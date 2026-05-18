やっぱり美少女ヒロインが好きでしょ？GCN文庫新刊3作品、5月20日発売！

株式会社マイクロマガジン社

マイクロマガジン社（東京都中央区）は、GCN文庫にて以下の作品を2026年5月20日に発売いたします。

刊行タイトル一覧

『エロ漫画家だけど食っていけないから、日雇い探索者でダンジョン行ってくる』

『生徒の保護者が元カノだった』

『バイト先のネットカフェが、なぜかクラスの美少女たちの溜まり場になった件。 ２』

売れないエロ漫画家の収入源は―ダンジョンバイト！？

＜書籍情報＞

エロ漫画家だけど食っていけないから、日雇い探索者でダンジョン行ってくる

小説：赤丈聖 イラスト：福きつね

ISBN：9784867169667

価格：825円（本体750円＋税10%）

発売日：2026年5月20日

https://gcnovels.jp/book/2102

【特典情報はこちら】

https://gcnovels.jp/news/585

▼作品公式アカウント

https://x.com/gc_ero_dungeon

学校のマドンナと別れてしまっても……恋はまだ終わらない！？ネコクロがおくる大人のじれ甘ラブコメ！

＜書籍情報＞

生徒の保護者が元カノだった

小説：ネコクロ イラスト：しの

ISBN：9784867169674

価格：880円 （本体800円＋税10%）

発売日：2026年5月20日

https://gcnovels.jp/book/2103

【特典情報はこちら】

https://gcnovels.jp/news/586

ちょっと大人な溜まり場ラブコメ、待望の第二巻発売！

＜書籍情報＞

バイト先のネットカフェが、なぜかクラスの美少女たちの溜まり場になった件。 ２

小説：ｋａｔｔｅｒｎ イラスト：マッパニナッタ

ISBN：9784867169650

価格：880円 （本体800円＋税10%）

発売日：2026年5月20日

https://gcnovels.jp/book/2104

【特典情報はこちら】

https://gcnovels.jp/news/584

キミの隣の「面白い」『GCN文庫』 https://gcnovels.jp/gcnb/(https://gcnovels.jp/gcnb/)

ライトノベル人気ジャンルの完全新作や、GCノベルズの文庫化などを毎月20日頃に発売！

GCN文庫最大のヒット作でコミカライズも好評連載中の『魔女と傭兵』や、デビューから1年で5作品も刊行されるなど話題の尽きない「駄犬」先生がおくる『モンスターの肉を食っていたら王位に就いた件』など異世界ファンタジー作品も続々と登場します。

GCノベルズ公式サイト

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