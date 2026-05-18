うす～い形とかた～い食感で人気の「ぺタグーグミ」のCMがリニューアル！かわいいふりしてハードな「ペタグー」が「ペタグー号」で地球を侵略！ノーベル製菓 ぺタグーグミ 新CM「ペタグー星人登場」篇
ノーベル製菓株式会社（本社：大阪市生野区、代表取締役社長：馬場敏明、以下ノーベル製菓）は、新CM「ペタグー星人登場」篇を、2026年5月23日（土）より全国にて放映開始いたします。
また、これに先立ち「ぺタグーグミ」のブランドサイトをリニューアルし、5月18日（月）より公開いたします。
味覚もパッケージもリニューアルをした、今年のペタグーたちは、どうやら本気のようです。
意気込みをペタグーに聞いてみたところ、「人類よ、噛んでるペタ。」とのことでしたので、そのままキャッチコピーに採用してみました。
ブランドサイトURL：https://www.nobel.co.jp/petagoo/
■CMストーリー
本CM「ペタグー星人登場」篇は、ペタグーの食感に魅了されたひとりの女性が、宇宙船「ペタグー号」とともに宇宙へ飛び立ち、新キャラクター「ペタグー星人」へと変身していく様子を描いた、全編CGアニメーション作品です。
本作で初登場となる新キャラクター「ペタグー星人」は、「ぺタグーグミ」のとりこになった人間を象徴する存在として登場。ペタグーグミの薄くてかた～い食感に魅了され、地球を含む銀河中にペタグーを広めることを目的としています。
CM内では、ペタグーが詰まった船内でダンスを踊ったり、ペタグーと触れ合って目がハートになったりと、ペタグーに夢中になっていく様子をコミカルに描写しています。
これまでCMやプロモーション施策で展開してきた「ペタグー＝地球外の存在」というユニークな世界観をさらに広げ、“お気楽でかわいい”キャラクター性をより印象的に表現しました。
監督はNIO氏が担当し、CMソングも本作の世界観に合わせた新アレンジを採用しています。
■CM概要
商品名 ：「ペタグー星人登場」篇（15秒）
公開日 ：2026年5月23日（土）
放映地域 ：全国
URL ：https://youtu.be/GCUAO8lkF54
■「ぺタグーグミ」商品概要
商品名 ：「ぺタグーグミ グレープ味/ソーダ味/ゴールデンパイン味」
発売地域 ：全国
内容量 ：50g
参考価格 ：オープン価格
商品特徴 ：噛むほどに広がる濃厚な味わいと、
薄くて硬い噛みごたえのある食感がクセになる新感覚グミ
■CM制作スタッフリスト
広告会社：株式会社サイバーエージェント、NEW GREEN
プロダクション：株式会社サイバーエージェント
Creative Director / Planner：西谷崇
Planner：川西龍之介
Copywriter：桑原誠尚
Art Director：内藤理紗
Creative Producer：吉田大介、佐藤駿
Producer：武田昌紘
Director & 3DCG /：NIO
CG Animator ：竹野智史 ／田村あやの (MontBlanc pictures)
CG Rigger ：佐藤菖也 (MontBlanc pictures)
3D Character Artist ： ヤマダダイキ
3D Modeler ：Takeru Shioyama ／Kou Nakamura (UNDEFINED)
Concept Artist ：つづきみれい
Effect Animator ：そのかわまみ
Animation Producer ：tete
Graphic Designer ：明飛 (THINGS.)
Choreography：Chaso
Music（編曲）：久保田真介（青空）
Online Editor：沼田 健作（TRES）
MA：服部浩也
Copy design : CREATIVE GUILD MASK
■ノーベル製菓について
ノーベル製菓は、菓子から広がる「夢とロマン」を大切に、
様々なお菓子を「新しい美味しさ」というカタチの夢にしてお届けしています。
より多くの笑顔を求めて、口に含むと思わず笑みがこぼれる
“夢の一粒”をこれからも作り続けていきます。
社名 ：ノーベル製菓株式会社
役員 ：代表取締役社長：馬場 敏明
創業 ：1929年10月2日
設立年月日 ：1947年5月10日
事業内容 ：菓子製造販売
主な製品 ：キャンデ-、グミキャンデー、
錠菓、素材菓子
従業員数 ：243名（2026年5月現在）
＜公式サイトURL＞
https://www.nobel.co.jp/