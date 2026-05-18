世界最大級の小型SAR衛星コンステレーションで防衛・防災を支援する「ICEYE」、ポーランド軍へ1年未満で「MikroSAR」システムを納入

ＩＣＥＹＥ Ｊａｐａｎ株式会社

世界最大級の小型SAR衛星コンステレーションで防衛・防災を支援する「ICEYE」（アイサイ）は、ポーランド軍向け主権SAR衛星システム「MikroSAR」を、2025年5月の契約締結から1年未満でポーランド軍へ正式に引き渡しました。本システムでは、小型SAR衛星4基の製造および軌道投入に成功し、ポーランドの国家安全保障に関わる迅速かつ的確な意思決定の支援を実現します。

この小型SAR衛星コンステレーションは、2024年にポーランド国防省が設立した「ARGUS」によって運用されます。システム名称は公募の結果、親しみやすさとスタニスワフ・レムの小説『ソラリス』にちなんで、「POLSARIS（Polish SAR Intelligence System）」と命名されました。国家安全保障とレジリエンスの強化を目的に、2025年5月にポーランド国防省とICEYE社は総額約2億ユーロの契約を締結し、契約締結からわずか10カ月以内に、当初の規定通り小型SAR衛星3基の軌道投入に成功し、そのわずか1カ月後には実運用を開始しました。さらにICEYEは、ポーランド軍がシステムを自律的に運用できるよう包括的なトレーニングを実施し、現在は国防上の運用・技術基準に準拠した完全導入に向けてプロセスを進めています。

今回の導入により、ポーランド国防省は自国主導の衛星システムによる完全な偵察能力を確保し、国家防衛および安全保障における衛星運用の独立性を確立します。世界中のあらゆる地点において、昼夜や気象条件に左右されず安定した観測データを取得できるほか、ICEYEが提供する最大25cmという高解像度画像を活用することで、国家安全保障に関わる迅速かつ的確な意思決定の支援を実現します。

ポーランド副首相 兼 国防相 ヴワディスワフ・コシニャク＝カミシュ氏のコメント

「POLSARIS衛星レーダー偵察システムのポーランド軍への引き渡しは、ポーランドの近代的な情報収集能力の発展における、重要な一歩となります。私たちは、安全保障の強化、情報面での自律性の確保、そして迅速な対応能力の向上につながる技術への投資を進めています。衛星地球観測システムによって、ポーランド軍は戦略的に重要な新たな能力を獲得することになります。」

ICEYE 共同創業者 兼 CEO ラファル・モドジェフスキのコメント

「ICEYEが小型SAR衛星を通じて、ポーランド軍の新たな国家防衛・偵察能力の向上に寄与できることを大変光栄に思います。昨年の契約締結からわずか1年足らずで運用開始に至ったことは、両者の強固な信頼関係と献身的な連携によるものであり、宇宙ビジネス業界における新基準となるでしょう。ポーランド軍と共に成し遂げたこの実績は、欧州全体のモデルケースになると確信しています。野心的な宇宙プログラムであっても、妥協することなく、理想のペースで実現可能であると信じています。」

ポーランド国防省「ARGUS」 長官 レシェク・パシュコフスキ大佐のコメント

「『MikroSAR』プログラムの運用開始は、ポーランド軍が自国主導の衛星偵察能力を確立する上で、まさに歴史的な転換点となります。これは単なる技術的な進歩に留まらず、国防および安全保障における偵察・指揮支援システムを抜本的に強化するものです。ARGUSシステムの中核を成す小型SAR衛星技術は、実戦的な状況下で高精度な情報への迅速なアクセスを可能にし、国家防衛における迅速かつ的確な意思決定に大きく寄与します。」

ICEYEについて

ICEYE（アイサイ）は、フィンランドに本社を置く、小型合成開口レーダー（SAR）衛星のリーディングカンパニーです。世界最大級の合成開口レーダー（SAR）衛星コンステレーションを所有するICEYEは、客観的でほぼリアルタイムの洞察を提供し、昼夜を問わず、また厳しい環境条件下でも行動可能なデータへの無比のアクセスを確保します。

世界において政府や商業産業の信頼できるパートナーとして、ICEYEは防衛・情報、保険、自然災害対応・復興、セキュリティ、海事モニタリング、金融などの分野でインテリジェンスを提供し、コミュニティのレジリエンス（回復力）や持続可能な開発に貢献する意思決定を支援しています。日本法人の他、ICEYEはフィンランド、ポーランド、スペイン、英国、オーストラリア、UAE、ギリシャ、米国に拠点を持ち、国際的に事業を展開しています。900人以上の従業員が、地球観測における「真のデータ供給者」となることで地球上の生活を改善するという共通のビジョンに基づき活動しています。

詳細については、https://www.iceye.com/ja-jp/をご参照ください。