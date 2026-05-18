弁理士 短答式試験【解答速報】イベント公開中！「令和8年度 論文式試験直前総仕上げ動画」のプレゼントが決定いたしました！
株式会社アガルート（本社：東京都新宿区、代表取締役：岩崎 北斗）が運営する「アガルートアカデミー」は、弁理士 短答式試験翌日の5月18日（月）に 「解答速報」を無料で公開いたしました。
また、「令和8年度 論文式試験直前総仕上げ動画」のプレゼントが決定いたしました。
2026年弁理士試験 解答速報 :
https://www.agaroot.jp/benri/sokuho/?utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes-benri
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アガルートアカデミーは、弁理士 短答式試験翌日の5月18日（月）に 2026年（令和8年度）弁理士 短答式試験「解答速報」を会員登録不要で無料公開いたしました。
さらに、「令和8年度 論文式試験直前総仕上げ動画」の無料プレゼントが決定いたしました！
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■【無料プレゼント】令和8年度 論文式試験直前総仕上げ動画
受験生応援企画として、アガルートアカデミーでは、令和8年度 論文式試験直前総仕上げ動画を無料配信いたします。
視聴期限：2027年5月24日（日）まで
無料プレゼントを受け取る :
https://www.agaroot.jp/benri/sokuho/?utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes-benri
アガルートは今後も、「教育」を通じて、数多くのイノベーションを下支えする、社会的なインフラとなることを目指しています。
【株式会社アガルートについて】
本社 ：東京都新宿区新小川町5-5 サンケンビル4F
設立日 ：2013年12月
資本金 ：35,000,000円
代表者 ：代表取締役 岩崎 北斗
HP ：https://agaroot.co.jp/
事業内容：
国家試験、検定試験等のオンライン予備校「アガルートアカデミー」：https://www.agaroot.jp/
オンライン医学部予備校「アガルートメディカル」：https://www.agaroot.jp/agaroot-medical/
オンライン学習コーチング「アガルート学習コーチング」：https://agaroot.co.jp/coaching/
資格試験対策の書籍を中心とした「出版事業」
完全成功報酬型Ｍ＆Ａコンサルティング・アドバイザリーサービス「AGAROOT M&Aアドバイザリー」
【グループ会社・グループ会社サービス】
株式会社ファンオブライフ：https://www.funoflife.co.jp/
アガルートキャリア：https://agaroot-career.jp/
Education Career：https://education-career.jp/
株式会社シナプス：https://cyber-synapse.com/
株式会社 新社会システム総合研究所：https://www.ssk21.co.jp/
株式会社エーアイアカデミー：https://aiacademy.jp/
株式会社メディアグロース：https://media-growth.co.jp/
株式会社クエリマーケティング：https://query-marketing.co.jp/
買取バリュー：https://kaitori-value.jp/
株式会社あそびラボ：https://asobi-lab.co.jp/
株式会社ワクコンサルティング：https://waku-con.com/
アガルート法律会計事務所：https://agaroot-lawacc.com/