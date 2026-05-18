Happyくじ / STAR WARS(TM) 『マンダロリアン・アンド・グローグー』発売！躍動感溢れる精巧フィギュアからトートバック、タンブラーなど実用性抜群のグッズまでファン必見のグッズが勢揃い！

株式会社サニーサイドアップ

株式会社サニーサイドアップが手掛けるHappyくじより、いよいよ5月22日（金）に公開となる7年ぶりの最新映画スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグーのキャラクターをグッズ化したHappyくじ / STAR WARS(TM) 『マンダロリアン・アンド・グローグー』の発売が決定いたしました。映画公開日当日の2026年5月22日（金）より、ローソン、ミニストップ、デイリーヤマザキ、ホビーショップ、Happyくじオンラインなどで発売予定です。取り扱い店舗情報は、Happyくじ公式ホームページ（https://www.h-kuji.com/goods/swmandg(https://www.h-kuji.com/goods/swmandg)）をご確認ください。

◆7年ぶり最新映画公開で世界中で大盛り上がりのSTAR WARS(TM) 『マンダロリアン・アンド・グローグー』のHappyくじが、公開日初日に合わせて発売決定！全9等級＋Last賞！ファン必見の迫力満点フィギュアをはじめ、普段使いしやすいTシャツやトートバックなどここでしか手に入らない注目のアイテムが盛りだくさん！

今回のくじのイチオシは、A賞「マンダロリアン&グローグー スタチューフィギュア」・Last賞「レイザー・クレスト フィギュア」です。表情・動き・装備・色彩など、全てが精巧に作られ、迫力満点のフィギュアはファン必見。

また、ポスターをイメージしたレトロポップなバックプリントが可愛いB賞「Tシャツ」をはじめ普段使いしやすいアイテムのほか、1トーンのグローグーが可愛いC賞「グローグーフィギュアチャーム」、アクリルが２層に重なり立体感のあるG賞「アクリルキーホルダー」、A2サイズでマンダロリアンとグローグーの物語を象徴するビジュアルがランダムで当たるH賞「ポスター」など、ファン心をくすぐる映画の世界観が楽しめるグッズがラインアップしています。

ぜひ、スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の熱狂を劇場だけでなく、Happyくじでもお楽しみください！

◆商品一覧

A賞：マンダロリアン&グローグースタチューフィギュア【全1種】サイズ：全高（約）20cm

マンダロリアン、グローグーが戦いに駆け出す様子を立体化した躍動感溢れるフィギュア！

全長20cmのビッグサイズで、存在感抜群！

表情・動き・装備・色彩など、全てが精巧に作られたハイエンドスタチュー

B賞：Tシャツ【全1種】

ポスターをイメージしたレトロポップなデザインがかわいいくじ限定デザインTシャツ

普段使いしやすいカラーながらファン心を刺激する一枚！

C賞：グローグー フィギュアチャーム【全3種】サイズ：全高（約）8cm

バックなどに付けやすく、1トーンのグローグーが可愛いフィギュアチャーム！

グローグーをおでかけのお供に！

D賞：トートバック【全2種】サイズ：（約）W33×H41cm

A4ノートなどもしっかり入るサイズで実用性抜群！

デフォルメされたグローグーをはじめ、ポップなデザインがキュート

E賞：プレート【全4種】サイズ：（約）Φ17cm

軽くて割れにくいメラミン素材で、どこでも使いやすい！

鍵やアクセサリーなどのちょい置きにも！

F賞：タンブラー【全4種】サイズ：（約）Φ8×H15cm

アメリカ雑貨風なデザインのタンブラー

ライトサイドに加え、ダークサイドも勢揃いのラインアップは、コレクション欲が高まる！

G賞：アクリルキーホルダー【全6種】サイズ：（約）W6×H8cm

2層のアクリルが重なり、立体感が感じられるアクリルキーホルダー！

バックや鍵につけて、いつでも“銀河の仲間たち”と一緒！

H賞：ポスター【全10種】サイズ：A2

マンダロリアンとグローグーの物語を象徴するビジュアルがランダムで当たるA2サイズポスター！

飾るだけで世界観が広がる全10種の豪華ラインナップ！うち1種はメタリック仕様！

I賞：ステッカーセット【全8種】サイズ；（約）W9×H9cm以内

人気キャラクターが勢揃いした4枚1セットのステッカー

うち1枚はキラッと光る豪華なメタリック仕様！

PCやスーツケースに貼って一緒に旅をするのにぴったりなビックサイズ

Last賞：レイザー・クレスト フィギュア【全1種】サイズ：全長（約）25cm

今回の映画で登場が予告されている主人公・マンダロリアンの愛機「レイザー・クレスト」を全長約25cmのビッグサイズでフィギュア化！

細部までこだわり抜かれた、実物さながらの精巧なフィギュアをお部屋に飾れば、テンションが上がること間違いなし！

【商品概要】

●Happyくじ / STAR WARS(TM) 『マンダロリアン・アンド・グローグー』

価格：1回990円（税込）

発売日：2026年5月22日（金）

販売箇所：ローソン、ミニストップ、デイリーヤマザキ、ホビーショップ、Happyくじオンラインなど

景品内容：全9等級＋Last賞

公式HP：https://www.h-kuji.com/goods/swmandg

◆株式会社サニーサイドアップ 会社概要(SUNNY SIDE UP Inc.)

サニーサイドアップグループのコア事業として、企業やブランド、スポーツ、エンターテイン

メント、地方創生など幅広い領域で、PR発想を軸としたブランドコミュニケーション事業を展

開。PR、ブランディング、プロモーションをはじめとした統合的なコミュニケーションソ

リューションを通じて、企業やブランドと人や社会との関係性をデザインする「Relations

Design Company」です。

社名：株式会社サニーサイドアップ / SUNNY SIDE UP Inc.

代表取締役社長：リュウ シーチャウ

公式サイト：https://ssu.co.jp