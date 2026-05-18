株式会社Japan Asset Management、2026年5月18日に大阪支社を開設

株式会社 Japan Asset Management

総合金融サービスを提供するIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）法人の株式会社Japan Asset Management（所在地：東京都新宿区、代表取締役：堀江智生、以下「当社」）は関西圏を中心とした西日本エリアにおける対面コンサルティング体制強化のため、2026年5月18日（月）に大阪支社を開設したことをお知らせします。

今回の拠点開設により、地域に根差した機動的な対応と、対面での細やかなサポートを拡充いたします。

また、資本業務提携先である日本電気株式会社（NEC）と展開する社員向けの資産形成支援サービス「Shines（シャインズ）」の導入企業様をはじめ、関西エリアの提携各社との連携を深め、お客様の長期的な資産形成を支える基盤をより強固なものとしてまいります。

■大阪支社開設の背景と目的

近年、市場環境の複雑化や将来への備えに対する意識の変化により、資産運用への社会的関心はさらに高まりを見せております。こうしたなか、関西圏においても地域に根差した専門的なサポートを求める声を多くいただくようになりました。

これまで同エリアのお客様へは、主にリモート対応や出張での支援を行ってまいりましたが、対話を通じてより深い信頼関係を構築すべく、この度、大阪支社を開設する運びとなりました。

また、関西に拠点を持つ企業様との提携機会が増加していることも、今回の開設における重要な背景の一つです。特に、NECと取り組んでいる社員向けの資産形成支援サービス「Shines」の導入企業様や、当社提携先との連携を現地で強化することにより、地域のお客様の多様なニーズに即応できる体制を整えてまいります。

大阪支社を通じて、お客様の長期的な資産形成を支えるサービスのさらなる向上に邁進してまいります。





■大阪支社の概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/45241/table/53_1_48466a32d46518e6c60e22ebc658d666.jpg?v=202605191251 ]

■大阪支社長 小川 大貴のコメント

この度、西日本エリアのサービス拠点として、大阪支社を開設いたしました。

資産運用で最も大切なのは、情報の提供のみならず、対話を通じて築かれる信頼関係であると考えております。関西圏のお客様より対面相談のご要望を多くいただく中で、今後は本拠点を軸に、より身近で継続的なサポート体制を整えてまいります。

また、関西を拠点とする提携各社様との連携をさらに深めることで、地域のお客様の多様なニーズに対し、より付加価値の高い提案を行ってまいります。

大阪支社社員一同、お客様一人ひとりに真摯に向き合い、長期的な資産形成の支えとなれるよう邁進してまいります。

■株式会社Japan Asset Managementについて

Japan Asset Managementは、総合的な金融サービスを提供する資産運用コンサルティング会社です。 2018年2月創業以来、延べ4,600名以上のお客様の資産運用を支援してまいりました。 2023年9月よりNECと資本業務提携を締結し、開始した金融福利厚生サービス「Shines」やアスリート向けの資産運用サービス「アスマネ」、金融教育事業「JAM Academy」など、金融に関する多数の事業を展開しております。「資産運用という良識を、日本の常識にする。」をビジョンに、顧客本位の金融サービスの可能性や新しいあり方を常に追求し、お客様の夢や目標の実現に伴走していきます。

会社名 ：株式会社Japan Asset Management

代表者 ：代表取締役 堀江智生

創業 ：2018年2月

所在地 ：東京都新宿区西新宿6丁目5番1号 新宿アイランドタワー6階

事業内容 ：金融商品仲介業

投資助言・代理業

資産運用コンサルティング業務

登録番号 ：金融商品仲介業者 関東財務局長（金仲）第837号

URL ：https://www.japan-asset-management.com