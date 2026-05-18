【ＢＳ日テレ】いとうあさこがナビゲーション！日本各地の民宿の名物女将に番組ディレクターが密着！知られざる名物女将たちの人生とは「名物女将の民宿劇場」５月１９日（火）よる８時放送

株式会社ＢＳ日本

ＢＳ日テレでは、日本各地の民宿の名物女将にディレクターが密着！女将の人柄、地域の食・文化を通して年々減少傾向にある日本独自の宿である“民宿の魅力”を見届け人のいとうあさこと再発見する“癒し系ヒューマン紀行番組”「名物女将の民宿劇場」を５月１９日（火）よる８時放送から放送いたします。

【福島県・大内宿「本家扇屋」】

江戸時代に宿場町として栄えた大内宿で３００年経つ茅葺き屋根と２００年経つ蔵座敷を客室として利用する珍しいつくりの大内宿唯一の『蔵に泊まれる宿』。民宿を営むのは名物女将として知られる“きいこおばや”。地元の人からは１００万人以上が訪れる観光地となった大内宿の「観光の基礎を作った人」と言われる超有名人。名物女将の明るい人柄と地元食材を使った料理で大人気の民宿。そんな女将の人柄を象徴する出来事が次から次へと起こる。

【新潟県・佐渡島「桃華園」】

佐渡島の名物女将・みどり女将を筆頭に、娘、そして魚を見事に捌く孫たちの３世代で民宿を営む。地元食材を使った美味しい料理や孫たちによる伝統芸能の披露も。また、みどり女将自らハンドルを握り佐渡島愛溢れる穴場観光ガイドを密着した番組ディレクターに次々に・・・。佐渡島への深い愛、その理由とは。

【三重県・鳥羽「片浜荘」】

日本で一番・海女の多い町として知られる鳥羽。７０歳となった現在も現役海女として民宿を営む名物女将・てるみ女将。民宿の他に複数のアルバイトや田植えまでこなす「貧乏暇なし」が口癖の超アクティブ女将。数々の苦難を乗り越えてきた不屈の『海女精神』に密着。

【三重県・鳥羽「浜栄」】

漁師家族４世代による“おもてなし”。名物女将・ひろこ女将は伊勢海老や舟盛など、次から次へと豪華な料理を提供。漁師家族ならではの漁に出て獲る巨大な伊勢海老や家族で養殖するワカメ、大女将が畑で育てる新鮮な野菜など新鮮な食材も大人気。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=wjt5osERSLQ ]

番組概要

【番 組 名】 名物女将の民宿劇場

【放送日時】 ５月１９日（火）よる８～９時５４分

【放 送 局】 ＢＳ日テレ

【出 演 者】 いとうあさこ

【番組 ＨＰ】 https://www.bs4.jp/okami-minshuku/

【クレジット】 (C)︎ＢＳ日テレ

【番組概要】日本各地の民宿の名物女将にディレクターが密着！女将の人柄、地域の食・文化を通して年々減少傾向にある日本独自の宿である“民宿の魅力”を見届け人のいとうあさこと再発見する『癒し系ヒューマン紀行番組』。