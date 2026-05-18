株式会社fleet

アジアのKOL（インフルエンサー）キャスティングでインバウンド集客する【TAO KOL SQUAD】サービスを運営する株式会社fleet（神戸市中央区）は、現在東京関西中心の様々な飲食店舗様、体験施設様、観光施設様などでのKOLキャスティングを行なっており、現在月間５０店舗様以上、月間のべ800名以上のKOLをキャスティングする国内最大規模の海外インフルエンサーを使ったインバウンド対策サービスとなっております。

この度、さらなるニーズにお応えするため、中国と台湾人KOLに加え、新たに韓国人パワーKOLのキャスティングサービスも開始し、



訪日観光客数上位３カ国のインバウンド対策を行うサービスへと拡大いたしました。

・訪日観光客数上位３カ国のKOLをキャスティング



政府は2030年までに訪日客数6,000万人、インバウンド消費額15兆円の目標を掲げ、国策として

具体的に推進に動き出しました。



日本に訪問する観光客数の上位は韓国、中国、台湾、香港などアジア人で構成されており、

今や全国の事業者様にとって、アジア人を中心とするインバウンド集客による売上向上施策は、

当面、国策にそった追い風の施策と言えます。





当社は、全国各地の飲食店様、宿泊事業者様、体験施設様向けに、訪日観光客数上位のアジア人KOL（インフルエンサー）のPRキャスティングを行なっております。



特に訪日観光客数上位３カ国の中国、台湾、韓国に関しては



それぞれ現地に運営チームを置き、良質なKOLのネットワークを拡充し続け



現在 中国人KOLは約2,000名以上

韓国人KOL、台湾人KOLは約300名以上のKOLネットワークを持っており、



お店様のターゲット国、ご予算に合わせて適切なインフルエンサー施策サービスを提供しております。



また現地運営チームが直接KOLを管理し、細かなコミュニケーションをとり

KOLの日本旅行スケジュールを事前に把握し、日本滞在時にPRに伺うため



誘致の出張費などはかからず、一般的な料金相場よりも安値でのPR施策が可能なサービスとなっております。

詳細を見る :https://taokol.jp

・🇨🇳中国インバウンド対策



直近、日中関係の冷え込みにより激減していると言われる中国人韓国客ですが、

実数としては直近で約４０万人と、減ってもなお韓国、台湾に続いて３位の訪日数となっております。



特筆すべきは、日本滞在中の一人あたりの消費金額平均が約２５万円と消費金額１位という点

依然インバウンドの売上貢献度として高い水準のため、インバウンド施策において中国人韓国客対策は引き続きマストと言えます。



中国現地の運営チームが直接ネットワーク管理するKOL2,000名以上のなかから

日本訪問中の中国人KOL（インフルエンサー）を来店させて、後日自身のSNS媒体でPR投稿します。

■中国インバウンド施策 PR媒体

・中国のinstagramと呼ばれるSNS「小紅書（REDBOOK）」

・中国の食べログと呼ばれるレビューサイト「大衆点評」



PR派遣するKOLは、REDBOOK➕大衆点評 ２媒体をPR投稿いたします



REDBOOKで短期的なバズでトレンドを生み、大衆点評の高評価レビュー蓄積で、大きな集客のベースを構築していきます。

詳細を見る :https://taokol.jp/?page_id=168

・🇰🇷韓国インバウンド対策

訪日観光客数第１位、一人あたりの消費金額平均は約１０万円前後と中国の半分以下ながら、

月間９０万人以上の訪日観光客という数で売上貢献があり、韓国人へのインバウンド対策もマストです。

■韓国インバウンド施策 PR媒体

・Naverブログ or instagram

韓国トップシェア、ほぼ全ての韓国人が旅行の情報収集のために使う媒体



・googlemap

海外の方がgooglemapにレビューした際、同じ国の他の観光客がお店のgooglemapレビューを見た際に、その国のレビューが上位表示されるパーソナライズ表示される特性があるgooglemap

