やっぱり美少女ヒロインが好きでしょ？GCN文庫新刊3作品、5月20日発売！
マイクロマガジン社（東京都中央区）は、GCN文庫にて以下の作品を2026年5月20日に発売いたします。
刊行タイトル一覧
『エロ漫画家だけど食っていけないから、日雇い探索者でダンジョン行ってくる』
『生徒の保護者が元カノだった』
『バイト先のネットカフェが、なぜかクラスの美少女たちの溜まり場になった件。 ２』
売れないエロ漫画家の収入源は―ダンジョンバイト！？
＜書籍情報＞
エロ漫画家だけど食っていけないから、日雇い探索者でダンジョン行ってくる
小説：赤丈聖 イラスト：福きつね
ISBN：9784867169667
価格：825円（本体750円＋税10%）
発売日：2026年5月20日
https://gcnovels.jp/book/2102
【特典情報はこちら】
https://gcnovels.jp/news/585
▼作品公式アカウント
https://x.com/gc_ero_dungeon
学校のマドンナと別れてしまっても……恋はまだ終わらない！？ネコクロがおくる大人のじれ甘ラブコメ！
＜書籍情報＞
生徒の保護者が元カノだった
小説：ネコクロ イラスト：しの
ISBN：9784867169674
価格：880円 （本体800円＋税10%）
発売日：2026年5月20日
https://gcnovels.jp/book/2103
【特典情報はこちら】
https://gcnovels.jp/news/586
ちょっと大人な溜まり場ラブコメ、待望の第二巻発売！
＜書籍情報＞
バイト先のネットカフェが、なぜかクラスの美少女たちの溜まり場になった件。 ２
小説：ｋａｔｔｅｒｎ イラスト：マッパニナッタ
ISBN：9784867169650
価格：880円 （本体800円＋税10%）
発売日：2026年5月20日
https://gcnovels.jp/book/2104
【特典情報はこちら】
https://gcnovels.jp/news/584
キミの隣の「面白い」『GCN文庫』 https://gcnovels.jp/gcnb/(https://gcnovels.jp/gcnb/)
ライトノベル人気ジャンルの完全新作や、GCノベルズの文庫化などを毎月20日頃に発売！
GCN文庫最大のヒット作でコミカライズも好評連載中の『魔女と傭兵』や、デビューから1年で5作品も刊行されるなど話題の尽きない「駄犬」先生がおくる『モンスターの肉を食っていたら王位に就いた件』など異世界ファンタジー作品も続々と登場します。
GCノベルズ公式サイト
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