【Shopify向け】紙DM自動発送アプリ「DM Booster」の販売代理店・システム連携パートナーを募集

株式会社Amazing Day

株式会社Amazing Day（本社：東京都中央区、代表取締役：枝吉 宣輝）は、顧客行動に応じた紙のDMを1通から自動発送できるShopifyアプリ「DM Booster」の提供を開始いたします。

これに伴い、広告代理店、CRM・MA支援会社、制作会社、コンサルティング会社、Shopifyパートナーなどを対象としたパートナー企業を募集、2026年6月よりパートナー支援プログラムを開始いたします。

なぜ今、DM Boosterのパートナーなのか？

デジタル広告のCPA高騰により、企業は「既存顧客へのアプローチ（LTV向上）」へ舵を切っています。しかし、従来のDMは「遅い・高い・手間」という課題がありました。 DM Boosterは、これらの課題をテクノロジーで解決。貴社の既存サービスに「オフライン施策の自動化」という強力な武器を加えます。

DM Booster について

パートナー企業のメリット- 発送1通あたりのキックバックによる継続的な収入- DMのデザイン制作費、CRMシナリオ設計料はパートナー企業の売上化が可能、付帯収益の増加- クライアントへの営業支援：既存施策を底上げし解約防止につながる- 運用工数ゼロでの新しいサービスラインアップ追加

DM Booster は、Shopify上の顧客・購買データと連携し、シナリオや条件に応じてDMを自動で注文できるアプリです。DMは、国内外の提携印刷工場から発送されます。

■ 主な特長- 最短翌営業日発送- 1通から発送可能- パーソナライズ（バリアブル）印刷対応- Shopify連携による自動発送■ 対応DM形状- はがきサイズ- 圧着V型 はがき- 圧着Z型 はがき- A4サイズ- 圧着V型 A4サイズ など

本件に関するお問い合わせ

DM Booster運営事務局（株式会社Amazing Day）

https://dmbooster.jp/contact/

株式会社Amazing Day について

株式会社Amazing Dayは、クラウド型印刷プラットフォーム「Codenberg」を通じて、印刷工場とシステムをAPIで直結する独自基盤により印刷業務の自動化・効率化を実現しています。また、デジタルサイネージ「Enplug」の提供を通じて、企業の販促や情報発信も支援しています。

今回開始する「DM Booster」は、これまでの印刷API技術を活用し、Shopifyと連携して紙DMの自動化を可能にします。