倉庫・工場のヒヤリハット対策に。一目でわかる「緑」の安全境界線『フォークリフトセーフティサークルライト高輝度20WモデルLED 緑』を発売

サンコー株式会社

この度、サンコー株式会社 （所在地：東京都千代田区、代表取締役：荒井太智）は

『フォークリフトセーフティサークルライト高輝度20Wモデル』の新色「緑色」を5月18日に発売いたしました。

サンコー公式オンラインストア、取扱店、各種ECサイトなどで販売します。

詳細を見る :https://www.thanko.co.jp/view/item/000000001383

本製品は、倉庫や工場内でのフォークリフトによる接触事故を未然に防ぐための後付け型LEDセーフティライトです。

フォークリフト事故の約66%を占める歩行者との接触を防ぐため、視認性の高いグリーンの光を路面に曲線状に照射し、車両の接近を直感的に知らせます。

従来の赤色警告灯は見慣れてしまいがちですが、明るい現場でも際立つ5W高輝度LED×4個の鮮やかな緑の光が、死角からの飛び出しなどのヒヤリハット対策に大きく貢献します。

強力なマグネット固定式で車両の金属部分に穴あけ不要で簡単設置が可能。

DC12Vから110Vまで幅広く対応し、ほぼ全てのフォークリフトに導入できます。

作業者の安全を確保したい、構内の事故リスクを低減したい。

そんな方におすすめの『フォークリフトセーフティサークルライト高輝度20WモデルLED緑』です。

＜製品特長＞

■倉庫・工場でのヒヤリハット対策に最適な後付けLEDセーフティライト

■見落としを防ぐ鮮やかな「緑色」の光を路面に曲線照射

■明るい現場でもハッキリ目立つ5Wの高輝度LEDを4個搭載

■強力マグネット固定式により、車両への穴あけ不要で簡単取り付け

■DC12Vから110Vまで対応し、ほぼ全てのフォークリフトで使用可能

■水しぶきなどにも耐えられる生活防水仕様

＜仕様＞

・サイズ／幅140×奥行58×高さ83(mm)

・重量／約660g

・電源／DC12～110V

・消費電力／約10W

・ライト数／4個

・発光色／赤色/緑色

・照射形状／曲線

・ライト寿命／約10000時間

・防水性能／生活防水

・動作環境／-25℃～+75℃

・素材／PC、アルミニウム、銅

・付属品／本体、スタンド2個、マグネット台2個、六角レンチ、六角穴ボルト（短）2個、六角穴ボルト（長）2個、ワッシャー4個、ナット4個（内予備2個）、スプリングワッシャー4個、日本語説明書

・保証期間／購入日より12ヶ月

・発売日／赤色：2023/2/3 緑色：2026/5/18

・型番/JAN／赤色：FRKLEDSBK/4580060595938

緑色：FRKLEDSBK-GN /4580060605774

フォークリフトセーフティサークルライト高輝度20Wモデル LED緑

[販売価格] 12,900円 (税込)

https://www.thanko.jp/view/item/000000004834(https://www.thanko.co.jp/view/item/000000001383)

■会社概要

会社名 サンコー株式会社

資本金 3800万円

設立 2003年6月26日

所在地 〒101-0021 東京都千代田区外神田1-8-13 NREG秋葉原ビル4階

主な事業内容 家電・コンピュータ周辺機器の輸出入・開発・販売業務

URL: https://www.thanko.co.jp

■製品に関するお問い合わせ先

サンコー株式会社 営業部

〒101-0021 東京都千代田区外神田1-8-13 NREG秋葉原ビル4階

TEL 03-3526-4321 FAX 03-3526-4322

Email sales2@thanko.jp URL: https://www.thanko.jp