê¤ë¥ï¡¼¥¯¥Õ¥í¡¼¥Ä¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÊÑ²½¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿Âçµ¬ÌÏÁÈ¿¥¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¶ÈÌ³¤È¤È¤â¤Ë¿Ê²½¤·Â³¤±¤é¤ì¤ë±¿ÍÑ´ðÈ×¤È¤·¤Æ¡¢½½Ê¬¤Ê¼ÂÎÏ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î³èÍÑ¤Ï¸ÄÊÌ¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¶ÈÌ³Á´ÂÎ¤òÐíâ×¤·ºÆ¸½À¤ÈÅýÀ©¤ò»ý¤Ã¤Æ²þÁ±¤ò¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤Î´ðÈ×¤Å¤¯¤ê¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤³¤ì¤Þ¤ÇÅö¼Ò¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥»¥ó¥¿¡¼»ö¶ÈÉôÌç¤Ç¤Ï¡¢¸ÜµÒ¤´¤È¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿¶ÈÌ³¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ë¤è¤ê¡¢¸½¾ì¤Ë´ÉÍýÉé²Ù¤¬À¸¤¸²þÁ±¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë¸Â³¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¶¦ÄÌ´ðÈ×¤È¤·¤Æ¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¶ÈÌ³¤ÎÉ¸½à²½¤È²Ä»ë²½¤¬¿Ê¤ß¡¢¸½¾ì¤¬ÉÊ¼Á¸þ¾å¤äCX¸þ¾å¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤¬À°¤¤¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ ¥Î¡¼¥³¡¼¥É¤Ë¤è¤ë½ÀÆðÀ¤â¡¢¸½¾ì¼çÆ³¤Ç¶ÈÌ³¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¿Ê²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤¦¤¨¤Ç½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¹¡£ º£¸å¤Ï¤³¤Î´ðÈ×¤òµ¯ÅÀ¤Ë¥Ç¡¼¥¿³èÍÑ¤ä¶ÈÌ³¹âÅÙ²½¤ò¿Ê¤á¡¢ÊÑ²½¤Ë¶¯¤¯¡¢»ýÂ³Åª¤Ë²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤Ç¤¤ëÁÈ¿¥¤Å¤¯¤ê¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÎÌ±¼ç²½DAY¤Ë¥È¥é¥ó¥¹¥³¥¹¥â¥¹¤¬ÅÐÃÅ
¡¡¹ë²Ú¥æ¡¼¥¶¡¼´ë¶È¤¬¸ì¤ëDXÀè¿Ê»öÎã¾Ò²ð¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÎÌ±¼ç²½DAY¡×¤Ë¥È¥é¥ó¥¹¥³¥¹¥â¥¹¤¬ÅÐÃÅ¤·¤Þ¤¹¡£ ¤è¤ê¾Ü¤·¤¤ÆâÍÆ¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤Êý¤Ï¡¢¤¼¤ÒËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://digitalpr.jp/table_img/2952/134906/134906_web_1.png
¥É¥ê¡¼¥à¡¦¥¢¡¼¥Ä¤Ï¡¢º£¸å¤â¡È¶¨ÁÏ¡É¤òÍýÇ°¤Ë·Ç¤²¡¢¡Ö¸½¾ìÎÏ¶¯²½¡×¡Ö´ë¶È¶¥ÁèÎÏ¸þ¾å¡×¤ËÌòÎ©¤Ä¥È¡¼¥¿¥ë¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
SmartDB(R)¡Ê¥¹¥Þ¡¼¥È¥Ç¡¼¥Ó¡¼¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡https://hibiki.dreamarts.co.jp/smartdb/
SmartDB(R)¤Ï¡¢Âç´ë¶È»Ô¾ì¥·¥§¥¢No.1¡Ê¢¨1¡Ë¤Î¶ÈÌ³¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¥¯¥é¥¦¥É¤Ç¤¹¡£ ¸½¾ì¸ÄÊÌ¤Î¶ÈÌ³¤«¤éÁ´¼Ò²£ÃÇ¶ÈÌ³¤Þ¤Ç¥Î¡¼¥³¡¼¥É¤Ç³«È¯²ÄÇ½¡£ ¥ï¡¼¥¯¥Õ¥í¡¼¤ÈWeb¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤òÃæ¿´¤ËÂ¿ºÌ¤Êµ¡Ç½¤ò¤â¤Á¡¢½ÀÆð¤Ê³°Éô¥·¥¹¥Æ¥àÏ¢·È¡¢¤¤áºÙ¤«¤Ê¸¢¸Â´ÉÍý¡¢¹âÅÙ¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Í×·ï¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ »°É©UFJ¶ä¹Ô¤äKDDI¡¢¥Ä¥ë¥Ï¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¢ÃÞÇÈÂç³Ø¤Ê¤É¡¢Âç´ë¶È¤òÃæ¿´¤Ë¤¢¤é¤æ¤ë¶È¼ï¶ÈÂÖ¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬ÍøÍÑÃæ¤Ç¤¹¡£ ¥µ¡¼¥Ó¥¹´ðÈ×¤È¤·¤Æ¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥É¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖMicrosoft Azure¡×¤òºÎÍÑ¤·¡¢ÍøÍÑµ¬ÌÏ¤ÎÊÑ²½¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÁý²Ã¤Ë¤â½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡¡¥Æ¥¯¥Î¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¡¦¥ê¥µ¡¼¥Á¡Ö2025Ç¯ SaaS·¿¥ï¡¼¥¯¥Õ¥í¡¼»Ô¾ì¥á¡¼¥«¡¼¥·¥§¥¢Ä´ºº¡×¤è¤ê
³ô¼°²ñ¼Ò¥É¥ê¡¼¥à¡¦¥¢¡¼¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡https://www.dreamarts.co.jp/
¡Ö¶¨ÁÏ¤¹¤ë´î¤Ó¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ë¿Í¤ÈÁÈ¿¥¤È¼Ò²ñ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡×¤ò¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¡¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¤ë¥É¥ê¡¼¥à¡¦¥¢¡¼¥Ä¤Ï¡¢¡Ö¶¨ÁÏ¡×¤ò¼«¤éÂÎ¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸ÜµÒ¤Î¿¿¤Î¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆÁí¹çÅª¤Ê²ÝÂê²ò·è¤ò¤ª¼êÅÁ¤¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ç¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¡¢Âç´ë¶È¸þ¤±¶ÈÌ³¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¥¯¥é¥¦¥É¡ÖSmartDB(R)¡×¡¢Â¿Å¹ÊÞ¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó²þ³×¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡ÖShop¤é¤ó(R)¡Ê¥·¥ç¥Ã¥×¥é¥ó¡Ë¡×¡¢Âç´ë¶È¤ÎÆ¯¤Êý¤òÊÑ¤¨¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³¥Ã¥¯¥Ô¥Ã¥È¡ÖInsuiteX(R)¡Ê¥¤¥ó¥¹¥¤¡¼¥È¥¨¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡×¤Ê¤É¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò³«È¯¡¦Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥É¥ê¡¼¥à¡¦¥¢¡¼¥Ä
¢©150-6029 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è·ÃÈæ¼÷4-20-3¡¡·ÃÈæ¼÷¥¬¡¼¥Ç¥ó¥×¥ì¥¤¥¹¥¿¥ï¡¼29F
TEL¡§03-5475-2501 ¡¡E-mail¡§pr@dreamarts.co.jp
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ø¤Î¥ê¥ó¥¯
https://www.dreamarts.co.jp/news/press-release/pr260519/
À½ÉÊ¥µ¥¤¥È
https://hibiki.dreamarts.co.jp/smartdb/