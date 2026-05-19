名経営者や匠の知恵や技はＡＩで受け継ぐ時代へ 知の継承と融合を実現する「マインド・ネクサス」製品化

ネットにない“わが社だけの正解”を提示。経営者と学者を融合させた“ハイブリッド相談役”も可能に。

ＡＩ・ロボットの開発・提供を手掛けるタケロボ株式会社（所在地：東京都品川区、代表取締役社長：竹内 清明）は、２０１１年より開発を重ねノウハウを蓄えてきたオリジナルＡＩと最先端の生成ＡＩを融合させた革新的ＡＩシステム「マインド・ネクサス」を製品化いたしました 。

本システムは、名経営者や専門家が持つ「思考プロセス」を学習させることで、本人の不在時や引退後であっても、直接対話しているかのようなアドバイスを得られる「知の継承」と「知の融合」を実現します 。

＜「マインド・ネクサス」の紹介ページ＞

https://www.takerobo.co.jp/mind_nexus.html

■マインド・ネクサス製品化の背景

日本を襲う“知の消失”危機をＡＩで救う

現在、日本社会では団塊世代の大量引退や後継者不足、熟練技術者の高齢化により、長年培われた知識や経験に基づく「判断力」が失われる課題が深刻化しています。マニュアル化が困難な“暗黙知”を次世代へ残し、企業の競争力を維持するため、「マインド・ネクサス」を開発しました 。

■マインド・ネクサスの概要

ネットにない「わが社だけの正解」がここにある。

名経営者や歴史の証人が持つ「思考のプロセス」をＡＩに学習させ、自社独自の知見や未公開データに基づく高度な対話を実現。さらに、複数の人物の思考を融合させることで、新たな気づきを得ることも期待できます。

■機能と特徴

(1)用途に応じた3つのＡＩモデル

確実型：一言一句違わない正確回答

応用型：状況に応じた柔軟回答

複合型：複数データを組み合わせ多角的回答

(2)グーグル型の複数回答表示

「可能性のある複数回答＋ＡＩ生成回答」を並列表示。各種判断等の比較検討に最適。

(3)複数知性の合成

先代社長(攻撃型) × 現社長(保守型)

社長 × 有名経営者 × 標準経営論

リーダ × 歴史上の人物

複数の思考を合成した“新しい知性”に相談でき、革新的な意思決定を支援。

(4)初期データは“そのまま渡すだけ”

資料・メモ・音声・文章など、形式不問。 ＡＩ用に整形する必要なし。

(5)クラウドで即利用

ＰＣ・スマホから利用可能。運用後の管理機能も簡単。

■活用例

後継者育成：創業者やベテラン経営者の判断基準をＡＩ化し、次世代育成に活用

技術継承：熟練職人の暗黙知を保存し、若手育成に活用

自治体･文化保全：地域文化や歴史の語り部の知恵を未来へ

企業研修･新アイデア：経営者×学者×歴史人物の“融合知性”で新たな学びを創出

医療･介護：ベテラン専門職の判断支援

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■画面イメージ

■会社概要

商号 ： タケロボ株式会社

所在地 ： 〒141-0022 東京都品川区東五反田5-27-10 野村ビル9F

代表 ： 代表取締役社長 竹内 清明

設立日 ： 2011年8月31日

事業内容： AI、ロボットの企画、開発、製造、販売

URL ： https://www.takerobo.co.jp/