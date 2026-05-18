子会社のIP mixer、「ロンドン ナショナル・ギャラリー」とホロライブ所属「儒烏風亭らでん」のコラボ企画をプロデュース

株式会社マイクロアド

株式会社マイクロアド（本社：東京都渋谷区、代表取締役 社長執行役員：渡辺健太郎）の子会社である株式会社IP mixer（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：丸木 勇人）は、「ロンドン ナショナル・ギャラリー」と、カバー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：谷郷元昭）運営のホロライブ所属VTuberとのコラボレーション企画「儒烏風亭らでんの瞳に映る世界の名画 - A Shared Art Journey」を総合プロデュースしました。



本企画では、同館所蔵のジョゼフ・マロード・ウィリアム・ターナー、フィンセント・ファン・ゴッホ、クロード・モネらによる世界的名画の世界観をもととした、VTuber「儒烏風亭らでん」とロンドン ナショナル・ギャラリーの共同監修によるフレグランスミストやテーブルウェア等を展開します。日本を含めた世界を対象に、2026年5月20日（水）から 6月30日(火) まで、IP mixer運営の「SPcollect」公式オンラインショップにて販売をします。



IP mixerは、海外展開を目指す日本のIP事業者や企業に対し、企画立案からライセンス交渉、多言語プロモーション、現地ポップアップストア運営までを一気通貫で支援し、グローバル市場での成功を後押ししてまいります。

■本企画について

ロンドン ナショナル・ギャラリー所蔵のターナー、ファン・ゴッホ、モネの世界的名画の世界観を軸に企画・開発をした「儒烏風亭らでん」とギャラリーの共同監修のフレグランスミストやテーブルウェア等を期間限定で販売します。

また、同館より取得した特別な許諾に基づき、閉館後の館内貸切によるホロライブ所属DEV_IS ReGLOSSメンバー全員での鑑賞動画収録や、名画20選の音声ガイド制作を実現しました。これらのコンテンツは、「儒烏風亭らでん」公式YouTubeチャンネルにて順次公開します。

■本企画におけるIP mixerの役割

・国際的な文化機関とのライセンス交渉、権利取得

「ロンドン ナショナル・ギャラリー」より、代理店であるコピーライツアジア株式会社を介し、コラボ商品の企画販売におけるライセンスの取得に加え、閉館後の館内貸切撮影や独自の音声ガイド制作など、付加価値の高いプロモーション施策をプロデュースいたしました。

・商品の企画、開発、グローバルにおける販売

学芸員資格を持つ「儒烏風亭らでん」およびロンドン ナショナル・ギャラリー監修によるフレグランスミスト、スカーフ、カップセットなど、アートの文脈を汲み取った商品の企画・開発支援から販売までを実施しました。販売は「SPcollect」公式オンラインショップにて、日本を含むアジア（台湾、香港、マカオ、東南アジア）、欧米（英国、米国、カナダ）、オーストラリアなど10以上の国・地域に対し行います。

・コラボ商品のグローバルプロモーション展開

販売対象である10以上の国・地域に対し、本企画のコラボ商品の販売におけるプロモーションを多言語で同時に展開いたします。

・多角的なタッチポイントの創出

「儒烏風亭らでん」のYouTubeチャンネルを通した動画や音声ガイド等の配信や、現地でのポップアップストアの企画・運営までをトータルプロデュースしました。



■コラボレーション商品の概要

「儒烏風亭らでん」およびギャラリーの共同監修の、ターナー「雨、蒸気、速度 ー グレート・ウェスタン鉄道」、ファン・ゴッホ「ひまわり」、モネ「睡蓮の池」（※）といった世界的名画をテーマとしたコラボ商品を販売します。フレグランスミストセットをはじめ、デザインスカーフやカップ＆ソーサーセット、トートバッグ、文具、アクリルスタンド等、幅広いラインナップとなります。

