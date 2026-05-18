うす～い形とかた～い食感で人気の「ぺタグーグミ」のCMがリニューアル！かわいいふりしてハードな「ペタグー」が「ペタグー号」で地球を侵略！ノーベル製菓 ぺタグーグミ 新CM「ペタグー星人登場」篇

ノーベル製菓 株式会社

ノーベル製菓株式会社（本社：大阪市生野区、代表取締役社長：馬場敏明、以下ノーベル製菓）は、新CM「ペタグー星人登場」篇を、2026年5月23日（土）より全国にて放映開始いたします。

また、これに先立ち「ぺタグーグミ」のブランドサイトをリニューアルし、5月18日（月）より公開いたします。

味覚もパッケージもリニューアルをした、今年のペタグーたちは、どうやら本気のようです。

意気込みをペタグーに聞いてみたところ、「人類よ、噛んでるペタ。」とのことでしたので、そのままキャッチコピーに採用してみました。

ブランドサイトURL：https://www.nobel.co.jp/petagoo/

■CMストーリー

本CM「ペタグー星人登場」篇は、ペタグーの食感に魅了されたひとりの女性が、宇宙船「ペタグー号」とともに宇宙へ飛び立ち、新キャラクター「ペタグー星人」へと変身していく様子を描いた、全編CGアニメーション作品です。

本作で初登場となる新キャラクター「ペタグー星人」は、「ぺタグーグミ」のとりこになった人間を象徴する存在として登場。ペタグーグミの薄くてかた～い食感に魅了され、地球を含む銀河中にペタグーを広めることを目的としています。

CM内では、ペタグーが詰まった船内でダンスを踊ったり、ペタグーと触れ合って目がハートになったりと、ペタグーに夢中になっていく様子をコミカルに描写しています。

これまでCMやプロモーション施策で展開してきた「ペタグー＝地球外の存在」というユニークな世界観をさらに広げ、“お気楽でかわいい”キャラクター性をより印象的に表現しました。

監督はNIO氏が担当し、CMソングも本作の世界観に合わせた新アレンジを採用しています。

■CM概要

商品名 ：「ペタグー星人登場」篇（15秒）

公開日 ：2026年5月23日（土）

放映地域 ：全国

URL ：https://youtu.be/GCUAO8lkF54

■「ぺタグーグミ」商品概要

商品名 ：「ぺタグーグミ グレープ味/ソーダ味/ゴールデンパイン味」

発売地域 ：全国

内容量 ：50g

参考価格 ：オープン価格

商品特徴 ：噛むほどに広がる濃厚な味わいと、

薄くて硬い噛みごたえのある食感がクセになる新感覚グミ

■CM制作スタッフリスト

広告会社：株式会社サイバーエージェント、NEW GREEN

プロダクション：株式会社サイバーエージェント

Creative Director / Planner：西谷崇

Planner：川西龍之介

Copywriter：桑原誠尚

Art Director：内藤理紗

Creative Producer：吉田大介、佐藤駿

Producer：武田昌紘

Director & 3DCG /：NIO

CG Animator ：竹野智史 ／田村あやの (MontBlanc pictures)

CG Rigger ：佐藤菖也 (MontBlanc pictures)

3D Character Artist ： ヤマダダイキ

3D Modeler ：Takeru Shioyama ／Kou Nakamura (UNDEFINED)

Concept Artist ：つづきみれい

Effect Animator ：そのかわまみ

Animation Producer ：tete

Graphic Designer ：明飛 (THINGS.)

Choreography：Chaso

Music（編曲）：久保田真介（青空）

Online Editor：沼田 健作（TRES）

MA：服部浩也

Copy design : CREATIVE GUILD MASK

■ノーベル製菓について

ノーベル製菓は、菓子から広がる「夢とロマン」を大切に、

様々なお菓子を「新しい美味しさ」というカタチの夢にしてお届けしています。

より多くの笑顔を求めて、口に含むと思わず笑みがこぼれる

“夢の一粒”をこれからも作り続けていきます。

社名 ：ノーベル製菓株式会社

役員 ：代表取締役社長：馬場 敏明

創業 ：1929年10月2日

設立年月日 ：1947年5月10日

事業内容 ：菓子製造販売

主な製品 ：キャンデ-、グミキャンデー、

錠菓、素材菓子

従業員数 ：243名（2026年5月現在）

＜公式サイトURL＞

https://www.nobel.co.jp/