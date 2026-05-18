法律業界最大級のキャリア支援プラットフォーム「LEGAL JOB BOARD」、行政書士の転職支援を開始

株式会社WILLCO

「すべての『働く』をしあわせに。」をビジョンに掲げ、専門職のキャリア支援サービスを展開する株式会社WILLCO（所在地：東京都港区、代表者：土屋 佳大）は、法律業界最大級のキャリア支援プラットフォーム「LEGAL JOB BOARD」において、行政書士を対象とした転職支援サービスの提供を開始することをお知らせします。

行政書士法改正をはじめとする業界環境の変化、そして多くの行政書士の方々からいただいたご要望にお応えする形で、本サービスの開始が実現しました。

サービス詳細：https://legal-job-board.com/administrative

提供開始の背景

近年、行政書士を取り巻く環境は大きく変化しています。行政書士法の改正による業務範囲の拡大、デジタル化への対応、また国際業務や許認可申請の複雑化など、行政書士に求められるスキルと市場価値はかつてないほど高まっています。 一方で、行政書士の転職市場は情報の非対称性が大きく、「どんな事務所があるのか」「自分の経験がどう評価されるか」がわかりにくい状況が続いていました。LEGAL JOB BOARDはこうした課題に向き合い、行政書士の皆様が納得感を持ってキャリアを選択できる環境を整えるべく、本サービスの提供を開始しました。

LEGAL JOB BOARDが提供する「行政書士の転職支援」の特徴

１. 行政書士に特化した求人・転職支援

行政書士事務所・法務部・コンサルティング会社など、多様な活躍の場を網羅した求人を掲載

業界動向に精通したキャリアアドバイザーが転職を伴走支援

非公開求人を含む独自の情報ネットワークを活用した、きめ細かいマッチング

２. 業界情報・キャリア情報の充実

行政書士法改正の最新動向や市場変化をわかりやすく解説

実際に転職した行政書士のリアルな声を掲載したインタビューやお役立ちコンテンツの充実

年収・働き方・キャリアパスに関するデータを定期的に発信

３. スカウト機能で効率的な転職活動

プロフィール登録だけで、事務所・企業から直接スカウトが届く

現職を続けながらでも無理なく転職活動を進められる設計

WILLCOについて

サービス詳細を見る :https://legal-job-board.com/administrativeLEGAL JOB BOARDを確認する

WILLCOは、「すべての『働く』をしあわせに。」をビジョンに掲げ、社会課題の大きい法律・医療などの専門職領域に特化した人材事業を展開するHRTechカンパニーです。

情報の非対称性が大きく、キャリア形成や採用が難しい専門職市場において、テクノロジーとデータを活用し、個人向けキャリア支援、企業向け採用支援、HRTech・DXソリューションを複合的に提供しています。各サービスは、「働く」先のしあわせにつながる選択を支援するという共通の思想のもとに設計されています。

WILLCOは、人とテクノロジーの融合によって、労働市場の不透明性を解消し、フェアな転職市場の実現や、採用活動のエンパワーメントを通じて、社会課題の解決を目指します。

WILLCOのサービス

LEGAL JOB BOARD（リーガルジョブボード）

LEGAL JOB BOARDは、弁護士、司法書士、弁理士などの士業に特化し、業界最大級の求人数と、豊富な情報をもとに、納得感のあるキャリア選択を支援する士業専門のキャリア支援プラットフォームです。 転職エージェントによる伴走型支援から、ダイレクトリクルーティングまで、多様な手段を組み合わせることで、求人情報だけでは見えにくい業界動向や職場の実態も含めて提供し、専門職の転職と長期的なキャリア形成を支援します。

https://legal-job-board.com/

LEGAL JOB MAGAZINE（リーガルジョブマガジン）

LEGAL JOB MAGAZINEは、弁護士・司法書士・弁理士など士業のキャリアや業界動向を専門に扱う情報メディアです。 転職市場の動きや採用トレンド、実務や働き方の変化、業界で活躍する人のリアルな声など、士業がキャリアを考えるうえで本当に必要な情報を発信しています。

求人情報だけでは見えにくい背景や文脈まで丁寧に掘り下げることで、士業一人ひとりが「納得できる選択」をするための判断材料を提供します。LEGAL JOB BOARDのキャリア支援で蓄積された知見をもとに、信頼できる情報を届けるメディアです。

https://legal-job-board.com/media/

メディコ

メディコは、医療・介護業界に特化した職場口コミと求人情報をもとに、「働きがい」に合った職場と出会えるスカウト型転職サイトです。 実際に働いた人の口コミを通じて、業務内容や人間関係、働き方など、求人情報だけでは見えにくい職場の実態を把握しながら、自分に合った環境を探すことができます。

また、プロフィールを登録することで、医療機関や介護施設から直接スカウトが届くため、現職を続けながら効率的に転職活動を進めることが可能です。 メディコは、医療・介護に携わる一人ひとりが、納得感を持って次の職場を選べるよう支援します。

https://medi-co.jp/

企業情報

会社名：株式会社 WILLCO

代表者：土屋 佳大

所在地：東京都港区赤坂4-2-6 住友不動産新赤坂ビル10階

資本金：5,000万円

設立：2012年

URL：https://www.willco-inc.jp/