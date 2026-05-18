千鳥・大悟「世界のスターになるかも」スリムクラブ・内間の衝撃過去写真にスタジオ爆笑　「子ども抱いたままアイドルやっちゃえば」千鳥・大悟が30歳を迎える現役アイドルに贈った“金言”に後輩メンバーも感動！

株式会社AbemaTV（C）AbemaTV,Inc.

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMA SPECIALチャンネル」において、お笑いコンビ・千鳥がMCを務めるレギュラー番組『チャンスの時間』#362を、2026年5月17日（日）夜11時より無料放送いたしました。

■千鳥・大悟「世界のスターになるかも」スリムクラブ・内間の衝撃過去写真にスタジオ爆笑

5月17日（日）放送の#362では、スリムクラブ・内間政成の魅力を業界に売り込む企画「『琉球の真珠』、業界の皆さん！内間をぜひ使ってください」をお届けしました。発起人として、相方の真栄田賢、平成ノブシコブシ・徳井健太、三日月マンハッタンが登場し、千鳥、平成ノブシコブシ・吉村崇、ウエストランド・井口浩之、鬼越トマホークら売れっ子芸人たちに向けて内間の魅力をプレゼンしました。プレゼンでは、「幼少期に感情が封じられて“感情の無いマシーン”になった」「体の線が細く、レディースの服が着られる」「新幹線のチケットが入った封筒を真ん中から切る」といったカオスすぎるエピソードが次々と明かされます。そんな中、内間の過去の「ビジュアル系」時代の写真が披露されると、メイクをして今とは別人のような中性的な内間の姿にスタジオは大爆笑。ノブが「草磲剛くんこんな映画してたよね」とコメントすると、真栄田は大悟に「監督と仲良いでしょ？」と、内間を俳優としてどうかと提案します。大悟は「是枝監督でも扱い切れんかも」と困惑しつつも、「世界のスターになる可能性はある」と、内間に秘められたポテンシャルを高く評価しました。

（C）AbemaTV,Inc.（C）AbemaTV,Inc.

■「えびちゅうの公式おじいちゃん」爆誕！？スリムクラブ・内間の予測不能トークにスタジオ大混乱

また、内間のエピソードをそれぞれのネタとして使い「みんなで共有しよう」という斬新な提案により、内間のエピソードトークを振る実践が行われます。まずはゲストの私立恵比寿中学（えびちゅう）・真山りかと小久保柚乃が「内間さんが『お母さんの犬の話』があるそうで…」と振ると、内間は「小学6年生の頃『お前の母ちゃんが死んだ犬を抱えて街を彷徨ってたぞ』と言われて怖くなって聞けなかった。最近確認したら『アレ犬じゃない、大きい猫』と言われた」という奇妙なエピソードを披露。ノブや吉村から「アイドルのお客さんにウケない」とツッコミが殺到する中、今度は吉村が別のエピソードを振ります。しかし、なぜか再びえびちゅうの2人に向けて話し始めた内間に、一同は「なんでえびちゅうに（話す）！？」と総ツッコミ。その様子にノブが「えびちゅうの公式おじいちゃん」と名付けると、新たなキャラの誕生にスタジオは笑いに包まれました。さらに、大悟から「今一番面白い話をして」とムチャ振りをされた内間は、中学2年生の娘に塾の曜日を聞いた際、「水曜日、土曜日、木曜日」とバラバラに答えた娘に対し、「じゅんばん（順番）」とツッコんだエピソードを披露。独特すぎるテンポとシュールな話術に、スタジオは爆笑の渦に巻き込まれました。そしてプレゼンの締めくくりとして、「無表情タイキック」や「ゴーヤ早食い」など体を張ったチャレンジにも挑んだ内間。果たしてその結末は…！？

（C）AbemaTV,Inc.（C）AbemaTV,Inc.

■「子ども抱いたままアイドルやっちゃえばいい」千鳥・大悟が30歳を迎える現役アイドルに贈った“金言”に後輩メンバーも感動！

えびちゅう・真山りかの切実な葛藤に大悟「ルールなんてぶっ壊して、お好きなように生きればいい」

番組ではさらに、喫煙所でゲストに相談を持ちかけられた大悟が、どんなアドバイスをして、その間に何本のタバコを吸うのかを検証する企画「大悟の人間性検証ドッキリ！」を放送。仕掛け人には、アイドルグループ・私立恵比寿中学の最年長メンバーで、今年30歳を迎える真山りかが登場しました。

真山は「アイドルとしてどこまで活動できるのか」「『年齢』っていうだけでお払い箱にされちゃうのかな」とリアルな葛藤や切実な思いを打ち明けます。ファンから「結婚しないの？」と心配されたり、マネージャーから「演出やプロデュースに向いている」とアドバイスを受けることも増えたという真山は、裏方の重要さを理解しつつも「まだ（裏方には）行きたくない。どうにかして売れたい」と本音を吐露。さらに「（メンバーの）一番下の子が11歳離れていて、ファンの人が『まやさん、この子これだけ頑張ったんで褒めてあげて』と言われる」「それって私の役割なの？」と、最年長メンバーとしての苦悩も明かしました。

（C）AbemaTV,Inc.（C）AbemaTV,Inc.

そんな真山に対し、大悟は「役割を増やしても大丈夫な子だったから、増やしてもらえたと思えばラッキーじゃない？」と独自の視点でアドバイス。さらに「40歳ぐらいまでやってみたら？他所にいないんじゃない？」「恋愛して、結婚して、子ども抱いたままやっちゃえばいい」と、アイドルとしての限界について悩む真山に金言を連発。「別に誰が決めるわけでもない、あなたの自由なもの」「アイドルという名の下に、決まったルールがあるわけでもなく、そんなものはぶっ壊して、お好きなように自分の道を生きていけば全てうまいこといくんじゃない？」と優しく背中を押しました。大悟の言葉に真山だけでなく、VTRを見守っていた19歳のメンバー・小久保柚乃も「選択肢が広がった」「90歳になってもアイドルでいいんだ」と感銘を受ける感動的な展開となりました。本放送は、放送後7日間、無料で見逃し視聴が可能です。ぜひ、ご覧ください。

#362見逃し配信URL : https://abema.go.link/9A5bJ

（C）AbemaTV,Inc.（C）AbemaTV,Inc.（C）AbemaTV,Inc.

■ABEMAレギュラー番組『チャンスの時間』番組概要

番組URL：https://abema.tv/video/title/90-979

番組公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@chance_ABEMA

※画像をご使用の際は、【（C）AbemaTV,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

最新情報は公式SNSをご確認ください。

無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/