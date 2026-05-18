横須賀市の e スポーツ施策で育った学生たちが起業。新団体「Yokosuka eGeneration」を設立！
横須賀市
https://prtimes.jp/a/?f=d128894-579-7921100827ad3ae3c731805ad8968f4f.pdf
横須賀市が推進する「Yokosuka e-Sports Project」を通じて活動してきた学生有志が、この度新団体「Yokosuka eGeneration（ヨコスカ イージェネレーション）」を設立します。デジタル人材育成など、教育面にも力を入れてきた横須賀市のe スポーツ施策。新たなe スポーツの普及・振興の担い手として、市も全面的にバックアップしてまいります。
1.団体概要
(1) 団体名:Yokosuka eGeneration(略称:YeG)
(2) 役員（市内高校e スポーツ部の現役生および卒業生）
・代表者:ぽよ(佐藤 翔)
・副代表 :NovelKaye(津山 陸)
・事務局長/広報統括:テルル(山崎 陸徠)
・会計統括:ダッキー(川崎 学)
・クリエイティブ統括:Emiria(上堀 心和)
(3) 公式SNS
・X:@yokosuka_egen
・Instagram:@yokosuka_egen
(4) 公式HP
・https://tellurium587465.github.io/esports-yokosuka/
2. 主な活動内容
市と連携した
・e スポーツイベントの開催や運営
・市内学生への支援（コーチングや市内学生コミュニティの活性化）
・地域コミュニティの形成・e スポーツ普及活動
設立の背景や想いについては添付資料のpdfをご参照ください。
https://prtimes.jp/a/?f=d128894-579-7921100827ad3ae3c731805ad8968f4f.pdf