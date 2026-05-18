高騰がつづく建設費の″今″を読み解く、発注者向け建設市況解説オンラインセミナー開催

株式会社アクア

建設コストに特化したコンストラクションマネジメントを提供する株式会社アクア（本社：東京都千代田区、代表取締役：相良 範浩）は、建設プロジェクトの事業主・発注者様を対象に、建設市場動向レポート「アクアングル」の解説セミナーを2026年6月9日（火）よりオンラインにて開催いたします。

本セミナーでは、弊社代表の相良が自ら講師を務め、最新の建設市況やコスト動向をまとめた独自レポート「アクアングル」の26-2Q号（5月末発行予定）について、掲載された各種指標やグラフの読み解き方を詳しく解説します。参加費は無料、セミナー後には個別相談も承ります。

イベント申込ページはこちら :https://info.aqa-pm.co.jp/form/seminar-aqangle-26-2q株式会社アクア ウェブサイト :https://www.aqa-pm.co.jp/

独自レポート「アクアングル」を読み解き、発注リテラシー向上へ

昨今の建設費は、資材価格や労務費の上昇に、働き方改革や職人の高齢化などに起因するマンパワー不足が重なり、近年まれに見る高騰を続けております。足元では2019年比で150％程度、場合によっては2倍かそれを超える事例も出てきており、ますます建設発注のリスクを高めています。

アクアでは、最新の主要資材や労務費の動きと建設費のトレンドをはじめ、関連するトピックスや国内外の経済指標などを分析しまとめたレポート「アクアングル」を、毎月の月次特集、四半期ごとのフルレポートとして発行しています。

多くの指標やデータが盛り込まれている一方、「グラフをどう読み解けばよいか」というお声もいただくことから、発注者の皆様の知識向上とスキルアップ支援を目的に、本セミナーを定期開催する運びとなりました。

毎回500名規模のお申し込みをいただき、ご参加者いただいたみなさまから大変ご好評をいただいているセミナーです。

今回は、5月末発行予定の「アクアングル26-2Q号」を対象に解説します。

中東情勢が工事費に与える影響についてもお話します。

また、質疑応答の時間も設け、皆様の疑問に直接お答えします。

開催概要

2025年5月発行「アクアングル25-2Q号」サンプル参加者の声（アンケートより一部抜粋）- 現在の建築コスト上昇についての理由や、詳細な分析が大変参考になりました。- 新聞などには書いてない実状をわかりやすく解説いただきました。- 解説が分かりやすく、最近の世界と日本の経済状況、市況、物価動向、賃金動向、金利動向を包括的に図表から理解できました。- ホテル建設やコストについて今後の動向が良く理解できました。- 建設業の直近の現状と課題が明らかになり、当社が今後進むべきスタンスを考えるうえで貴重な機会になりました。- 継続的に参加することで、市況の動向がより理解できているように感じています。このような方におすすめです- 建設市場の動向に関する知識を身につけて、発注リテラシーを高めたい- 建設市況に関する各種指標やグラフの読み解き方を知りたい- アクアングルを自社内・部署内で共有したい- 社内スタッフに聞かせることでスキルアップを図りたい

イベント名：セミナー「建設コストレポート（アクアングル）解説｜最新建設市況と建設コスト動向」

開催日時：

- 6月9日（火）14:00～15:00【生配信・質疑応答あり】- 6月11日（木）14:00～15:00【録画配信】- 6月17日（水）12:00～13:00【録画配信】

開催形式：オンラインセミナー（Zoom）

参加費：無料

定員：各回500名

参加対象：建設事業の発注者の方、建物の保有・運用・管理等の立場にある法人様

参加特典：最後までご視聴頂いた方に、最新の「建設市場動向レポート（アクアングル）」をプレゼント

主催：株式会社アクア

※本セミナーは法人様向けです。個人名義でのお申込みはご遠慮いただいております。

※後日のアーカイブ配信はございません。

プログラム

- 建設市場動向レポート「アクアングル」掲載の各種指標・グラフの見方の解説- 最新の建設市場トレンドとその背景- 参加者からの質疑応答

※プログラムの内容は予告なく変更となる可能性がございます。

お申し込み方法

イベント申込ページのURLより必要事項を記入しお申し込みください。

お申し込み時にご登録いただいたメールアドレス宛に、後日視聴用のURLをお送りします。

講師プロフィール

イベント申込ページはこちら :https://info.aqa-pm.co.jp/form/seminar-aqangle-25-4q

相良 範浩（さがら のりひろ）

株式会社アクア 代表取締役 社長執行役員

ゼネコン勤務を経て2003年アクア入社。2007年CM本部副本部長、2009年取締役CM本部長、2013年執行役員マネジメント事業本部長、2016年常務執行役員、2020年取締役。

株式会社アクアについて

株式会社アクアは、建設コストに特化したコンストラクションマネジメントの会社です。透明性の高いコスト情報と専門的な知見を活かし、お客様のプロジェクトを成功に導くための最適なソリューションを提供しています。

会社概要

社名：株式会社アクア

本社所在地：東京都千代田区神田小川町3丁目7番1号 ミツワ小川町ビル4階

代表取締役：相良 範浩

事業内容：プロジェクトマネジメント、コンストラクションマネジメント、コストマネジメントなど

設立：1998年

HP：https://www.aqa-pm.co.jp/

連絡先

電話番号：03-6811-7165（代表）

メール：y.suzuki@aqa-pm.co.jp