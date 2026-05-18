「Deemly」、AIアナリストレポート生成回数3,000回を突破

株式会社Ｉｓｈａｒｅ

株式投資のリサーチ・コミュニティ・プラットフォーム「Ishare」を運営する株式会社Ｉｓｈａｒｅ（本社：東京都千代田区大手町、代表取締役：長谷川翔平）は、2026年5月14日時点で、AIアナリストレポート生成エンジン「Deemly」におけるAIアナリストレポート生成回数が3,000回を突破したことをお知らせいたします。

Deemlyは、2026年4月6日のローンチからわずか約1ヶ月で、累計3,000回のAIアナリストレポート生成に到達いたしました。決算シーズンの本格化に加え、新AI分析エンジン「Comparison」や「タイムライン機能」など機能拡張も追い風となり、個人投資家のリサーチ用途から、IR部門・運用機関の検証用途まで、IR資料を解釈するインフラとして利用シーンが急速に広がっております。

Deemlyは、決算説明資料や適時開示などの一次情報をもとに、投資判断に必要な洞察をAIアナリストレポートとして生成・出力するIR資料AI分析エンジンです。国内上場企業約3,700社を対象にIR開示後の即時分析が可能であり、目的別の複数エンジン（Digest／Insight／Comparison／Navigator／Signal）を使い分けることで、決算ドリブンな短中期分析から、適時・任意開示の深度ある解釈まで、一次情報の多面的な読解を支援しております。

Ishareでは今後、新たなAI分析エンジンの追加、姉妹サービス「Ishare」のタイムライン機能との連動強化、セクター・マクロリサーチへの応用等を通じて、投資情報市場を深化するための「Ishareエコシステム」をより強化してまいります。ショートターミズムからファンダメンタルズ重視への健全な回帰に向けて――Ishareはこれからも、発行体と投資家の本質的な接点を再設計し、市場における「解釈の質」そのものを引き上げてまいります。

▼Deemly公式サイト：https://deemly.ishare-emh.com/

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Ｉｓｈａｒｅ 会社概要

Purpose ：投資情報市場を深化する

会社名 ：株式会社Ｉｓｈａｒｅ

所在地 ：東京都千代田区大手町1-7-2 東京サンケイビル27F

設立 ：2021年9月

代表者 ：長谷川 翔平

事業内容

リサーチ・コミュニティ・プラットフォーム「Ishare」の開発・運営

フリーアナリストレポートの執筆・公開

会社HP ：https://corporate.ishare-emh.com/

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