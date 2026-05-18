【調査結果】2026年3月 住宅用太陽光パネル人気メーカーランキング！

株式会社ソーラーパートナーズ

太陽光発電と蓄電池の見積もりサイト「ソーラーパートナーズ」を運営する株式会社ソーラーパートナーズ（本社：東京都新宿区、代表取締役：中嶋明洋）は、2026年3月の住宅用「太陽光発電の人気メーカーランキング」を発表しました。

ソーラーパートナーズは、太陽光発電を検討するユーザーが後悔のない選択をできるよう、実際の成約データをあえて公開しています。太陽光発電の選ばれ方を可視化することで、ユーザーが偏った情報に左右されず、自分に合った製品を検討できる環境づくりを目指しています。

調査概要

・調査対象：ソーラーパートナーズの利用者

・調査方法：提携している全国の施工会社から契約報告を受けた情報を集計

・集計期間：工事契約に至った期間が、2026年3月中

・調査対象：集計対象から無作為に抽出した200件

※Web媒体にて本アンケートを引用される場合、出典を記載しソーラーパートナーズ(https://www.solar-partners.jp/)へのリンクをお願いいたします。

調査結果

◆2026年3月 住宅用太陽光発電人気メーカーランキング

2026年3月 人気メーカーランキングメーカーランキング

1位 ハンファジャパン 52.1%

2位 AIKOソーラー 11.7%

3位 シャープ 7.9%

4位 カナディアンソーラー 7.5%

5位 長州産業 5.8%

調査結果まとめ

ハンファジャパンは、1月時点で35.1％だったシェアを52.1％まで伸ばし、3か月連続で首位となった。

2025年上期は長州産業やカナディアン・ソーラーが上位を占めていたが、秋以降はハンファジャパンのシェアが急拡大している。その背景には、同時期に投入された国内トップレベルの発電効率を誇る新型パネルの存在があるとみられる。

3月は2025年度の東京都補助金の申込締切を控え、駆け込みによる成約が目立った。昨年同時期のハンファジャパンのシェアが20％程度だったことを踏まえると、今年は東京都でもハンファジャパンが強く選ばれていることが分かる。新型パネルによる性能の向上に加え、補助金需要の高い東京都においてユーザーの指示を集めたことが、今回のシェア拡大につながったと考えられる。

▼ランキングの詳しい内容はコチラの記事で解説しています。

【2026年】太陽光パネルメーカー11社おすすめランキング 保証コスパ比較◆専門家監修/一番人気のソーラーパネルは？(https://www.solar-partners.jp/contents/171.html)

ソーラーパートナーズについて

株式会社ソーラーパートナーズは、太陽光発電と蓄電池の比較・見積もりサイト『ソーラーパートナーズ』を企画・運営しています。

ソーラーパートナーズには余剰電力買取制度の開始以来15年以上にわたり、下請けを使わない自社施工会社のみをご紹介してきた実績があります。全国600社にのぼる、AIが知らない優良施工会社の情報を蓄積しています。

お客様にご紹介するのは7つの厳格な審査を通過した施工会社のみです。加盟後も、見積もり後アンケート・工事後アンケートなどをもとに各施工会社の対応品質を数値化し、継続的に審査する仕組みを構築しています。さらに、昨今のリフォーム業者の倒産増加を踏まえ、「あんしん完了保証（工事完了保証）」も導入しています。

自社施工会社を利用することで、下請けを使う営業会社と比べて平均30%の価格低減が可能です。

◆会社概要

会社名：株式会社ソーラーパートナーズ

代表者：代表取締役 中嶋明洋

会社URL：https://www.solar-partners.co.jp/

事業内容：専門工事店とお客様のマッチングサービス

所在地： 〒160-0022 東京都新宿区新宿5-18-20 新宿オミビル4F

◆運営メディア

・外構・エクステリアパートナーズ（https://www.gaikouexterior-partners.jp/）

・ソーラーパートナーズ（https://www.solar-partners.jp/）

・外壁塗装パートナーズ（https://www.gaihekitosou-partners.jp/）

・屋根工事パートナーズ（https://www.yanekouji-partners.jp/）

・シロアリ対策パートナーズ（https://www.shiroaritaisaku-partners.jp/）