※ファン・ゴッホ「ひまわり」、モネ「睡蓮の池」については、現時点で同館所蔵の作品に限ります



■商品一例

・フレグランスミスト3本セット／各10ml ±1ml／TWD 1,390（ ≒ 7,645円）（税込）

・トートバッグ（全3種類）／各TWD 790（ ≒ 4,345円）（税込）



・販売チャネル： IP mixer運営「SPcollect」公式オンラインショップ

(日本語版)：https://www.sp-collect-jp.shop/

・特設サイト ： https://sp-collect.com/entry/hololive-when-raden-meets-art

・販売価格 ：各商品の価格や詳細については、公式ショップよりご確認ください

・販売期間 ：2026年5月20日（水）12:00～ 6月30日(火) 19:00 (JST / 日本時間)

・主な展開地域： 日本、英国、台湾、香港、マカオ、米国、カナダ、オーストラリア、その他東南アジア各国

・お届け時期 ：2026年9月から発送

■YouTube動画配信の告知

本商品の詳細および同館収録映像等については、2026年5月22日21:00より、動画配信にてお届けする予定です。配信終了後は、アーカイブでご視聴いただけます。

儒烏風亭らでん YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@JuufuuteiRaden







IP mixerは今後も、国内外の人気IPを用いたタイアップ企画を継続的に展開してまいります。企画から販売までを包括的に支援することで、日本企業のグローバル市場における成功を後押しし、新たな市場開拓を加速させてまいります。







『IP mixerについて』 https://ip-mixer.com/jp

マイクロアドの子会社であるIPmixerは、IPを活用した商品の企画販売事業を展開しています。VTuberや国内外のその他IPと、IPmixerオリジナルコスメ・雑貨等のタイアップ商品を、世界中の消費者を対象に販売しています。また当社の独自製品のほか、日本・現地企業を問わず、メーカー各社の製品や、店舗・施設等とのタイアッププロモーションを通じて、IPの魅力を最大化し、新たな市場を開拓しています。



『SPcollectについて』 https://www.sp-collect-jp.shop/

SPcollectは、IP mixerが運営するIPとのコラボレーション企画を専門に手掛ける販売ブランドです。豊富な経験を持つグローバルなクリエイティブチームによって、さまざまな企画提案を行い、世界中のファンに驚きと感動を届けています。

『儒烏風亭らでんについて』

儒烏風亭らでんは、ホロライブプロダクションが運営するhololive DEV_ISに所属するReGLOSS のメンバーとして活動しています。学芸員資格を有し、芸術や演劇分野に深い造詣を持つことを強みとして、これまで数多くの美術作品や展覧会を紹介してきました。専門的な知識と親しみやすい表現を通じて、芸術文化の魅力を幅広い世代へと発信し続けています。



『ロンドン ナショナル・ギャラリーについて』 https://www.nationalgallery.org.uk/

世界有数の国立美術館であり、英国を代表する美術館の一つです。1824年に英国議会によって設立され、13世紀後半から20世紀初頭に描かれた欧州の絵画が2,600点以上所蔵されています。芸術の公共性を重視し、また誰でも気軽に芸術を楽しめるよう、設立当初から常設展示を無料で公開しています。世界中の人々にとって、本物の芸術を身近に感じられる場となっています。

株式会社マイクロアド 概要

社名 株式会社マイクロアド

代表者 代表取締役 社長執行役員 渡辺健太郎

本社所在地 東京都渋谷区桜丘町20-1 渋谷インフォスタワー13F

事業内容 データプラットフォーム事業

URL http://www.microad.co.jp/

株式会社IP mixer 概要

社名 株式会社IP mixer

代表者 代表取締役社長：丸木 勇人

本社所在地 東京都渋谷区桜丘町20-1 渋谷インフォスタワー13F

事業内容 日本国内・海外のIPを用いた商品企画及び販売／商品販売ブランド「SPcollect」の運営

URL https://ip-mixer.com/jp