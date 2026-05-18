「.LIVE」のヤマト イオリ 2ndソロライブ『えんじぇるすとらんぺっと』グッズが5月18日（月）より事前販売開始！

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株式会社アップランド



　株式会社アップランド（本社：東京都世田谷区）は、VTuberプロダクション「.LIVE」所属のヤマト イオリによる2ndソロライブ『えんじぇるすとらんぺっと』のグッズをAPPLAND OFFICIAL SHOPにて販売することをお知らせします。



　2026年7月17日（金）にharevutaiにて開催される『えんじぇるすとらんぺっと』のグッズ販売が決定！事前販売期間中のご購入で、ライブ当日までにお届け予定です。


　APPLAND OFFICIAL SHOP（https://4693.live/）にて5月18日（月）12時から販売いたします。



■ヤマト イオリ 2ndソロライブ『えんじぇるすとらんぺっと』グッズ詳細

以下のアイテムを受注販売いたします。


※既定の数量に達し次第、受注を締め切らせて頂く場合がございます。





▼アクリルペンライト


価格：4,500円（税込）


種類：全1種


サイズ：約90×203×90mm


材質：アクリル、ABS樹脂、ポリエステル





▼Tシャツ


価格：4,500円（税込）


種類：全1種


サイズ：XL


材質：綿





▼ゆらゆらアクリルスタンド


価格：2,200円（税込）


種類：全1種


サイズ：


└本体：102×141mm以内


└台座：67×47mm


└支柱：31×168mm


材質：アクリル





▼冷感タオル


価格：2,200円（税込）


種類：全1種


サイズ：約1000×300mm


材質：ポリエステル





▼ロゴアクリルキーホルダー&ステッカー2種セット


価格：1,600円（税込）


種類：全1種


セット内容：ロゴアクリルキーホルダー（アクリル／約60×40mm）、ステッカー（紙／約70×60mm内）





■販売概要

【販売期間】


2026年5月18日（月）12時00分～5月31日（日）23時59分



【発送時期】


2026年7月上旬～7月中旬頃



【販売プラットフォーム】


APPLAND OFFICIAL SHOP：https://4693.live/



※商品購入ページにて注意事項をご確認の上ご購入ください。



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【株式会社アップランドについて】


株式会社アップランドは、革新的なアイデアと先進技術を駆使し、VTuberキャラクターのIP開発・制作やWeb3.0・メタバース領域など、新しい事業を展開しています。2023年より、テレビ放送事業を運営するMBSグループの一員となり、新たな価値創造の実現に取り組んでいます。


https://appland.co.jp/


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【最後に・・・】


アップランドでは弊社のVTuber事業を一緒に拡大させる仲間を募集しています。


これまでのスキル・経験を活かしてVTuber業界に挑戦してみませんか？


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