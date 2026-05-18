『三国志・極彩』満月記念祭開催！無料1000連ガチャ・限定スキン復刻・期間限定ミニゲームなど豪華イベント続々登場！

Supernova Overseas Limited

Supernova Overseas Limitedが開発・運営するスマートフォン向けゲーム『三国志・極彩』は、正式サービス開始からまもなく1か月を迎えます。性転換された三国武将たちとともに、“推し”との絆や刺激的な物語を楽しめる本作にて、このたび「満月記念祭」の開催が決定いたしました。限定イベントや豪華報酬、人気スキンの復刻など、多くの特別企画を実施いたします。

満月記念祭イベント開催！戦姫たちと迎える特別な八日間

将軍様、嬉しいお知らせです♪

『三国志・極彩』正式リリース1か月を記念して、「満月記念祭」を期間限定で開催します！

【開催期間】

2026年5月16日（土）00:00～5月23日（土）23:59

八日間限定の特別なお祭りを、戦姫たちと一緒に過ごしませんか？イベント期間中は、主城も満月祭仕様に大変身！灯籠が揺れ、花火が夜空を彩り、戦姫たちも特別な衣装で将軍様をお迎えします！

もちろん、お祭りに欠かせない豪華特典もたっぷりご用意しています！ログイン報酬や無料1000連ガチャ、さらに限定スキンの復刻まで……まさに“受け取り放題”です(ハート)

美女武将たちみんなで、将軍様のご来訪をお待ちしております。

満月記念祭特典大公開！1000連ガチャ＆豪華ログイン報酬が登場

満月記念祭では、さまざまな特典イベントを実施いたします。期間中にログインすることで、最大1000連分のガチャ報酬を獲得可能！さらに、連続ログインで「祭典幸運福袋」や「風華録」も手に入ります。

「祭典幸運福袋」からは育成素材などの豪華アイテムを獲得でき、「風華録」は陣営ガチャに使用可能です。そのほかにも、期間限定プレゼントなど、さまざまな報酬をご用意しております。満月祭の期間中は、ぜひ毎日ログインして特典をお受け取りください。

満月記念スキン復刻！呂布＆趙雲“性転換スキン”再登場

満月記念祭にあわせて、人気の「呂布」「趙雲」の性転換スキンが期間限定で復刻登場いたします。

さらに今回、スキン設定に関する詳細情報も特別に公開。

- 呂布- 強く気高い将軍と、しとやかなる舞姫・貂蝉との間に秘められた、誰にも語れない特別な想い。性別という檻を越え、咲き乱れる禁断の百合。その艷やかで切ない恋模様を、Live2Dの立ち絵で、余すところなく堪能してください。- 趙雲- 愛馬たる白馬の獣耳娘と、凛々しき将軍との間に紡がれる、主従の枠を超えた深い絆と信頼。そして、口にできぬ禁断の恋。寄る辺なくも寄り添い合う二人の愛おしい戯れを、Live2Dの立ち絵が、優雅に描きます。

衣装デザインはもちろん、視線や仕草、細かな演出に至るまで、それぞれのキャラクターの魅力を存分に表現しています。気になる将軍様は、ぜひゲーム内ショップをご確認ください。

期間限定ミニゲーム「祭典の楽園」実装！ポイント交換で豪華装備を獲得可能！

将軍様、満月祭といえば楽しいイベントが欠かせませんよね♪満月記念祭では、期間限定ミニゲーム「祭典の楽園」や、「盛典共同参加」イベントが登場いたします！

「祭典の楽園」ではミニゲームに挑戦でき、ミッションを達成することでアイテム「祭典の風船」を入手可能です。さらに、「盛典共同参加」イベント期間中に集めた「祭典の風船」を使うことで祭典ポイントを獲得でき、集めたポイントは祭典ショップにて「金万能武魂」「瑪瑙虎符」「三系武将選択カード」などの豪華報酬と交換できます♪大好きな戦姫たちとお祝いしながら、豪華装備まで手に入る特別イベントです。将軍様もぜひ参加してみてくださいね！

『三国志・極彩』満月記念祭は、5月16日より開催予定です。最新情報や各種キャンペーンの詳細は、公式サイトおよび公式SNSにて順次公開中です。戦姫たちと過ごす、特別な満月の八日間をぜひお楽しみください。

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