「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」ファイナルシリーズ　EX風林火山が2度目の優勝！

一般社団法人Mリーグ機構

日頃よりMリーグへの応援、お力添えを頂き、ありがとうございます。

「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26ファイナルシリーズ」の最終日が2026年5月15日に行われ、EX風林火山が2020-21シーズン以来2度目の優勝を果たしました。

熱戦を戦いぬいた全4チームの監督・チーム関係者によるコメントを発表いたします。

■ZOZOTOWN Mリーグ2025-26ファイナルシリーズ 各チーム総括コメント

（※チーム名 五十音順）

EX風林火山 二階堂亜樹選手兼監督

昨シーズンはレギュラーで敗退し松ヶ瀬、瑠美両選手が契約満了、監督までが交代することになりました。

期せずして新監督に任命され、初仕事は、オーディションで優勝した永井選手の他、もう一人新戦力を補強することでした。チーム内で相談した結果、サクラナイツを契約満了した内川選手を指名し、勝又選手とともに新チームで開幕を迎えました。

チームスローガンは「栄冠奪取」。監督としてチームを優勝に導き、自らもキャリアハイを目指すことを目標としました。

当初、最も心を砕いたのは永井選手の起用、教育でした。オーディションで優勝したとはいえ、まだまだ経験不足なところもあり、「慣れさせること」を念頭に積極的に登板させました。結果は、、まさかこんなに活躍するとは笑、最大の嬉しい誤算でした。

次に内川選手。開幕前に世界チャンピオンとなり、多くのファンの方を引き連れ「炎護舞隊」をパワーアップしてくれました。最高スコア賞を獲得するなどチームに多大な貢献をしてくれましたが、とにかく楽しそうに麻雀をしていたことが印象的でした。それが好成績につながったと思います。

そして勝又選手。レギュラーシーズンは1勝にとどまりまさかの絶不調でしたが、当然そのまま終わらず、佳境を迎えるに連れその本領を発揮、ファイナル後半戦は鬼神の大活躍でした。道中、永井選手に対し、時に優しい（？）時に厳しい先生役を買って出てくれました。

最後に私自身ですが、メンバーに気を配り、好調な選手起用を考える監督業が結果的に自分を成長させたと感じています。麻雀の押し引きにもつながり好成績にもつながったと思います。

最後に、選手全員が持ち場持ち場で活躍し最高の結果を得ることができました。ユニフォームを彩る多くのスポンサーの皆様、ますますパワーアップした「炎護舞隊」の皆様のご支援、応炎の賜物に他なりません。ありがとうございます。お陰様で優勝いたしました。来季も私は監督として、最高のこのメンバーで「連覇」を目指します！

KONAMI麻雀格闘倶楽部 滝沢和典選手兼監督

ファンの皆様の熱い応援のおかげで、今年はファイナルまでたどり着くことができましたが、あと一歩。皆様にシャーレを掲げる姿をお見せすることができず、本当に悔しい気持ちでいっぱいです。

しかし、昨シーズンの反省点を活かし、4人がそれぞれ自身の麻雀を信じて打ち切れたことは、チームとしての大きな進化だと確信しています。何度か訪れた苦しい場面を乗り切ったことも、大きな糧になっているはずです。

次こそは必ず頂点に立ちます。今シーズンも最後まで温かいご声援をいただき、本当にありがとうございました。

TEAM RAIDEN / 雷電 高柳寛哉監督

Mリーグファンの皆様、ご協賛社・関係者の皆様、今シーズンもMリーグを支えて頂き誠にありがとうございました。また2度目の優勝を果たしたEX風林火山の皆さん、おめでとうございます。新監督と新戦力が力を発揮し、最初から最後まで本当に強いチームでした。

