会社員624人が選ぶ「冷静にメディア対応をしそうな芸能人（女性編）」ランキング｜1位は天海祐希！米倉涼子や松嶋菜々子も上位に

株式会社ワンズマインド

株式会社ワンズマインド（本社：東京都新宿区、代表取締役：尾池 徹哉）が運営するビジネスマッチングサイト「比較ビズ」では、「冷静にメディア対応をしそうな女性の芸能人」に関するアンケート調査を実施し、ランキングとしてまとめました。

今回は「会社の不祥事にも揺るがず、広報担当として冷静にメディア対応をしてくれそう」と思われている女性の芸能人は誰なのかを調査。回答者には第1位～第3位まで名前を挙げてもらい、順位に応じたポイント（1位＝3pt、2位＝2pt、3位＝1pt）で集計しています。

※本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。

調査概要

- 引用元が「比較ビズ」である旨の記載- 比較ビズ（https://www.biz.ne.jp/）へのリンク設置

調査内容：冷静にメディア対応をしそうな女性の芸能人に関する調査

調査期間：2026年2月27日

調査機関：自社調べ

調査方法：アンケート調査ツールを利用して調査を実施

調査対象：会社員（正社員、契約社員、派遣社員）および経営者・役員

回答形式：1位から3位まで自由回答で記載、順位ごとにポイント付与しランキング化

有効回答者数：624人

有効回答基準：

・第1位に集計対象を回答している場合のみ、有効回答者として集計

・第2位・第3位は、有効回答者に限り集計対象とし、空欄や「なし」などは0ptとして扱う

・ポイント配分：第1位＝3pt、第2位＝2pt、第3位＝1pt

第1位 天海祐希 785ポイント

天海祐希と回答した人から、以下のコメントがありました。

・頭の回転が速くてどんな場でも毅然と立ち振る舞う人だから（50代・女性）

・堂々とした雰囲気で対応しそうなので（40代・ 男性）

・1番冷静で頼り甲斐があるイメージがあるため。（20代・女性）

・落ち着いた語り口と知的で堂々としたイメージが強く、厳しい質問にも感情的にならず、事実を整理して冷静に説明する広報役が非常に似合うと思う。（40代・男性）

・肝が据わっていて、どんな状況でも動じないイメージが圧倒的。 冷静かつ論理的で堂々とした対応が期待できる。（50代・男性）

圧倒的な支持を集め第1位に輝いたのは、天海祐希です。感情的にならず冷静かつ論理的なメディア対応が期待できる、との声が多く寄せられました。堂々とした振る舞いや、落ち着いた物言いに信頼感があり、緊急時でも臨機応変に対応してくれそうです。

第2位 米倉涼子 114ポイント（同率）

米倉涼子と回答した人から、以下のコメントがありました。

・正々堂々と主張してくれそう（50代・女性）

・凛とした態度でぶれなさそう（30代・女性）

・意思が強くてキリッとしたイメージがある。（60代・男性）

・表情を表に出さないので、冷静に対応してくれそう（40代・男性）

・自身ががけっぷちを乗り切ったから（30代・男性）

同率で第2位に選ばれたのは、米倉涼子です。ブレない強い意思を持つイメージから上位に選出されました。矢継ぎ早な質問に対しても、怯むことなく堂々と回答してくれそうです。企業の広報担当として頼もしい存在となってくれるでしょう。

第2位 北川景子 114ポイント（同率）

北川景子と回答した人から、以下のコメントがありました。

・毅然とした態度で対応して、その場を上手く乗り切ってくれそう。（60代・男性）

・凛として冷静そうなイメージだから（40代・女性）

・表情や言葉遣いがキレイ（30代・男性）

・いつも冷静そうで判断力もありそうだから（30代・女性）

・俳優としてストーリーの中で経験したことが生かせそうな気がする。（60代・男性）

同率で、第2位に北川景子がランクイン。凛とした姿が印象的で、内面の強さや上品さを感じさせる点から人気を集めました。所作や言葉遣いが美しいというコメントもあり、丁寧な回答でメディアに信頼感を与えてくれそうです。

第4位 広瀬すず 85ポイント

広瀬すずと回答した人から、以下のコメントがありました。

・逃げも隠れもしなさそうだから（60代・女性）

・明るい雰囲気がある。（50代・男性）

・しっかりしていて冷静に対応しそうだから（50代・女性）

・信頼できそうだから。（20代・男性）

第4位は、広瀬すずです。メディアからの質問に正面から向きあう姿勢を見せてくれるだろう、といった期待が寄せられました。明るく堂々と発言する姿から「信頼できそう」と評価する回答者も多く、メディア対応でも力を発揮してくれそうです。

第5位 綾瀬はるか 78ポイント（同率）

綾瀬はるかと回答した人から、以下のコメントがありました。



・裏表がなく真摯に対応してくれそうだから（20代・女性）

・芯が強そうで、公平でしっかりしていそう（60代・女性）

・良いニュースも悪いニュースも冷静さを保って説明できるから（20代・女性）

・いつも堂々としているように見えるからです。（70代・男性）

同率で、綾瀬はるかが第5位に選ばれました。実直で公平な印象を持つ回答者が多く、メディアに対して誠実な対応が望めるとのコメントが多く集まりました。質疑応答では一つひとつの質問に対し、正確かつ慎重に回答してくれるでしょう。

第5位 松嶋菜々子 78ポイント（同率）

松嶋菜々子と回答した人から、以下のコメントがありました。

・感情的にならず、終始、冷静な対応ができそう（50代・女性）

・物事に動じなさそう（60代・女性）

・何となく落ち着いていて凛としたイメージがあるから（30代・女性）

・落ち着きはダントツ（30代・男性）

同率で、第5位に松嶋菜々子がランクイン。何事にも動じず、冷静な対応ができるイメージが根付いているようです。落ち着いた姿が高く評価されており、メディア対応においても感情に左右されず的確な対応を行ってくれるでしょう。

7位～20位までの結果はこちら

7位：長澤まさみ

8位：黒柳徹子

9位：和田アキ子

10位：大地真央

11位：芦田愛菜（同率）

11位：吉永小百合（同率）

13位：石原さとみ（同率）

13位：吉田羊（同率）

15位：沢口靖子

16位：アンミカ（同率）

16位：小池栄子（同率）

18位：新垣結衣

19位：橋本環奈

20位：広瀬アリス

比較ビズについて

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