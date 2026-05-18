「Park Direct（パークダイレクト）」を運営するニーリー、5月18日よりテレビCMと屋外広告を開始

株式会社ニーリー

業界No.1（※1）のモビリティSaaS「Park Direct（パークダイレクト）」（https://www.park-direct.jp/(https://www.park-direct.jp/)）を運営する株式会社ニーリー（東京都中央区）は、昨年に続きエリアプロモーションをさらに拡大し、2026年5月18日（月）よりプロモーションを展開いたします。

岡山県・広島県・香川県・愛媛県にてテレビCMの放映を開始するほか、各地域の主要スポットにおいて、大型屋外広告を展開してまいります。

■企画の背景

スマホやPCでダイレクトに月極駐車場が探せて最短約5分で利用開始できる、月極駐車場のオンライン契約サービス「パークダイレクト」は、現在導入社数2,200社以上、掲載台数は130万台超、全国47都道府県全ての不動産管理会社様、ユーザーの皆さまにご利用いただいております。

特に、駐車場需要の高い主要都市においてテレビCMと屋外広告を連動させることで、ユーザーの皆さまに「パークダイレクト」をより身近に感じていただける機会を創出します。また、パークダイレクトの認知が広がり利用するユーザーが増えることによって、ご導入いただいている不動産管理会社様にも、駐車場のオンライン契約数の増加や更なる業務効率化といった価値を提供してまいります。

■CMについて

＜CMの見どころ＞

1度見たら忘れられない「駐車」ならぬ、「駐ラクダ」の光景！月極駐車場のあらゆることをスマホでダイレクトに完結できるラク～なサービス＝パークダイレクト。

パークダイレクト のカラーである “青” を基調とした布を背中に掛け、砂漠の国から“車両”として来日したラクダが首から日本のナンバープレートを下げ、月極駐車場に座って「駐ラクダ」している強烈なインパクトのCMです。ラクダの持ち主である“女性（＝ドライバー）”も登場し、スマホで月極駐車場が契約できて喜び踊っています。

・CM本編の視聴はこちらから動画はこちら :https://www.youtube.com/watch?v=Qp2hV2dCgq0

・CM放映の詳細

放映期間：2026年5月18日（月）～

放映エリア：岡山県・広島県・香川県・愛媛県

CM名称：「パークがラクダ～」篇15秒

■屋外広告について

各地域の主要スポットにて、大型の屋外広告を掲出いたします。

＜大阪府＞

・梅田駅 阪急BIGMAN（大阪市）

＜愛媛県＞

・ギャラクシービジョン（松山銀天街）

・まつちかタウン（松山市）

＜福岡県＞

・西鉄ソラリアビジョン（福岡市）

◼️Park Direct（パークダイレクト）とは

SOLARIA DAIGAMEN（ステージ広場ビジョン）外壁ビジョンきらめき通り地下ビジョンきらめきビジョン

「Park Direct（パークダイレクト）」（https://www.park-direct.jp）は、株式会社ニーリーが運営する、月極駐車場をオンラインで検索・申込・契約できるサービスです。スマホやパソコンから現在地や住所で簡単に検索でき、オンラインで申込、契約、クレジットカードでの決済まで可能。最短約5分で月極駐車場をご利用いただけます。また、希望する駐車場が満車の場合でも「空き待ち予約」をすれば、空きが出た際にお知らせを受け取れます。Park Direct（パークダイレクト）は、オンライン契約可能台数業界No.1（※1）！

■Park Direct for Businessとは

「Park Direct for Business（PDBiz）」（https://www.lp-biz.park-direct.jp/）は、法人車両や通勤用車両の駐車場探し、契約、管理、支払のすべてをオンライン化する法人向けの駐車場管理システムです。駐車場探しから契約までをオンラインで完結し、契約情報一元管理や支払の一本化が実現できます。また、各支店や拠点の駐車場契約状況を把握できるため、ガバナンス強化にも活用できます。

■1日単位で駐車場検索・予約ができる「ワンデイパーク」とは

「ワンデイパーク」（https://onedaypark.jp/）は、1日単位で駐車場検索・予約ができるサービスです。本サービスは、月極駐車場が空きとなっている遊休資産を有効活用し、一般利用者が1日単位で予約利用できる仕組みを提供しています。

事前予約で確実な駐車を実現し、Web上で完結するため、誰でも手軽に利用できる点が大きな特長です。

今後も「ワンデイパーク」を通じて、より多くの方の快適なカーライフをサポートできるよう、提携駐車場と利用可能なエリアを全国規模で順次拡大してまいります。

■運営会社：ニーリーについて

業界No.1（※1）のサービス「パークダイレクト」を運営する、モビリティSaaSのリーディングカンパニーです。2013年の創業以来、大手事業会社や金融機関、資金調達を行ったスタートアップ企業を対象に、これまで数多くの新規事業に関する事業企画や戦略立案、高い技術力を活かした開発をメイン事業として行ってきました。2019年より、これまで培ったノウハウを活かし、「パークダイレクト」の運営を行っております。

社名：株式会社ニーリー

所在地：〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1丁目9-8

代表取締役：佐藤養太

設立：2013年1月29日

資本金：8,802百万円（2024年9月末時点。資本準備金含む）

事業内容：

モビリティSaaS「Park Direct（パークダイレクト）」の運営

法人車両用駐車場管理システム「Park Direct for Business」の運営

1日単位の駐車場検索・予約サービス「ワンデイパーク」の運営

ウェブサイト：https://www.nealle.com

（※1）

「月極駐車場のオンライン契約サービス」の「導入社数」（サービス導入をしている不動産管理会社数）と「オンライン契約可能台数」について、2022年12月・2023年12月の株式会社エクスクリエによる対象各社（駐車場のシェアリングサービス・サブリースは除く）へのヒアリング調査、並びに、2024年11月・2025年11～12月の株式会社未来トレンド研究機構によるサービス提供事業者に対するヒアリング調査及びデスクリサーチ。「オンライン契約者数」について、2025年11～12月の株式会社未来トレンド研究機構によるサービス提供事業者に対するヒアリング調査及びデスクリサーチ。