Mrs. GREEN APPLE初の単行本『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY BOOK -OUR STORY-』、本日より感想文募集企画＆プレゼントキャンペーン開始！

ぴあ株式会社『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY BOOK -OUR STORY-』通常版

好評販売中のMrs. GREEN APPLE初の単行本『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY BOOK -OUR STORY-』ですが、ミセス初の単行本をご購読いただいた読者のみなさまのご感想をうかがいたく、感想文募集＆プレゼントキャンペーンを企画し、本日、5月18日（月）正午より、募集を開始いたしました。

『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY BOOK -OUR STORY-』通常版スリーブ

「MGA MAGICAL 10 YEARS」、フェーズ2完結というダブルフィナーレを記念して刊行した本書は、バンド本『Mrs. GREEN APPLE YEAR BOOK 2025』に加え、メンバーそれぞれがこれまでの半生を語り下ろしたソロ本『大森元貴』『若井滉斗』『藤澤涼架』からなる4冊組で、総ページ数は400ページ、4冊をスリーブケースでまとめた“ミセス本”です。奮って感想をお寄せください。

◎「#MGA_OURSTORY」読者による感想文投稿キャンペーン（5月18日～8月末日予定）

Xへ「#MGA_OURSTORY」のハッシュタグを付けて、感想・レビューをご投稿ください。

-複数投稿OKです。

-レビューの文字数が多くなった際にはツリー投稿をご活用ください。

抽選で毎月10名様に通常版スリーブケースの表紙ポスター（B3サイズ）をプレゼントいたします。

＊すてきな内容の投稿は、当社メディアならびにBOOKぴあサイト等にて掲載することもございますこと、ご了承ください。

詳細は、特設サイトまで ↓

https://book.pia.co.jp/mga_ourstory/

通常版『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY BOOK -OUR STORY-』_『大森元貴』通常版『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY BOOK -OUR STORY-』_『若井滉斗』通常版『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY BOOK -OUR STORY-』_『藤澤涼架』通常版『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY BOOK -OUR STORY-』_『Mrs. GREEN APPLE YEAR BOOK 2025』

【商品概要】

『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY BOOK - OUR STORY -』

（Mrs. GREEN APPLE著）

定価：4,400円(本体4,000円+税)

発売日：2026年2月28日(土)

仕様：上製三方背ケース入り、本誌A5判×4冊 オールカラー/あじろ綴じ

販売場所：全国書店、ネット書店、CDショップ、コンビニエンスストア ほか

特設ページ https://book.pia.co.jp/mga_ourstory

BOOKぴあ https://book.pia.co.jp/book/b672333.html