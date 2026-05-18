ケロッグ「オールブラン」新TVCMを5月17日（日）から放映開始ブランドアンバサダー・横澤夏子さんがオールブランの魅力を発信

日本ケロッグ合同会社

ケロッグの主要ブランド「オールブラン」において、5月17日（日）より新TVCMを全国で放映を開始しました。本CMにはブランドアンバサダーの横澤夏子さんを起用。「なんとなく腸活してない？」という問いかけを通じて、”なんとなく”の腸活から一歩先に進んだ”確かな変化を実感できる腸活”への意識転換を提案し、日々の食事を通じて手軽に腸内環境の改善が期待できるオールブラン（*1）の価値を訴求する内容となっています。

この他、女性からの高い支持を集める人気フィットネスインストラクター竹脇まりなさんによるYouTube Shorts施策や、TikTokにおける動画クリエイター10名の起用など、SNS施策も展開予定。日常生活に取り入れやすいオールブランを活用した腸活レシピの提案に加え、栄養価や機能性といったオールブランの魅力を分かりやすく紹介いただくことで、「実感できる腸活」への理解と実践の広がりをサポートします。

*1 機能性表示食品[届出表示] 本品には小麦ブラン由来アラビノキシランが含まれます。小麦ブラン由来アラビノキシランは、発酵性の食物繊維で、善玉菌とよばれる腸内の酪酸菌を増やし、酪酸を増加させることにより、腸内環境を改善することが報告されています。また、小麦ブラン由来アラビノキシランはお腹の調子を整え便通を改善することが報告されています。

※本品は、事業者の責任において特定の保健の目的が期待できる旨を表示するものとして、消費者庁長官に届け出されたものです。ただし、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。

■本品は、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。

※食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。

■ブランドアンバサダー・横澤夏子さんを起用した新TVCMを5月17日（日）から放映

4月に放映を開始した「素材まるごとグラノラ」に引き続き、オールブランでもブランドアンバサダーの横澤夏子さんを起用し、5月17日（日）より全国でTVCMの放映を開始しました。本CMでは、「なんとな～く腸活してない？」という印象的な問いかけからスタートし、横澤さんの明るいキャラクターを通じて、日々なんとなく続けている腸活に対する気づきを促します。オールブランに含まれる発酵性食物繊維（*2）が善玉菌（*3）を増やし腸内環境を整え、お通じ改善も期待できることを分かりやすくテンポよく表現し、“実感できる腸活”へと導くストーリーでオールブランの価値を魅力的に伝えています。

*2 小麦ブラン由来アラビノキシラン

*3 酪酸菌

ブランド公式 YouTube チャンネルでは、5月17日（日）より TVCM動画をご覧いただけます。

https://youtu.be/lv98LMgm-6Y

【TVCMストーリーボード】

■人気フィットネスインストラクター・竹脇まりなさんを起用したYouTube Shorts施策も展開

TVCMの放映に続き、5月30日（土）からはYouTubeのチャンネル登録者数約430万人を誇り、女性からの高い支持を集めている人気フィットネスインストラクターの竹脇まりなさんを起用し、YouTube Shortsにおける施策を展開します。竹脇さんは、”心と身体が健康になる「運動」「食事」「休息」”をテーマに幅広く健康情報を発信しており、高い信頼と影響力を誇ります。

本施策では、レシピ動画形式で、「オールブラン ブランリッチ」を活用したアレンジメニューを紹介。短時間で作れる簡単メニューによって、日常生活の中で無理なく続けられる腸活を提案します。また、健康的な体づくりに欠かせないたんぱく質も同時に摂取できるレシピを通じて栄養バランスにも配慮。オールブランに含まれる発酵性食物繊維（*2）の働きについても竹脇さんご本人の言葉でわかりやすく解説し、専門性と親しみやすさを両立した情報発信で、“なんとなく”ではない、実感を伴う腸活の実践を後押しします。

■動画クリエイター10名によるTikTok施策も同時に展開

5月27日（水）から、TikTokでは動画クリエイター10名を起用し、オールブランのアレンジレシピやボディーメイクなどをテーマに多様な動画コンテンツを発信し盛り上げていきます。

■腸活、実感へ！ 発酵性食物繊維が腸内環境を改善する「オールブラン」について

オールブランは、自然由来の発酵性食物繊維（*2）が豊富に含まれており、毎日の腸活にぴったりです。オールブランに含まれる、小麦ブラン由来の発酵性食物繊維（アラビノキシラン）が便通を改善し、善玉菌と呼ばれる腸内の酪酸菌を増やし、酪酸を増加させることにより腸内環境を改善することが報告されています。

オールブランは、これから“腸活”を始めたい方や、健康を意識した食事を摂りたい方におすすめです。特に「オールブラン ブランリッチ」はアレンジがしやすいのが特長で、ヨーグルトはもちろん、サラダやカレーなど、普段の食生活でお手軽に腸活が実践できます。

オールブラン公式サイト：https://www.allbran.jp/ja_JP/special

■オールブランシリーズについて

「オールブラン」は、1915年に”世界初の食物繊維が豊富なシリアル“「ブランフレーク」として米国で誕生しました。以来、100年以上にわたり、「オールブラン」シリーズは“食物繊維ひとすじ”で、人々の腸の健康をサポートしてきました。日本では、1987年に「オールブラン」を発売し、1994年に「オールブラン オリジナル」は、お腹の調子を整える食品として“トクホ” （特定保健用食品）表示の許可を取得。食物繊維のもつ腸内環境改善のチカラが次々と明らかになるなか、2020年、機能性表示食品として進化（*4）をスタートさせました。オールブランに含まれるアラビノキシランは便通を改善し、善玉菌と呼ばれる腸内の酪酸菌を増やし、酪酸を増加させることにより腸内環境を改善することが報告されています。

*4 現在は機能性表示食品の届け出のみ

【マース インコーポレイテッドについて】

マース インコーポレイテッドは、「私たちが望む明日の世界は、今日のビジネスのやり方から始まる」という信念のもとに事業を展開しています。年間売上650億ドル以上の家族経営の企業として、当社は世界中のペットに一流のペットケア製品と獣医サービスという多様なポートフォリオを提供しており、当社の高品質なスナックや食品は毎日何百万人もの人々を喜ばせています。

当社は、ROYAL CANIN(R)、PEDIGREE(R)、WHISKAS(R)、CESAR(R)、M&M’S(R)、SNICKERS(R)、Pringles(R)、Cheez-It(R)、BEN’S ORIGINAL(TM)など、世界で最も愛されているブランドを製造しています。BANFIELD(TM)、BLUEPEARL(TM)、VCA(TM)、ANICURA(TM)など、当社の国際的なペット病院ネットワークは、予防から一般診療、専門診療、救急まで幅広い獣医ケアを提供し、ANTECH(R)はペット診断における画期的な機能を提供しています。

マースの五原則（品質・責任・互恵・効率性・自由）は、世界17万人以上のアソシエイトの行動指針となり、人々・ペット・地球にとってより良い世界の実現を目指しています。

マースの詳細については、www.mars.com.(https://www.mars.com./)をご覧ください。Facebook(https://www.facebook.com/Mars/)、Instagram(https://www.instagram.com/marsglobal/)、LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/mars/)、YouTube(https://www.youtube.com/user/Mars)でフォローしてください。

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2025年12月11日に、マース インコーポレイテッドによるKellanova社の買収が完了したことに伴い、日本ケロッグ合同会社（Kellanovaグループの一員）は、現在マースグループの一員となっています。