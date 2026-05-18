【JAF山形】初開催！「オートテストチャレンジ in NCMさがえ2026」
一般社団法人 日本自動車連盟
2026年5月オートテストin尾花沢の様子
オートテスト詳細ページ :
https://jaf.link/yamagata2026-002
申込方法や参加条件などの詳細はこちらをご確認ください
2026年5月オートテストin尾花沢の様子
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JAF（一般社団法人日本自動車連盟）山形支部（支部長 鈴木 政康）は、6月7日（日）に山形自動車道・寒河江スマートインターチェンジ管理棟脇旋回場（山形県寒河江市）で初開催する「オートテストチャレンジ in NCMさがえ2026」（主催：ラリーチームグランドプロジェクト）にPR活動などで協力します。
2026年5月オートテストin尾花沢の様子
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オートテストとは
オートテストは英国発祥の伝統的なモータースポーツで、日本には2015年から導入されました。他のJAF公認モータースポーツと比べて、走行時の速度が高くならないようにルールで規制されているため、競技ライセンスはもちろん、ヘルメットやグローブの他、車両の特殊装備も不要で、マイカーでそのまま参加できます。
レースのように着順を競ったり、ジムカーナやラリーのように走行タイムの優劣を競うのではなく、「運転の正確さ」を競う新しいモータースポーツです。
オートテストチャレンジ in NCMさがえ2026では、下記の4クラスに分け各クラスごとに表彰します。
・Aクラス AT（オートマチック車）
・Bクラス MT（マニュアル車）
・Cクラス レディースクラス
・Dクラス ノスタルジックカー（NCMさがえ展示車）
2026年5月オートテストin尾花沢の様子
「オートテストチャレンジ in NCMさがえ2026」開催概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/10088/table/7078_1_9e4d69ae9327277653e313fdeae5c712.jpg?v=202605190251 ]
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