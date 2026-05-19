■ 背景：効率化の裏で失われた「選ぶ楽しみ」を取り戻す 現在、市場に溢れる安価な椅子の多くは、コスト優先の「ジョイント構造（継ぎ木）」を採用していますが、NORTEは10年前に経験した接合部からの破損という失敗を機に、無垢材からの「丸ごと削り出し」という独自構造を確立しました。 この製法は高い強度を生む一方で、天然木ゆえに一台一台「木目」が異なるという個性を持ちます。これまでは「個体差」として扱われてきたこの特徴を、20周年を機に「唯一無二の価値」と再定義し、「BEAK CHAIR 100」としてお客様が納得の一脚を選べる体制を整えました。

■ 「BEAK CHAIR 100」 オンラインで「木目」を見て選べる個別販売 通常は届くまで分からない天然木の表情を、「BEAK CHAIR 100」としてオンライン上で1点ずつ確認する販売を開始します。 限定100脚を20脚ずつ、全てにシリアルナンバーを付与 20周年を記念した限定100脚には、世界に一つだけの証であるシリアルナンバーを刻印。 「10年長期保証」と「張り替え対応」による一生モノの担保 削り出し構造への自信から導入された業界異例の10年保証に加え、自社でのペーパーコード張り替えにも対応。

■ 目標・今後の方向性 NORTEは本プロジェクトを通じて、家具を単なる「消費財」ではなく、修理やメンテナンスを経て世代を超える「資産」へと変える、持続可能な暮らしを提案します 。初動として限定100脚の完売を目指し、今後も当社独自の技術による品質追求を継続してまいります 。

■ サービス・会社概要 ＜商品・プロジェクト概要＞ ●プロジェクト名： BEAK CHAIR 100 PROJECT ●対象商品： ビークチェア（ペーパーコード ダイニングチェア） ●販売数量： 限定100脚（シリアルナンバー付き） ●開始日： 2026年5月19日より ●販売場所： NORTE各店、オンラインショップ ●URL： https://norte-shop.com/

https://item.rakuten.co.jp/mizuno-kagu/c/0000000111/

＜会社概要＞ ●会社名： 株式会社rewood ●代表者： 水野史江 ●所在地： 愛知県名古屋市守山区竜泉寺2-1323 ●事業内容： 北欧スタイル家具・インテリア雑貨の企画・販売 ●URL： https://norte-shop.com/ ●Instagram: https://www.instagram.com/norte_shop/

Instagram投稿 : https://www.instagram.com/p/https://www.instagram.com/norte_shop//

＜本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先＞ ●株式会社rewood 広報担当：高橋 美紀 ●TEL：052-778-9310 ●Email：info@mizuno-kagu.jp

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