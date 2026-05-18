『同級生リメイク』× 放置型アイドルRPG『STELLAR IDOL PROJECT』コラボ開催中！人気キャラがアイドル衣装で登場！

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESにおいて、『STELLAR IDOL PROJECT』は2026年5月16日（土）より『同級生リメイク』コラボを開始したことをお知らせいたします。

公式サイト：https://siprj.com

公式X：https://x.com/s_i_project

公認Discordサーバー：https://discord.gg/nBZMajUnkQ

公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@STELLARIDOLPROJECT

■『同級生リメイク』より限定アイドル「桜木舞」が登場！

開催期間：実施中 ～ 2026年5月31日（日）23:59

2026年5月16日（土）より限定アイドル「桜木舞【Springtime of life】」が新たに登場いたしました。

EXスキルで相手全員に必中の超強力なアピール！

自身に元気があるとき、トラブルを無効化しSP回復をし続ける！

限定アイドル「桜木舞【Springtime of life】」の登場を記念して、期間限定のステップアップガチャと期間限定スペシャルセレクトガチャも開催中です。限定アイドルは3日間無料でお試しすることができ、チラ見せエピソードを再生することができます。

また追加楽曲として『同級生リメイク』のオープニングテーマ曲「ひとなつMemory」とエンディングテーマ曲「Story」が期間限定でお楽しみいただけます。

■イベントクリアで限定アイドル「田中美沙」がもらえる！

開催期間：実施中 ～ 2026年5月31日（日）23:59

2026年5月16日（土）より期間限定イベント「The season turns.」が開催中です。イベントクリアで限定アイドル「田中美沙【Springtime of life】」が入手可能、さらに限定ストーリーも楽しめます。

また、イベント期間中は期間限定ログインボーナスを開催中！期間中、最大でプレミアムガチャチケット×7、ジェム×1,000が入手可能です。

あらすじ

素人参加型イベントを経て知り合った桜木舞と田中美沙の依頼で、文化交流フェスのゲストとして2人の住む「先負町」にやってきたルクスプロのアイドルたち。町の皆の協力や宣伝配信の効果もあり、初日のステージは大成功！かと思いきや、裏では不穏な空気が漂っていて――

ステラストーリーの遊び方

■ここでしか見られない！？アイドル衣装のメモリーが登場！

2026年5月16日（土）新メモリー『同級生リメイク』がショップに登場しました。

メモリーを入手すると今回のコラボ用に描き下ろされたアイドル衣装を着用した限定アイドル「桜木舞」「田中美沙」の姿がご覧になれます。さらに2名のメモリーを入手すると特別なストーリーが解放されます。

この機会に『STELLAR IDOL PROJECT』をぜひお楽しみください。

『同級生リメイク』とは

学園生活最後の夏休みを有意義に過ごす為、前半はアルバイトに明け暮れた主人公。

その甲斐あって資金は十分。

いよいよ女の子をナンパしようと行動を開始する。

様々な人物と出会い、意外な一面を知って惹かれ合い、そして結ばれる……。

タイトル：同級生リメイク

ジャンル：恋愛シミュレーションゲーム

ブランド：FGREMAKE

権利表記：(C)2020 FGREMAKE (C)1992 EXNOA LLC

FGREMAKE公式X：https://x.com/fgremake

DiGinationオフィシャルサイト：https://www.fanzagames-digination.com/

■『STELLAR IDOL PROJECT』とは？

DMM GAMESが贈るアイドルゲーム『STELLAR IDOL PROJECT』は、かんたん操作で遊べる！

放置（はなれ）ていてもアイドルが成長する育成RPGです。

【あらすじ】

「あなたと一緒に、アイドルとその先へ」

アイドルたちと共に事務所を立ち上げ、光り輝く夢の舞台へ!!

輝き方を知らない原石たちをアイドルという星に育てる、光に満ちた物語――。

がんばる美少女がトップアイドルとして輝く夢と、プロデューサーとして世界一のアイドルを育てる夢。

互いの光を道標に、共に夢の舞台を目指す、アイドルドリームストーリー!!

【ゲームシステム】

簡単な操作と放置でどんどん成長していくアイドルたち。

盛りだくさんのオリジナル楽曲＆ストーリーコンテンツをライブ感覚で楽しめます♪

▼こちらからゲームをプレイ！

https://games.dmm.com/detail/siprj_652934

▼製品概要

タイトル：STELLAR IDOL PROJECT

ジャンル：放置型アイドル育成RPG

プラットフォーム：PC（ブラウザ版、DMM GAMES PLAYER版）/ スマートフォン（DMM GAMES STORE版）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）

権利表記：(C)2025 EXNOA LLC