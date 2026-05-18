Hudl、三浦健豪氏を日本地域統括ディレクターに任命

Hudl Japan株式会社

東京、日本／米国ネブラスカ州リンカーン - 2026年5月18日 - スポーツパフォーマンステクノロジーのグローバルリーダーであるHudlは、三浦健豪（みうら けんごう）の日本地域統括ディレクター就任を本日5月18日付けで発表しました。三浦はこの役職において、APACシニアセールスディレクターのTim Rouseのもと、日本市場における営業活動、ビジネス開発およびパートナーシップ活動全般を統括します。

APACシニアセールスディレクターのTim Rouseは次のように述べています。

「日本はHudlにとって重要性が高く、かつ成長著しい市場です。国内のスポーツ組織では、コーチや分析担当者のパフォーマンス向上を支援する統合型データツールへの注目を背景に、先進的なインサイトを求める声がますます高まっています。三浦の就任により、日本のお客様をより効果的にサポートできる知見とリーダーシップが加わります。今後の活躍に大きな期待を寄せています。」

三浦は次のように述べています。

「スポーツテクノロジーが急速に進化する中、Hudlへ参画できることを大変光栄に思います。日本のクラブ、アカデミー、競技連盟から高度なパフォーマンスツールへの需要は高く、Hudlはそのご期待に応えられると確信しています。国内のさまざまな組織、団体の皆様と連携し、Hudlのテクノロジーを通してチームや個人の成功に貢献できることを楽しみにしています。」

【 三浦健豪 プロフィール 】

三浦健豪（みうら けんごう）Hudl Japan株式会社 日本地域統括ディレクター

三浦はリンクトインにて日本市場向けグローバルクライアント営業本部に在籍後、Hudlに入社しました。それ以前は、インテルおよびマイクロソフトをはじめとしたグローバルハイテク企業にて20年以上のキャリアを積み、国内外における営業、カスタマーサクセスの推進、およびパートナープログラムの実行において豊富な実績を持っています。

中央大学商学部を卒業後、インテル・マイクロソフト在籍時は上海・シンガポール拠点にも在籍し、多様な多国籍企業への営業活動と国際的なパートナーアライアンスの推進に携わりました。グローバルな視点と日本市場への理解を併せ持つリーダーとして、日本スポーツ界の発展に貢献して参ります。

【 Hudl（ハドル）について 】

Hudlは、あらゆるレベルのスポーツに携わるコーチ、アスリート、および管理者と協力しながら、世界中の数十万チームの可能性を最大限に引き出すことを使命としています。パフォーマンスの向上、業務効率化、リクルート支援、そしてファンエンゲージメントの強化に向けたツールとインサイトを提供しています。スマートカメラは練習や試合のあらゆる瞬間を記録し、映像レビュー、リクルーティング、スカウティングなど業界エコシステムの基盤を支えます。信頼性の高いソフトウェアは、映像にデータと分析を重ね合わせることで、アスリートとチームがその潜在能力を発揮できるよう支援します。さらに、ライブ配信、選手ハイライト、チケット情報、各種アップデートを通じて、チームとファンのより深いつながりを実現するプラットフォームも提供しています。詳細はHudl.com(https://jp.hudl.com/ja)をご覧ください。