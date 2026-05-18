国内最大規模の国際サイクルロードレース「ツアー・オブ・ジャパン2026 チャリ・ロト 堺ステージ」を開催します

堺市役所

UCI（国際自転車競技連合）公認の国内最大規模の国際サイクルロードレース「ツアー・オブ・ジャパン」の第1ステージとなる堺ステージを以下のとおり開催します。

本大会は、国内8ステージを8日間で走破する、都府県をまたぐ唯一のステージレースであり、堺ステージには国内外から有力選手が参加し、白熱したレースが繰り広げられます。

コースには、世界遺産「百舌鳥・古市古墳群」の構成資産である仁徳天皇陵古墳に隣接する大仙公園周回道路を使用し、本場ヨーロッパさながらの迫力と臨場感を間近で体感していただけます。

また、当日は「サイクルシティ堺」の魅力を体験できる各種イベントも同時開催します。

1 日 時 令和８年5月24日（日） 午前9時30分～午後４時ごろ

（同時開催イベントを含む）

2 場 所 大仙公園内（堺市堺区百舌鳥夕雲町2丁）及び周回道路

3 開催内容

１.個人タイムトライアル

選手が30秒毎に1名ずつ出走してタイムを競います。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/100533/table/307_1_777f4b8ef698019d42cca4899c4b1520.jpg?v=202605190251 ]

２.クリテリウム

全選手が一斉にスタートしコースを複数回周り、周回を重ね、最終周回の着順をもって順位を

決めるレース。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/100533/table/307_2_d8b043fab79618b92883354264d215b8.jpg?v=202605190251 ]

※JBCFは一般社団法人全日本実業団自転車競技連盟の略称です。

※いずれのレースも、競技時刻は諸事情により変更する場合があります。

4 ライブ配信 レース当日は、YouTubeライブ配信でもレースをご覧いただけます。

https://www.youtube.com/watch?v=ZWgRNAIYsoc(https://www.youtube.com/watch?v=ZWgRNAIYsoc)（個人タイムトライアルのみ）

5 交通規制 大会開催中は会場周辺で交通規制が行われますので、お車でのご来場はご遠慮ください。

6 関連イベント

（1）大仙公園内の同時開催イベント（開催日：5月24日（日））

１.大阪府警本部による催し

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/100533/table/307_3_ded752e95fbc6ed5a460af37076659da.jpg?v=202605190251 ]

２.BICYCLE INN PARK 2026

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/100533/table/307_4_71f6f4b29a6a3386dfec9c0f4af66e73.jpg?v=202605190251 ]

３.楽しく学べるデンマーク式自転車教室

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/100533/table/307_5_bb9593378f56d434b8c573edaba9b9ce.jpg?v=202605190251 ]

４.さかい自転車デー

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/100533/table/307_6_a9f847709ed6104da414dcc63828263a.jpg?v=202605190251 ]

５.その他

シマノ自転車博物館展示ブースに加え、キッチンカーの出店等を行います。

また、観光サービスアプリ「STLOCAL（ストローカル）」にてデジタルスタンプラリーも行い、参加者にはノベルティをプレゼントします。アプリの詳細は、以下のホームページをご確認ください。

https://stlocal.net/stamp-rally/toj-tour-rally

大阪府警察音楽隊等によるオープニングセレモニーBICYCLE INN PARK楽しく学べるデンマーク式 自転車教室

（2）市内周遊イベント

１.ツアー・オブ・ジャパン観戦ガイドツアー、散走（開催日：5月24日（日））

[表7: https://prtimes.jp/data/corp/100533/table/307_7_60bb089f6c42a77a96eb92e965de80df.jpg?v=202605190251 ]

２.サイクルシティ堺周遊デジタルスタンプラリー（自転車月間周遊イベント）

（開催期間：5月31日（日）まで）

[表8: https://prtimes.jp/data/corp/100533/table/307_8_cfcb22925f9a444129be0cc3a498a183.jpg?v=202605190251 ]

３.シマノ自転車博物館の入館料無料（開催日：5月24日（日））

[表9: https://prtimes.jp/data/corp/100533/table/307_9_c3781bcdd12abe2168cb3a4119b6b255.jpg?v=202605190251 ]

※天候等により各種イベントを中止する際は、各ホームページでお知らせします。

※市内周遊イベントの詳細は以下の堺市ホームページをご確認ください。

https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/doro/jitensha/tojevent.html

ツアー・オブ・ジャパン散走(大和川リバーサイドサイクルライン)デジタルスタンプラリー（大和川サイクルモニュメント「廻」）シマノ自転車博物館

7 主催等

○主催：自転車月間推進協議会

○主管：ツアー・オブ・ジャパン組織委員会堺ステージ実行委員会

○後援：内閣府、国土交通省、経済産業省、大阪府、堺市、（公財）JKA ほか

○協力：堺市自治連合協議会、堺商工会議所、大阪府自転車競技連盟 ほか