TEAM雷電は今シーズン、昨年ファイナル進出の自信を胸に優勝を目指して臨みましたが、レギュラー中盤以降非常に苦戦を強いられました。それでもレギュラー最終戦でセミファイナル進出を獲得し、セミファイナル、ファイナルでも見事な逆転劇で、優勝は叶わなかったものの3位という過去最高タイの成績を収めることが出来ました。レギュラーシーズン成績で個人プラスポイントの選手が1人というチーム状況の中このような好結果を得られたのは、まさに「チーム力の勝利」だと思います。

選手個々の力以上にチーム全体で戦うという雷電らしさを見せられた良いシーズンになりました。

そして今シーズンも大きな雷電愛で支えてくれたユニバースの皆様、ご支援頂いたスポンサー始め関係者の皆様、本当にありがとうございました。

来期も更なる笑顔で溢れるシーズンにしたいと思います。

引き続きMリーグ、TEAM雷電を宜しくお願い致します！！

BEAST X チーム担当

BEAST Xは今期、レギュラーシーズンを3位で、セミファイナルシリーズを2位で通過し、チーム初のファイナル進出を果たしました。ファイナルでも1位から4位までが入り乱れる大激戦の中、BEAST Xのチームスタイルである「守りに入らず、攻撃的に攻め抜く」姿勢を継続し、選手それぞれが一試合一試合を全力で戦い抜くことができました。惜しくも優勝という目標には届きませんでしたが、チームが一丸となって戦い抜きチーム初の快挙を成し遂げたことは、BEAST Xにとって大きな財産です。日々たくさんのご声援をいただき、選手・スタッフ一同感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございました。

来シーズンも今期の悔しさを糧に、さらなる高みを目指して全力で戦ってまいります。引き続きBEAST Xをどうぞよろしくお願いいたします。

■ZOZOTOWN Mリーグ2025-26ファイナルシリーズ最終結果

1位 EX風林火山 +268.8pt

2位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 +124.7pt

3位 TEAM RAIDEN / 雷電 +122.1pt

4位 BEAST X +92.7pt

■Mリーグ2025-26シーズン最終順位

1位 EX風林火山

2位 KONAMI麻雀格闘倶楽部

3位 TEAM RAIDEN / 雷電

4位 BEAST X

5位 セガサミーフェニックス

6位 赤坂ドリブンズ

7位 渋谷ABEMAS

8位 U-NEXT Pirates

9位 KADOKAWAサクラナイツ

10位 EARTH JETS

■Mリーグ2025-26シーズン 個人賞

最多トップ 1位 滝沢和典（KONAMI麻雀格闘倶楽部）

4着回避率 1位 白鳥翔（渋谷ABEMAS）

最高スコア 1位 内川幸太郎（EX風林火山）

個人スコア 1位 下石戟（BEAST X）

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■一般社団法人Mリーグ機構 概要

【名称】 一般社団法人Mリーグ機構

【役員】

最高顧問 日本トップリーグ連携機構 代表理事会長 日本サッカー協会 相談役 川淵三郎

代表理事 株式会社サイバーエージェント 代表取締役会長 藤田晋

理事 アース製薬株式会社 取締役 副社長執行役員 降矢良幸

理事 株式会社KADOKAWA 取締役 代表執行役CHRO兼CLMO 山下直久

理事 株式会社コナミアーケードゲームス 代表取締役社長 西村宜隆

理事 株式会社ジャパネットブロードキャスティング 代表取締役社長 佐藤崇充

理事 株式会社セガ フェイブ 代表取締役 社長執行役員 兼 株式会社セガ 代表取締役 副社長執行役員Co-COO 杉野行雄

理事 株式会社テレビ朝日 取締役副社長 角南源五

理事 株式会社電通 統括執行役員 中村光孝

理事 株式会社博報堂 取締役常務執行役員 山田覚

理事 株式会社U-NEXT 代表取締役社長 堤天心

監事 株式会社井上ビジネスコンサルタンツ 代表取締役 井上智治

【所在地】東京都港区

【活動開始】2018年7月

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