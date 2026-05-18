「.LIVE」のヤマト イオリ 2ndソロライブ『えんじぇるすとらんぺっと』グッズが5月18日（月）より事前販売開始！
株式会社アップランド（本社：東京都世田谷区）は、VTuberプロダクション「.LIVE」所属のヤマト イオリによる2ndソロライブ『えんじぇるすとらんぺっと』のグッズをAPPLAND OFFICIAL SHOPにて販売することをお知らせします。
2026年7月17日（金）にharevutaiにて開催される『えんじぇるすとらんぺっと』のグッズ販売が決定！事前販売期間中のご購入で、ライブ当日までにお届け予定です。
APPLAND OFFICIAL SHOP（https://4693.live/）にて5月18日（月）12時から販売いたします。
■ヤマト イオリ 2ndソロライブ『えんじぇるすとらんぺっと』グッズ詳細
以下のアイテムを受注販売いたします。
※既定の数量に達し次第、受注を締め切らせて頂く場合がございます。
▼アクリルペンライト
価格：4,500円（税込）
種類：全1種
サイズ：約90×203×90mm
材質：アクリル、ABS樹脂、ポリエステル
▼Tシャツ
価格：4,500円（税込）
種類：全1種
サイズ：XL
材質：綿
▼ゆらゆらアクリルスタンド
価格：2,200円（税込）
種類：全1種
サイズ：
└本体：102×141mm以内
└台座：67×47mm
└支柱：31×168mm
材質：アクリル
▼冷感タオル
価格：2,200円（税込）
種類：全1種
サイズ：約1000×300mm
材質：ポリエステル
▼ロゴアクリルキーホルダー&ステッカー2種セット
価格：1,600円（税込）
種類：全1種
セット内容：ロゴアクリルキーホルダー（アクリル／約60×40mm）、ステッカー（紙／約70×60mm内）
■販売概要
【販売期間】
2026年5月18日（月）12時00分～5月31日（日）23時59分
【発送時期】
2026年7月上旬～7月中旬頃
【販売プラットフォーム】
APPLAND OFFICIAL SHOP：https://4693.live/
※商品購入ページにて注意事項をご確認の上ご購入ください。
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【株式会社アップランドについて】
株式会社アップランドは、革新的なアイデアと先進技術を駆使し、VTuberキャラクターのIP開発・制作やWeb3.0・メタバース領域など、新しい事業を展開しています。2023年より、テレビ放送事業を運営するMBSグループの一員となり、新たな価値創造の実現に取り組んでいます。
https://appland.co.jp/
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【最後に・・・】
アップランドでは弊社のVTuber事業を一緒に拡大させる仲間を募集しています。
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