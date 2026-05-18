うす～い形とかた～い食感で人気の「ぺタグーグミ」のCMがリニューアル！かわいいふりしてハードな「ペタグー」が「ペタグー号」で地球を侵略！ノーベル製菓 ぺタグーグミ 新CM「ペタグー星人登場」篇

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ノーベル製菓 株式会社

　ノーベル製菓株式会社（本社：大阪市生野区、代表取締役社長：馬場敏明、以下ノーベル製菓）は、新CM「ペタグー星人登場」篇を、2026年5月23日（土）より全国にて放映開始いたします。


また、これに先立ち「ぺタグーグミ」のブランドサイトをリニューアルし、5月18日（月）より公開いたします。


味覚もパッケージもリニューアルをした、今年のペタグーたちは、どうやら本気のようです。


意気込みをペタグーに聞いてみたところ、「人類よ、噛んでるペタ。」とのことでしたので、そのままキャッチコピーに採用してみました。



ブランドサイトURL：https://www.nobel.co.jp/petagoo/




■CMストーリー


本CM「ペタグー星人登場」篇は、ペタグーの食感に魅了されたひとりの女性が、宇宙船「ペタグー号」とともに宇宙へ飛び立ち、新キャラクター「ペタグー星人」へと変身していく様子を描いた、全編CGアニメーション作品です。


本作で初登場となる新キャラクター「ペタグー星人」は、「ぺタグーグミ」のとりこになった人間を象徴する存在として登場。ペタグーグミの薄くてかた～い食感に魅了され、地球を含む銀河中にペタグーを広めることを目的としています。


CM内では、ペタグーが詰まった船内でダンスを踊ったり、ペタグーと触れ合って目がハートになったりと、ペタグーに夢中になっていく様子をコミカルに描写しています。


これまでCMやプロモーション施策で展開してきた「ペタグー＝地球外の存在」というユニークな世界観をさらに広げ、“お気楽でかわいい”キャラクター性をより印象的に表現しました。


監督はNIO氏が担当し、CMソングも本作の世界観に合わせた新アレンジを採用しています。



■CM概要


商品名　　　　：「ペタグー星人登場」篇（15秒）


公開日 　　：2026年5月23日（土）


放映地域 ：全国


URL　　 ：https://youtu.be/GCUAO8lkF54








■「ぺタグーグミ」商品概要


商品名　　　　：「ぺタグーグミ グレープ味/ソーダ味/ゴールデンパイン味」


発売地域　　　：全国　


内容量　　　　：50g


参考価格　　　：オープン価格


商品特徴　　　：噛むほどに広がる濃厚な味わいと、


薄くて硬い噛みごたえのある食感がクセになる新感覚グミ
















■CM制作スタッフリスト


広告会社：株式会社サイバーエージェント、NEW GREEN


プロダクション：株式会社サイバーエージェント


Creative Director / Planner：西谷崇


Planner：川西龍之介


Copywriter：桑原誠尚


Art Director：内藤理紗


Creative Producer：吉田大介、佐藤駿


Producer：武田昌紘


Director & 3DCG /：NIO


CG Animator ：竹野智史 ／田村あやの (MontBlanc pictures)


CG Rigger ：佐藤菖也 (MontBlanc pictures)


3D Character Artist ： ヤマダダイキ


3D Modeler ：Takeru Shioyama ／Kou Nakamura (UNDEFINED)


Concept Artist ：つづきみれい


Effect Animator ：そのかわまみ


Animation Producer ：tete


Graphic Designer ：明飛 (THINGS.)


Choreography：Chaso


Music（編曲）：久保田真介（青空）


Online Editor：沼田 健作（TRES）


MA：服部浩也


Copy design : CREATIVE GUILD MASK


■ノーベル製菓について


ノーベル製菓は、菓子から広がる「夢とロマン」を大切に、


様々なお菓子を「新しい美味しさ」というカタチの夢にしてお届けしています。


より多くの笑顔を求めて、口に含むと思わず笑みがこぼれる


“夢の一粒”をこれからも作り続けていきます。



社名　　　　 ：ノーベル製菓株式会社


役員　　　　 ：代表取締役社長：馬場 敏明


創業　　　　 ：1929年10月2日


設立年月日　 ：1947年5月10日


事業内容　　 ：菓子製造販売


主な製品 ：キャンデ-、グミキャンデー、


錠菓、素材菓子


従業員数 ：243名（2026年5月現在）



＜公式サイトURL＞


https://www.nobel.co.jp/