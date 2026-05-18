Buddycomが日本万引防止システム協会(JEAS)の「推薦製品」に認定 ～現場のライブコミュニケーションとAI顔認証連携で小売業の防犯対策に貢献～

株式会社サイエンスアーツ

株式会社サイエンスアーツ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：平岡 竜太朗）は、フロントラインワーカーをつなげるライブコミュニケーションプラットフォーム「Buddycom（バディコム）」が、工業会 日本万引防止システム協会（以下、JEAS）が定めるシステム・運用認定基準に関する試験に合格し、JEAS認定「推薦製品」として認定されたことをお知らせします。

Buddycomは、AI顔認証カメラや防犯センサーなどのシステムとの連携により、現場スタッフへ即座に「音声」で異常を通知します。「犯行を許さない現場連携」を実現する防犯DXソリューションとしての有効性が高く評価され、この度の認定に至りました。

■JEAS認定「推薦製品」への認定背景

近年、日本国内の万引きは認知件数こそ減少傾向にあるものの、ドラッグストアなどで商品が大量に盗まれる等、換金や転売目的の組織的かつ悪質な手口が発生しており、小売店舗の経営に深刻な影響を及ぼしています。一方で、店舗現場は深刻な人手不足にあり、スタッフ一人ひとりの「見守り」による防犯には限界があるのが現状です。 Buddycomは、これまで全国の小売店舗で「接客効率の向上」を目的に導入されてきましたが、近年では「防犯カメラなどの検知情報を音声で現場のスタッフに飛ばす」といった防犯用途での活用が急増しています。

■万引き対策など防犯への有効性

■工業会 日本万引防止システム協会（JEAS）について（ https://www.jeas.gr.jp/ ）

- 「検知」から「声かけ」までのスピードAI顔認証カメラや防犯ゲートが異常を検知した瞬間、Buddycomを通じてグループ全員に音声で一斉通知されます。スタッフが直ちに現場へ駆けつける、あるいは「お声がけ」を行うことによる犯行抑止までのタイムラグを最小化します。- バックヤードとフロアのリアルタイム連携 防犯カメラの映像を確認する店長と、フロアにいるスタッフがハンズフリーで対話できます。不審者の動きをリアルタイムに共有し、連携して追跡や見守りを行うことが可能です。- 現場を威圧しない「静かな防犯」イヤホンマイクを通じたコミュニケーションにより、他のお客様に不安を与えることなく、スタッフ間のみで秘匿性の高い防犯情報を共有できます。

日本国内の万引については、認知件数は減少傾向にあるものの、全刑法犯に占める割合は増加傾向にあり、 ドラッグストアで商品が大量に盗まれる等、換金や転売目的と認められる手口も発生しているようです。※1

こうした状況の改善・防止のために、万引防止システムを製造、販売、サポートする企業の業界団体であり、流通業界の健全な経営、また青少年の非行防止と審査では、申請書等、申請機器の標準構成、環境試験に関する申告事項、構造・表示の申いう産業的、社会的役割を果たすべく、行政機関、関連業界団体とも連携を取り活動しています。

■Buddycomとは ( https://buddycom.net/ )

フロントラインワーカーをつなげるライブコミュニケーションプラットフォーム「Buddycom」は、インターネット通信網（4G、5G、Wi-Fi）を利用して、スマートフォンやタブレットにアプリをインストールすることで、トランシーバーや無線機のように複数人と同時コミュニケーションを可能にするサービスです。音声、テキストチャット、動画、位置情報(IoT)に加え、AIを利用したデジタルアシスタントでのコミュニケーションが可能です。

利用実績は、航空、鉄道、建設、福祉施設、流通など様々な業種にわたり、コミュニケーション手段としての活用がされています。

■株式会社サイエンスアーツ について

サイエンスアーツは、「フロントラインワーカーに未来のDXを提供し、明るく笑顔で働ける社会の力となる」ことをミッションとして掲げ、フロントラインワーカーをつなげるライブコミュニケーションプラットフォーム「Buddycom」の開発・販売を行っております。2021年に東証マザーズに上場（現在はグロースに移行）し、現在では5年連続シェアNo.1（※2）を獲得しました。今後も、スタッフ間コミュニケーションに留まらず、スタッフとお客様、スタッフとAIを美しくつなげることで、フロントラインワーカーが明るく笑顔で働ける社会を目指してまいります。

※1 参照：「JEAS News Vol.41（2024 夏号） https://www.jeas.gr.jp/pdf/20240730.pdf

※2 音声（映像）コミュニケーションツール出荷金額・社数（ノンデスクワーカー向け）デロイト トーマツ ミック経済研究所「デスクレス SaaS 市場の実態と展望 2025 年度版」