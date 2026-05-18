いーふらん、新福利厚生「家族厚生制度」を始動｜社員のご家族へ感謝を還元

株式会社いーふらん

株式会社いーふらん（本社:神奈川県横浜市、代表取締役社長:鹿村大志。以下、「当社」という。）は、代表取締役会長・渡辺喜久男が掲げる「従業員の幸福満足度日本一」の実現に向け、社員本人だけでなくそのご家族にも感謝と還元を届ける新たな福利厚生制度「家族厚生制度」を始動いたしました。第一弾として2026年5月の母の日に合わせ「母の日ありがとうプロジェクト」を実施し、580名の社員のご家族へカタログギフトをお贈りいたしました。

｜「社員だけでなく、ご家族まで幸せに」社長の想いから生まれた新制度

株式会社いーふらん 家族厚生制度を始動

この度始動した「家族厚生制度」は一般的な社員本人に向けた福利厚生制度ではなく、社員のご家族を対象とした福利厚生制度です。この制度を設計していく中で、中心として存在していたのは、代表取締役社長・鹿村大志の「社員だけでなく、そのご家族も含めて幸せにしたい」という強い想いでした。

当初は第一回施策として家族招待型のクルージングやバーベキューといったイベント企画も検討いたしましたが、社員一人ひとりが全力で仕事に向き合い、大きな目標へ挑戦できるのは、毎日そばで支えてくれるご家族の存在があってこそだと考え、この度は日常生活で活用できる贈り物を起点とした施策として設計いたしました。

「ライフスタイルに合わせて選べる」カタログギフトを採用した理由

贈り物の内容は、各ご家庭のライフスタイルに合わせて好きなものを選んでいただけるよう今回は「カタログギフト」を採用しました。記念品やギフトカードといった選択肢も検討しましたが、ご家族一人ひとりが本当に欲しいものをお贈りしたいという考えのもと、ご自身で選択をしていただけるカタログギフトという形に落ち着きました。

実際に580名の社員が制度を利用し、ご家族へ感謝の気持ちを届けることができました。

「久しぶりに親孝行ができた」「親との会話のきっかけになった」社内から続々と喜びの声

本プロジェクトの実施後、社内からは多くの反響が寄せられました。

「日頃なかなか母の日にプレゼントを贈る機会がなかったが、会社の制度のおかげで親孝行ができた」

「制度を通じて、久しぶりに親と会話するきっかけになった」

「ぜひ父の日も実施してほしい」

こうした声が、社員一人ひとりからだけでなく、そのご家族からも届いています。

弊社では現在1,863名の社員が在籍しており、ご家族と同居している社員だけでなく、ご家族を離れて勤務をしている社員も在籍しています。この家族厚生制度を通し、それぞれのライフスタイルの中で、当社は社員と家族の架け橋となれるような制度を今後も計画して参ります。

※従業員数は2026年4月時点実績。

｜「父の日」「入学祝い」「家族招待イベント」へ拡充、家族で語り合える環境づくりへ

当社では、家族厚生制度の新規計画もスタートしており、現在社員からの要望が多く寄せられている「父の日」ギフトの実施を検討しているほか、お子様の入学祝い・出産祝い、ご家族を招待したクルージングやバーベキュー、さらに月に1回開催している社員表彰式へのご家族招待など、ご家族にも喜んでいただける企画を順次準備しています。

「将来この部署で活躍したい」社員の夢を家族と語り合える組織を目指して

当社は全国1,780店舗以上展開中の「高価買取 おたからや」を主軸に、フランチャイズ事業、海外展開、不動産・ゴルフ・マリン・フィットネス事業など多方面へ事業を拡大しています。

一方で、社員のご家族にとっては「働いている本人は会社のことを知っているが、家族はあまり実態を知らない」というケースも多いのが実情です。当社では、本制度をきっかけに会社の挑戦をご家族にも知っていただき、「将来はこの部署で活躍したい」「新規事業を立ち上げたい」といった社員一人ひとりの夢や目標を、ご家族と一緒に語り合える環境をつくっていきたいと考えています。

社員が大切にする人を、会社も同じように大切にする。今後も当社は、ご家族全員が「この会社で働いていてよかった」と思える組織を目指してまいります。

※店舗数は2026年5月時点実績。

｜いーふらんは「従業員の幸福満足度日本一」を目指します

当社は「従業員の幸福満足度日本一」を経営理念に掲げ、社員一人ひとりが安心して挑戦できる環境づくりに取り組んでいます。現在既に50個を超える福利厚生制度を運用しており、新たに家族厚生制度も始動いたしました。キャリア面では月1回の社員表彰式、社内公募制度、キャリアアップ支援など、社員の成長と幸福を支える多様な施策を運用しています。

今後も人を中心とした組織づくりを通じて、ご家族を含めたステークホルダーの皆さまから誇りに思っていただける企業を目指してまいります。

｜代表取締役社長 鹿村大志よりご家族の皆様へのご挨拶

拝啓

平素より、弊社従業員を温かくお支えいただき、誠にありがとうございます。

このたび、日頃の感謝の気持ちを込めまして、リテール営業本部に所属する従業員のご家族様へ、ささやかではございますが母の日のカタログギフトをお送りさせていただきます。

弊社がここまで成長を続けてこられましたのは、現場で日々努力を重ねる従業員はもちろんのこと、その挑戦を支えてくださっている皆様の存在があってこそであると、強く実感しております。心より御礼申し上げます。

私自身、日給一万円のアルバイトからこの会社に関わり、現在の立場に至りました。だからこそ、この会社には、努力次第でいくらでも道が開けるという現実と、その可能性を誰よりも実感しております。

会社の成長とともに、挑戦できるポジションや役割は確実に増えています。そして、その機会を掴もうと日々努力する従業員もまた、着実に増えてきております。その姿は、経営者として非常に頼もしく、同時に大きな喜びでもあります。

その一方で、弊社が安心して挑戦し続けられる背景には、ご家庭での支えがあることを忘れてはならないと考えております。ぜひこれからも、応援していただけますと幸いです。

弊社は、従業員一人ひとりだけでなく、その周囲にいらっしゃる大切な方々にとっても、誇りに思っていただける存在であり続けたいと考えております。そのために、事業の成長と環境の整備を通じて、より多くの価値を提供し続けてまいります。

今後ともご理解とご支援を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

敬具

株式会社いーふらん 代表取締役社長 鹿村 大志

新卒採用サイト：https://e-fran-recruit.jp

中途採用サイト：https://e-fran.jp/mid_career/

｜株式会社いーふらんの概要

社名：株式会社いーふらん

設立：2000年3月

代表取締役会長：渡辺喜久男

代表取締役社長：鹿村大志

所在地：〒220-6115 神奈川県横浜市西区みなとみらい2丁目3番3号 クイーンズタワーB 15階

ホームページ：https://e-fran.jp/

事業内容：リユース事業、高級宝飾・時計・地金商「おたからや」、ヘルスケア事業「フィットネス&ストレッチ 健康の森」、ゴルフ事業「E-swing-PREMIUM-」、フランチャイズ事業、オークション事業、不動産事業

｜本件に関するお問い合わせ窓口

株式会社いーふらん

広報担当：八重倉

TEL：045-330-4410