「.LIVE」のヤマト イオリ 2ndソロライブ『えんじぇるすとらんぺっと』グッズが5月18日（月）より事前販売開始！

株式会社アップランド

株式会社アップランド（本社：東京都世田谷区）は、VTuberプロダクション「.LIVE」所属のヤマト イオリによる2ndソロライブ『えんじぇるすとらんぺっと』のグッズをAPPLAND OFFICIAL SHOPにて販売することをお知らせします。

2026年7月17日（金）にharevutaiにて開催される『えんじぇるすとらんぺっと』のグッズ販売が決定！事前販売期間中のご購入で、ライブ当日までにお届け予定です。

APPLAND OFFICIAL SHOP（https://4693.live/）にて5月18日（月）12時から販売いたします。

■ヤマト イオリ 2ndソロライブ『えんじぇるすとらんぺっと』グッズ詳細

以下のアイテムを受注販売いたします。

※既定の数量に達し次第、受注を締め切らせて頂く場合がございます。

▼アクリルペンライト

価格：4,500円（税込）

種類：全1種

サイズ：約90×203×90mm

材質：アクリル、ABS樹脂、ポリエステル

▼Tシャツ

価格：4,500円（税込）

種類：全1種

サイズ：XL

材質：綿

▼ゆらゆらアクリルスタンド

価格：2,200円（税込）

種類：全1種

サイズ：

└本体：102×141mm以内

└台座：67×47mm

└支柱：31×168mm

材質：アクリル

▼冷感タオル

価格：2,200円（税込）

種類：全1種

サイズ：約1000×300mm

材質：ポリエステル

▼ロゴアクリルキーホルダー&ステッカー2種セット

価格：1,600円（税込）

種類：全1種

セット内容：ロゴアクリルキーホルダー（アクリル／約60×40mm）、ステッカー（紙／約70×60mm内）

■販売概要

【販売期間】

2026年5月18日（月）12時00分～5月31日（日）23時59分

【発送時期】

2026年7月上旬～7月中旬頃

【販売プラットフォーム】

APPLAND OFFICIAL SHOP：https://4693.live/

※商品購入ページにて注意事項をご確認の上ご購入ください。

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【株式会社アップランドについて】

株式会社アップランドは、革新的なアイデアと先進技術を駆使し、VTuberキャラクターのIP開発・制作やWeb3.0・メタバース領域など、新しい事業を展開しています。2023年より、テレビ放送事業を運営するMBSグループの一員となり、新たな価値創造の実現に取り組んでいます。

https://appland.co.jp/

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【最後に・・・】

アップランドでは弊社のVTuber事業を一緒に拡大させる仲間を募集しています。

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