また合わせて、その国のレビューが多いお店は、同じ国の方がお店を探す際に上位表示されやすいという特性も持ち、お店を探した際に特定の国のレビューが多いお店は見つけられやすく、またレビュー開いた際に高評価レビューが並ぶ、来店動機に繋がりやすい施策として重要度が高い施策です。



PR派遣するKOLは、Naverブログ➕googlemap

もしくは instagram ➕googlemap ２媒体をPR投稿いたします



instagramは短期的なバズを生み、NaverブログはSEO的要素でロングテールの検索需要を狙い、

常時貴店の記事が上位に出てくる状態で認知度を高めます。

詳細を見る :https://taokol.jp/?page_id=170

・🇹🇼台湾インバウンド対策

訪日観光客数第１位、一人あたりの消費金額平均は約１０万円前後と中国の半分以下ながら、

月間９０万人以上の訪日観光客という数で売上貢献があり、韓国人へのインバウンド対策もマストです。



■台湾インバウンド施策 PR媒体

・instagram or facebook

韓国トップシェア、ほぼ全ての韓国人が旅行の情報収集のために使う媒体



・・googlemap



PR派遣するKOLは、instagram➕googlemap ２媒体をPR投稿いたします



instagramは短期的なバズを生み、googlemapは検索対策としての役割で機能します。

詳細を見る :https://taokol.jp/?page_id=172

・高い実績

・年間施策を行っている焼肉店１店舗

月商1,500万円→最高月商8,000万円 平均5,000万円に伸長

月間広告費約２０万円



・年間施策を行っている焼肉店１店舗

月商400万円→月商1,500万円まで伸長

月間広告費約２０万円



・年間施策を行っているすき焼き店１店舗

アジア売上比率5%→25%まで伸長



・新規立ち上げ 和食店

ほぼアジア観光客で月商300万円達成

月間広告費約１０万円



・老舗高級鮨店

中国人予約数０件→月間１５件に伸長

月間広告費約５万円



など数多くの実績を共有いただいております。

・強みを活かした料金設定



１・各国の運営チーム自体が現地でKOLとして活動しているため、直接KOL同士のネットワークで在籍数を広げている

２・国内最大規模の案件稼働数となっているため、KOLに対して案件数を提供できるため、１案件ごとの報酬単価を安く仕切れている



３・なかでも特に高い影響力を持つ、フォロワー１００万人以上のKOLや、常時1,000件以上のエンゲージメントを出すKOLなどの「パワーKOL」に関しては当社所属パワーKOLとして、チーム所属して頂き、多くのPR案件数を提供する代わりに、どこよりも安い報酬単価での提供を受けている



などの理由により、一般的な海外KOL施策料金の相場が１フォロワーあたり２円～４円と言われているなか、日本運営のスムーズなコミュニケーションを提供しながら、キャスティングのPR単価は0.5円～１円のフォロワー単価での施策実施を実現

詳細を見る :https://taokol.jp/

・１名からでも施策可能

明らかな変化がわかるほどの反響を出すために



反響が出るSNSリーチ数、レビューサイトへの高評価レビューの蓄積が重要な要素となるため



推奨する施策金額は月間１０万円～２０万円（およそ月間１０名～１５名キャスティング）



を推奨しておりますが、



本サービスは最低発注料金、最低施策人数などの制限は設けておりません。

１名からでも適切なKOLをキャスティングさせて頂きます。

・まずはお気軽に無料相談ください

HPの無料相談窓口よりお気軽にお問い合わせください。

オンラインにて課題感のご相談や、ご不明な点の解決をお手伝いさせて頂きます。



そのうえで、本サービスが必要とご判断頂いた際には



１エリア１業態のお引き受けを徹底しているため、重複する場合お引き受けできない店舗様もいらっしゃいますが、インバウンド集客の増加に向けてご要望に添って伴走させて頂きます。

無料相談窓口 :https://taokol.jp/?page_id=89フォームご入力頂きましたら、頂きましたメールアドレス宛に後日オンラインミーティングの日程打診をご返信させて頂きます株式会社fleet

中国KOLキャスティングでインバウンド集客する【TAO KOL SQUAD】を運営しております。