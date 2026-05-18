5月28日発売予定『シュレディンガーズ・コール』市ノ瀬加那さん、佐久間レイさんが声を担当する予告動画を公開！

株式会社集英社ゲームズ

株式会社集英社ゲームズ（本社：東京都千代田区、以下「集英社ゲームズ」）は、人と繋がることの痛みと救いを、まるで絵本をめくるように体験できるノベルアドベンチャー『シュレディンガーズ・コール』の第1章予告動画を公開したことをお知らせします。

本予告動画には特別ボイスとして、市ノ瀬加那さんにはメアリを、佐久間レイさんにはハムレットの声をご担当いただきました。

プロモーションのみでお楽しみいただける特別なボイスとなっておりますので、ぜひこの機会にお楽しみください。

第2章以降の予告動画も随時公開予定です。続報は「集英社ゲームズ【公式】-NEWS-」をご覧ください。

■第1章予告動画はこちら

https://youtu.be/M5gTuBzQuuE

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=M5gTuBzQuuE ]メアリ役（市ノ瀬加那さん） ハムレット役（佐久間レイさん）

「BitSummit PUNCH」でもメアリとハムレットのやり取りが聞ける！

5月22日（金）から24日（日）まで開催予定の「BitSummit PUNCH」集英社ゲームズブースは、『シュレディンガーズ・コール』の世界観が大きく打ち出されたブースとなっています。

全世界初公開となる『シュレディンガーズ・コール』第3章がイベントで遊びやすくなった限定ダイジェスト版で試遊いただくことができます。そのほかにも、予告動画でメアリとハムレットの声を担当してくださった市ノ瀬加那さんと佐久間レイさんのコミカルなやり取りがお楽しみいただけます。

イベント会場限定の特別なボイス企画となっておりますので、「BitSummit PUNCH」にお越しの際は、ぜひ集英社ゲームズブース（3F-A05）へお越しください。

なお、現在Steam(R)にて第1章すべて遊べる体験版を無料公開中です。

「BitSummit PUNCH」で第3章をプレイされる前に、ぜひ第1章に触れてみてください。

▼『シュレディンガーズ・コール』第1章体験版Steamページはこちら

https://bit.ly/demo_sch_steam_prjp

マイニンテンドーストアにてほしいものリスト追加が可能に！

マイニンテンドーストアのページが公開されたことにより、ほしいものリストへの追加が可能になりました。

購入を検討されている方はぜひほしいものリストに登録して発売日をお待ちください。

▼『シュレディンガーズ・コール』マイニンテンドーストアページはこちら

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000117200

『シュレディンガーズ・コール』概要

■対応機種：Nintendo Switch(TM) / Steam

■ジャンル：絵本を読んでいるかのように、優しさに包まれる感覚のノベルアドベンチャー

■発売日：2026年5月28日発売予定

■プレイ人数：1人

■レーティング：IARC 7+

■希望小売価格：2,480円

■言語：日本語 / 英語 / 中国語(繁体字) / 中国語(簡体字)

■発売：集英社ゲームズ

■開発：アクロバティックチリメンジャコ

■コピーライト：(C)Acrobatic Chirimenjako / SHUEISHA, SHUEISHA GAMES

■『シュレディンガーズ・コール』集英社ゲームズサイトURL：

https://shueisha-games.com/games/schrodingers-call/

■『シュレディンガーズ・コール』マイニンテンドーストアページURL：

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000117200

■『シュレディンガーズ・コール』SteamページURL：

https://store.steampowered.com/app/2090390/Schrdingers_Call/?utm_source=shueishagames&utm_campaign=organic&utm_medium=press_jp(https://store.steampowered.com/app/2090390/Schrdingers_Call/?utm_source=shueishagames&utm_campaign=organic&utm_medium=press_jp)

■『シュレディンガーズ・コール』第1章体験版SteamページURL：https://bit.ly/demo_sch_steam_prjp

■クリエイタープロフィール

アクロバティックチリメンジャコ

「感情を揺さぶる」演劇・映像的な演出と重厚なシナリオが織りなすアドベンチャーゲーム『シュレディンガーズ・コール』が、「集英社ゲームクリエイターズ CAMP GAME BBQ vol.1」において大賞を受賞。

ゲーム制作に対して強い情熱を持つ3名のクリエイターにより、現在本作を鋭意開発しています。

※Nintendo Switchは任天堂の商標です。

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