ブロードエンタープライズが株主優待としてデジタルギフト(R)を採用
株式会社デジタルプラス
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株式会社ブロードエンタープライズ（代表取締役社長：中西 良祐、東証グロース：証券コード 4415）において、株式会社デジタルプラス（代表取締役社長：菊池 誠晃、本社：東京都渋谷区、東証グロース市場：証券コード3691）グループが運営する「デジタルギフト(R)」を株主優待としてご活用いただくことになりました。
■今回のお取り組みについて
ブロードエンタープライズ適時開示：https://pdf.irpocket.com/C4415/Kdx3/awpF/M1vk.pdf
別表：ブロードエンタープライズ株主優待詳細
■デジタルフィンテック運営サービスについて
・株主優待ギフト：https://digital-gift.jp/can/shareholder-benefit/
・デジタルウォレット：https://digital-wallet.jp/
・デジタルギフト(R)：https://digital-gift.jp/
■株式会社デジタルプラス 会社概要
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/7199/table/319_1_ff3b270c932e099489fb858ac10c07c5.jpg?v=202605191251 ]
■株式会社デジタルフィンテック 会社概要
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/7199/table/319_2_a5225b533c3fae62c0a380c03c9a0c63.jpg?v=202605191251 ]
【サービスに関するお問い合わせ先】
株式会社デジタルプラス 担当 石渡
TEL:03-5465-0695 Email:info@digital-plus.co.jp
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