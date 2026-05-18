宮崎の旬を毎月お届け。「みやざき太陽の恵み定期便」を数量限定販売。マンゴー・ライチ・うなぎ・宮崎牛を楽しめる夏限定の特別定期便が登場！

株式会社ミヤチク

株式会社ミヤチク（本社：宮崎県都城市／代表取締役社長：船ヶ山 祐二）が運営する通販サイト「ミヤチクオンラインショップ」にて、5月18日(月)より宮崎県産の旬の味覚や人気グルメを毎月お届けする「みやざき太陽の恵み定期便」の受注受付を開始いたしました。

宮崎県産完熟マンゴー「太陽のタマゴ」や旬の生ライチ、人気のうなぎ蒲焼、さらに宮崎牛焼肉セットなど、宮崎ならではの“旬の美味しさ”を毎月お楽しみいただける、夏限定の特別定期便をご用意いたしました。

宮崎を代表する完熟マンゴーや生ライチは、旬の時期だからこそ味わえるみずみずしさと濃厚な甘みが魅力。さらに、夏のスタミナ食として人気のうなぎ蒲焼や、ご家庭で本格焼肉を楽しめる宮崎牛セットなど、バラエティ豊かな内容となっております。

季節ごとに届く“宮崎の美味しさ”を楽しめるため、ご自宅用はもちろん、ご家族でのお食事、夏休みの団らん、BBQやごちそうメニューにもおすすめです。

また、定期便ならではのワクワク感と特別感をお楽しみいただけるよう、ミヤチクが厳選した人気商品を詰め合わせてお届けいたします。

●定期便概要

本キャンペーンは、一部商品で令和8年度和牛肉需要拡大緊急対策事業を活用しています。

■名称：みやざき太陽の恵み定期便

■販売開始日時：2026年5月18日(月)12:00～2026年6月14日(日)まで

■特設ページURL：みやざき太陽の恵み定期便(https://www.miyachiku.com/products/list?category_id=36)

【みやざき太陽の恵み定期便 商品内容】

※当商品は令和8年度和牛肉需要拡大緊急対策事業を活用しています。◆3か月コース 16,500円

6月：鰻楽 うなぎ蒲焼2尾セット

7月：宮崎県産 生ライチ

8月：BBQ BOX1.5kg

※フルーツのみ冷蔵発送となります。

※当商品は令和8年度和牛肉需要拡大緊急対策事業を活用しています。◆4か月コース 25,000円

6月：みやざき完熟マンゴー「太陽のタマゴ」

7月：宮崎県産 生ライチ

8月：鰻楽 うなぎ蒲焼2尾セット

9月：宮崎牛ふたつ盛り焼肉セット

※フルーツのみ冷蔵発送となります。

■ご注文時の注意事項

※システム都合上、ご購入時に自動配信される注文受付メールに「お届け日」が記載されますが、発送日に関しましては各月順次発送となります。

※他商品と同梱しての発送はできません。

※当商品は定期便の為、お届け日指定はできません。

※商品ごとのお届け先変更はできません。

※ご注文後、引っ越し等のやむを得ない事情によりお届け先変更がある場合は、別途ご連絡ください。

※交通状況や天候状況などにより、配送が遅れる場合があります。予めご了承ください。

■お問い合わせ先(ミヤチクギフトセンター)

TEL:0120-3819-86【受付時間/9:00～17:00(日曜・祝祭日は除く)】

お問い合わせフォーム:https://www.miyachiku.com/contact

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株式会社ミヤチク 【会社概要】

●本社所在地：宮崎県都城市高崎町大牟田4251-3

●電話：0986-62-2901

●会社HP：https://miyachiku.jp/

●オンラインショップ：https://www.miyachiku.com/

●ふるさと納税特設サイト：https://miyachiku-furusato.jp/

●レストラン：https://rest.miyachiku.jp/

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●オンラインショップ：https://www.miyachiku.com/

●公式Instagram（＠miyachiku.official）：https://www.instagram.com/miyachiku.official/

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