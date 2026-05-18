【新サブスク「新潮QUE」】作家・元外交官の佐藤優と弁護士・西村尚芳による奇跡の対談動画を配信開始！ さらに『国家の罠』ほか佐藤優8作品が読み放題！

株式会社新潮社

株式会社新潮社の新メディア「新潮QUE」にて、作家で元外交官の佐藤優氏、そして現在は弁護士で元検察官の西村尚芳氏の対談動画を配信開始しました。前半部分はYouTubeで無料配信、後半部分は本日ローンチした新潮社の新メディア「新潮QUE」より配信されています。

YuouTubeで見る :https://youtu.be/rgXdEcnoj0Iインタビュー本編はこちら :https://que.dailyshincho.jp/node/17962/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=que_launch&utm_content=node17962

佐藤優氏は外務省勤務時代の2002年、いわゆる「鈴木宗男事件」に連座し、背任と偽計業務妨害容疑で東京地検特捜部に逮捕されました。その際の取調官となったのが西村尚芳氏。西村氏は佐藤氏に対して「これは『国策捜査』なんだから。あなたが捕まった理由は簡単。あなたと鈴木宗男をつなげる事件を作るため」と語り、「国策捜査」という言葉は一躍世間に浸透し、現在も使われています。佐藤氏は係争中の2005年にこの体験をデビュー作『国家の罠』として上梓し、ベストセラーとなりました。

この因縁深い二人が語り合った書籍『特捜取調室─『国家の罠』20年目の再対決─』の刊行を記念し、あらためて事件について振り返っていただく動画を配信しました。また、以下の作品が新潮QUEにて読み放題の対象作品となっています。

読み放題対象作品

■『国家の罠―外務省のラスプーチンと呼ばれて―』（新潮文庫）

https://que.dailyshincho.jp/node/14887/

■『自壊する帝国』（新潮文庫）

https://que.dailyshincho.jp/node/14890/

■『国難のインテリジェンス』（新潮新書）

https://que.dailyshincho.jp/node/14893/

■『いま生きる階級論』（新潮文庫）

https://que.dailyshincho.jp/node/14896/

■『学生を戦地へ送るには―田辺元「悪魔の京大講義」を読む―』

https://que.dailyshincho.jp/node/14899/

■『いま生きる「資本論」』（新潮文庫）

https://que.dailyshincho.jp/node/14902/

■『ゼロからわかるキリスト教』

https://que.dailyshincho.jp/node/14905/

■『組織の掟』（新潮新書）

https://que.dailyshincho.jp/node/14908/

■新潮QUEについて

2026年5月18日にローンチした新潮社のノンフィクション・人文系コンテンツを横断的に掲載する定額制のデジタル媒体（サブスクリプションサービス）です。「わからなければAIに聞けばいい――」。AIやSNSが普及したことで私たちの生活は一変しました。疑問に感じたことを検索し、AIに問えばあっという間に“正解”に辿り着くことができます。しかし、その答えを導き出すにはどんな「問い」を入力すべきなのか、提示された正解を信じていいのか、AIは教えてくれません。

新潮QUEのテーマは「問う力」です。AIやSNSにより世の中の「速さ」「便利さ」は一層加速しました。しかし、その「速さ」「便利さ」の裏で失われ、見えなくなっている「何か」があります。その「何か」を問いかけ、ユーザーの皆様の人生や仕事において有益な情報と教養をお届けしたいと考えています。

新潮QUEでは、週刊新潮、オリジナルの記事の掲載に加えて長年、政財官界で高い人気を誇る国際情報サイト「Foresight」も合流します。さらに新潮社のベストセラーや週刊新潮を発売前日に読める電子書籍の読み放題サービス、各界の第一人者による教養動画も展開していきます。

毎日触れることで知らぬうちに「問う力」＝「教養」が身に付いていく。安易な答えを求めるのではなく、深い問いを促す。ユーザーの皆様にそんな体験をご提供してまいります。

【「問う力」とは？ 新潮QUEでできる5つのこと】

⑴ プロの頭脳をポケットに

――各界の第一人者からビッグネームまで、識者の記事から知見を自然に蓄積。

⑵ 知的習慣をインストール

――編集部厳選、話題の電子書籍とわかりやすい教養動画で学びを習慣化。

⑶ インサイド情報を最速で

――発売前日に「週刊新潮」電子版をどこよりも早く入手。

⑷ インテリジェンスを強化

―― 政財界注目の会員制サイト「Foresight」が読み放題。

⑸ 日々の思索をアーカイブ

――「問い」をメモで蓄積「マイノート」機能で思考を整理。

【プラン詳細】私たちの人生を新しくするための情報・教養サブスク 新潮QUE

プレミアムプラン：月額2,400円（税込）

プレミアム＋プラン：年額24,000円（税込）

国際＋Foresightプラン：月額800円（税込）

※プレミアム＋プランをご契約いただいた方には横尾忠則さんの未発表作品をあしらった特製トートバッグ（非売品）をプレゼントいたします。

※企業向けの法人プランのご用意もございます。

新潮QUE :https://que.dailyshincho.jp/