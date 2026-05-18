横須賀市の e スポーツ施策で育った学生たちが起業。新団体「Yokosuka eGeneration」を設立！

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横須賀市

横須賀市が推進する「Yokosuka e-Sports Project」を通じて活動してきた学生有志が、この度新団体「Yokosuka eGeneration（ヨコスカ イージェネレーション）」を設立します。デジタル人材育成など、教育面にも力を入れてきた横須賀市のe スポーツ施策。新たなe スポーツの普及・振興の担い手として、市も全面的にバックアップしてまいります。


1.団体概要

(1) 団体名:Yokosuka eGeneration(略称:YeG)　


(2) 役員（市内高校e スポーツ部の現役生および卒業生）　


・代表者:ぽよ(佐藤 翔)


・副代表 :NovelKaye(津山 陸)


・事務局長/広報統括:テルル(山崎 陸徠)


・会計統括:ダッキー(川崎 学)


・クリエイティブ統括:Emiria(上堀 心和)


(3) 公式SNS


・X:@yokosuka_egen


・Instagram:@yokosuka_egen


(4) 公式HP


・https://tellurium587465.github.io/esports-yokosuka/


2. 主な活動内容

市と連携した


・e スポーツイベントの開催や運営


・市内学生への支援（コーチングや市内学生コミュニティの活性化）


・地域コミュニティの形成・e スポーツ普及活動



設立の背景や想いについては添付資料のpdfをご参照ください。


https://prtimes.jp/a/?f=d128894-579-7921100827ad3ae3c731805ad8968f4f.pdf