「ギザギザ掻き分けツイーザー」に新型2モデルが登場。カーブ型「type-i」と安全設計「type-ss」を松風が発売

株式会社松風

まつげエクステンション商材をはじめとするアイビューティー商材の製造・販売を手がける株式会社松風は、まつげエクステ施術用「ギザギザ掻き分けツイーザー」の新バリエーション2モデル、カーブ型の「type-i」および安全設計の「type-ss」を、2026年5月18日(月)より発売いたします。

2026年1月に発売した既存モデル「type-n」(ストレート型)に新たな2モデルが加わることで、本シリーズはストレート・カーブ・安全設計の3タイプ展開となり、施術スタイル・経験・対応シーンに合わせて選べるラインナップに進化しました。いずれのモデルも、日本製ツイーザーとして初(※)の先端凹凸加工「ラッシュキャッチ構造(Lash-Catch Structure)」を継承しています。

(※2026年5月時点 自社調べ／日本国内にて販売されている「まつげエクステ施術用日本製ツイーザー」として)

新製品開発の背景

ギザギザ掻き分けツイーザー

2026年1月に発売した「ギザギザ掻き分けツイーザー(type-n)」は、独自のラッシュキャッチ構造による掻き分け性能と施術スピードの向上が評価され、多くのアイビューティーサロン様にご導入いただきました。

一方で、サロン現場からはこんな声も寄せられていました。

- 「ストレート型だと、目頭や目尻でまぶたに先端が干渉してしまう」- 「上から覗き込む施術スタイルだと、角度が合わせにくい」- 「粘膜近くの施術や、動いてしまうお客様への対応で、もう少し安心感が欲しい」- 「新人や練習中のスタッフでも安全に扱えるモデルが欲しい」

松風はこうした現場の多様なニーズに応えるため、ラッシュキャッチ構造はそのままに、先端形状と安全性を最適化した2つの新モデルを開発しました。これにより、施術者は自身のスタイル・経験・施術シーンに最適なツイーザーを選択できるようになります。

新製品の特徴

type-i: 緩やかなカーブで「凹凸を回避」するギザギザ掻き分けツイーザー(type-i)

「type-i」は、先端を緩やかにカーブさせたモデルです。お顔やまぶたの凹凸を自然に避けやすい形状により、目頭・目尻のピンポイントな掻き分けもスムーズに行えます。上から覗き込むスタイルで施術されるアイデザイナーに最適な角度設計です。

type-ss: 鋭すぎない先端で「安心」を実現するギザギザ掻き分けツイーザー(type-ss)

「type-ss」は、先端を鋭すぎない安全設計に仕上げたモデルです。粘膜に近いエリアの施術や、不意に動いてしまうお客様への対応でも、安心して使用できます。美容学校での練習用としても採用されている定番モデルです。

全モデル共通: 日本製初の「ラッシュキャッチ構造」

新モデル2種も、type-nと同様に、ステンレス製ツイーザー先端の精密な凹凸加工「ラッシュキャッチ構造」を採用。まつ毛1本1本を溝(凹部)がしっかりと捉え、隣の毛と混ざることなく的確にセパレートします。掻き分けた毛が逃げないため、何度もツイーザーを入れ直す手間がなく、施術効率を高めます。

3タイプの使い分け

「ギザギザ掻き分けツイーザー」シリーズは、施術スタイル・経験・対応シーンに応じて3タイプから選択できます。

お取扱い上のご注意

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/56179/table/8_1_3f078c97a04dff1fc1e0da166f80be09.jpg?v=202605181151 ]

本シリーズは精密な掻き分け性能を実現するため、先端を非常にデリケートに仕上げています。

- 落下・衝撃により先端が折れたり曲がる可能性があります- 力を入れすぎると先端が反る場合があります- 保管時は必ず付属の専用ケースをご使用ください

※本製品は構造の特性上、修理・研磨などのメンテナンスサービス対象外となります。

商品概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/56179/table/8_2_6d894ed41912a9aa2b07830eea91b8e5.jpg?v=202605181151 ]

▼シリーズ商品ページ

株式会社松風について

- type-n(既存モデル) : https://www.eyecosme.jp/pd/5113(https://www.eyecosme.jp/%E3%82%AE%E3%82%B6%E3%82%AE%E3%82%B6%E6%8E%BB%E3%81%8D%E5%88%86%E3%81%91%E3%83%84%E3%82%A4%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC-type-n/pd/5113?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=gizagiza_tweezer_launch)- type-i(新製品) : https://www.eyecosme.jp/pd/5215(https://www.eyecosme.jp/%E3%82%AE%E3%82%B6%E3%82%AE%E3%82%B6%E6%8E%BB%E3%81%8D%E5%88%86%E3%81%91%E3%83%84%E3%82%A4%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC-type-i/pd/5215?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=gizagiza_tweezer_launch)- type-ss(新製品) : https://www.eyecosme.jp/pd/5216(https://www.eyecosme.jp/%E3%82%AE%E3%82%B6%E3%82%AE%E3%82%B6%E6%8E%BB%E3%81%8D%E5%88%86%E3%81%91%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%BB%E3%83%BC%E3%83%95%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%84%E3%82%A4%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC/pd/5216?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=gizagiza_tweezer_launch)

私たち松風は、『施術者の皆さまが、消費者の方々へ満足と笑顔をお届けする』そのお手伝いのため、業界最高水準のアイビューティー商材のご提供を使命としています。

社名：株式会社松風

所在地：〒540-6591 大阪府大阪市中央区大手前1-7-31 OMMビル19F

URL：https://www.eyecosme.jp/(https://www.eyecosme.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=gizagiza_tweezer_launch)

資本金：1,300万円

代表取締役：廣岡孝繁

事業内容：プロ向けまつげエクステンション商材他アイビューティー商材の製造・販売

本件に関するお問い合わせ先

株式会社松風 デジタルマーケティングチーム 担当：坂田

お問い合わせフォーム：https://www.eyecosme.jp/contact/(https://www.eyecosme.jp/contact/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=gizagiza_tweezer_launch)