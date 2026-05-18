やっぱり美少女ヒロインが好きでしょ？GCN文庫新刊3作品、5月20日発売！

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株式会社マイクロマガジン社

マイクロマガジン社（東京都中央区）は、GCN文庫にて以下の作品を2026年5月20日に発売いたします。


刊行タイトル一覧


『エロ漫画家だけど食っていけないから、日雇い探索者でダンジョン行ってくる』


『生徒の保護者が元カノだった』


『バイト先のネットカフェが、なぜかクラスの美少女たちの溜まり場になった件。 ２』








売れないエロ漫画家の収入源は―ダンジョンバイト！？

＜書籍情報＞


エロ漫画家だけど食っていけないから、日雇い探索者でダンジョン行ってくる


小説：赤丈聖　イラスト：福きつね


ISBN：9784867169667


価格：825円（本体750円＋税10%）


発売日：2026年5月20日


https://gcnovels.jp/book/2102



【特典情報はこちら】


https://gcnovels.jp/news/585



▼作品公式アカウント


https://x.com/gc_ero_dungeon





学校のマドンナと別れてしまっても……恋はまだ終わらない！？ネコクロがおくる大人のじれ甘ラブコメ！

＜書籍情報＞


生徒の保護者が元カノだった


小説：ネコクロ　イラスト：しの


ISBN：9784867169674


価格：880円 （本体800円＋税10%）


発売日：2026年5月20日


https://gcnovels.jp/book/2103



【特典情報はこちら】


https://gcnovels.jp/news/586







ちょっと大人な溜まり場ラブコメ、待望の第二巻発売！

＜書籍情報＞


バイト先のネットカフェが、なぜかクラスの美少女たちの溜まり場になった件。 ２


小説：ｋａｔｔｅｒｎ　イラスト：マッパニナッタ


ISBN：9784867169650


価格：880円 （本体800円＋税10%）


発売日：2026年5月20日


https://gcnovels.jp/book/2104



【特典情報はこちら】


https://gcnovels.jp/news/584





キミの隣の「面白い」『GCN文庫』　https://gcnovels.jp/gcnb/(https://gcnovels.jp/gcnb/)


ライトノベル人気ジャンルの完全新作や、GCノベルズの文庫化などを毎月20日頃に発売！
GCN文庫最大のヒット作でコミカライズも好評連載中の『魔女と傭兵』や、デビューから1年で5作品も刊行されるなど話題の尽きない「駄犬」先生がおくる『モンスターの肉を食っていたら王位に就いた件』など異世界ファンタジー作品も続々と登場します。



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