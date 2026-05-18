京都から世界を目指す『国産腕時計ブランド KNIS(ニス)』から100万年前の隕石「メテオライト」を文字盤に使用した日本製腕時計、『ＧＭＴダイバーズ』がマクアケにて先行販売を開始。

株式会社LIME

株式会社LIME(京都市、代表取締役：新井敬介)はこの度、2021年に立ち上げた国産腕時計の自社ブランド「KNIS（ニス）」から、世界にひとつの神秘模様！メテオライト（隕石）日本製ダイバーズGMT腕時計を5月18日よりクラウドファンディング「Makuake(マクアケ)」にて限定先行販売を開始致しました。

【プロジェクトページ】：https://www.makuake.com/project/knis11/



１.希少価値が高いメテオライト（ムオニナルスタ隕石）を文字盤に用いた日本製ダイバーズGMT腕時計

２.【地球上では再現不可能】とされる神秘的な模様を堪能できる宇宙のロマン溢れる至高の一品



３.セイコーグループTMI製 日本製機械式ＧＭＴムーブメント搭載。品質とデザインを兼ね備えた腕時計

・京都発の腕時計ブランド≪KNIS/ニス≫

2021年に京都で誕生した、日本製ウォッチブランドKNIS（ニス）

伝統的でありながら洗練された京都のモノづくり精神を踏襲し、末永くご使用いただける質の高い製品作りを目指します。

日本製の高品質な腕時計を自社で企画・生産・販売まですべてを管理し、徹底的に中間コストを削減し、コストパフォーマンスの高い製品を提供します。

・KNIS メテオライト GMTダイバーズ

100万年以上という、気の遠くなる時間を旅してきた隕石（メテオライト）。

すべてが一点ものの表情を持つ模様を、日常で使える“本物の腕時計”にしました。

旅先ではもう一つの時間を、海では確かな防水性能を。

ロマンだけで終わらせない、KNISの挑戦です。

・なぜ、いま「メテオライト×GMTダイバーズ」なのか

私たちは京都で腕時計づくりを行う KNIS（ニス）です。

今回Makuakeで挑戦するのは、



・100万年以上の宇宙の時間を刻んだメテオライト文字盤

・世界を行き交う現代人に必要なGMT機能

・本格ダイバーズとしての信頼性



この3つを、日本製の確かな品質で一つにした腕時計。

「ロマンだけでは終わらせない」

「実用性だけでも終わらせない」

毎日身に着け、使い続けてこそ意味がある――

そんな想いから、このプロジェクトは生まれました。

・100万年の宇宙を、あなたの腕元へ

本モデルの象徴的ともいえるのが、文字盤に使用した本物のメテオライト（隕石）です。KNISが採用したのは、スウェーデンで発見された「ムオニナルスタ隕石」

この隕石は、宇宙空間で100万年以上という気の遠くなる時間をかけて冷却されることで、「ウィドマンシュテッテン構造」と呼ばれる複雑で美しい金属結晶模様を生み出します。



この模様は、

* 地球上では人工的に再現不可能

* 同じものが二つとして存在しない

まさに一点モノ。

腕に着けるたび、「これは宇宙から来た本物なんだ」と実感できる特別な体験をお届けします。

・20気圧防水ダイバーズとしての信頼性

見た目の美しさだけでは終わらせません。本モデルは、20気圧防水を備えた本格ダイバーズ仕様。

「10気圧防水＝強力な防水」とされる中、「20気圧以上」の防水機能を備えたものは、水泳・競泳・ヨットなどの水上スポーツ及び素潜り（スキンダイビング）をされる方にお使いいただけます。万が一の水没や豪雨の際にも問題とせず、過酷な環境の下、不自由、不都合のないタフネスを持ち併せています。

・ムーヴメントはセイコーグループTMI「NH34A」を採用

時計の心臓部となるムーブメントには、日本製の機械式GMTムーブメント セイコーグループTMI社製「NH34A」を採用。 自動巻き＋手巻き機能（最大巻上時：41時間駆動）、秒針停止機能付き。高い精度と信頼性のある日本製ムーヴメントを採用することは末永くご使用いただきたいという製造理念を反映しています。万が一、ムーブメントの不具合が起きた場合も、パーツの確保もしやすくアフター面も迅速な対応が可能となります。

・無反射コーティングを施したサファイアガラスを採用

サファイアガラスは高級時計の風防や光学実験に用いられる、純度と高度の高いガラスです。その優れた透明感で文字盤がより見やすくなり、ミネラルクリスタルガラスに比べてはるかに傷が付きにくい素材です。

・セラミックベゼルを採用

セラミック素材は非常に硬く、ステンレスよりも高い耐傷性を誇ります。ベゼルにキズつきにくく、美しい状態を長く保てるのが大きな魅力です。また、紫外線や汗・水にも強く、経年劣化しにくい特性を持つセラミックは、いつまでも発色と輝きをキープ。高級感ある艶やかな光沢が、時計全体の印象を引き締めます。

・日本製へのこだわり MADE IN JAPAN

KNISはムーブメントだけでなく、腕時計の組み立ても日本にこだわります。「日本製」のクオリティは、世界に誇ることができるブランドです。時計の組み立ては腕時計業界で30年以上のキャリアを持つパートナー企業様へ依頼しており、徹底した品質管理の元、皆様へお届けいたします。



圧倒的なコストパフォーマンスの実現のために

・KNISはSPA方式ビジネスモデルを採用。

企画から生産・販売までを一貫して行うビジネスモデルです。KNISはこのSPA方式を採用し、インターネット販売という形態を取り、中間マージンの削減によって、最良な価格で提供します。

・高価なメテオライトウォッチを9万円台からご提供を実現

スイスの高級時計ブランドではメテオライトを文字盤に採用しているモデルが存在するが、その大半は数百万円以上する高級時計です。

KNISは、高価になりがちなメテオライトウォッチを、9万円台からご提供することを実現しました。

しかも日本製の機械式ムーヴメントを搭載、ステンレス無垢バンド、サファイアガラスと品質にも拘りました。

コストパフォーマンスの高さも当モデルの大きな魅力となっています。

・本物の証である鑑別書を取得

高価なメテオライトは残念なことに、多くの偽物が出回っているのも事実です。

KNISでは本物のメテオライトを使用している証明として、宝石鑑別団体協議会 A.G.Lに加盟している日本彩珠宝石研究所にて鑑別を行いました。

間違いなく本物のメテオライト（隕石）である証明となります。

※鑑別書は商品には付属いたしません。

※鑑別書はサンプル品に対する鑑別になります。すべての商品を鑑別しているわけではございません。

・ケースサイズは最適解の40mm

日本人の腕に合うサイズ感にこだわり、KNISがダイバーズウォッチの最適解と考える直径40mmのケースを採用しました。ビッグフェイスのモデルが多い海外ブランドにはない、日本人に向けてのモノづくりを意識しました。大きすぎず小さすぎない、かつ文字盤のメテオライトもしっかりと存在感を主張しています。

・無垢ステンレスバックルを採用

無垢ステンレスのバックルは、一枚板を曲げて作る板式と比べて、厚みと重量感があり、堅牢で長くお使いいただけます。金属の塊から削り出すことで、手にしたときの高級感が格段に違います。

・ヘアライン仕上げステンレスブレスレット

オールステンレスの錆や傷に耐性のあるヘアライン仕上げブレスレットを採用。鏡面とは異なるマットな光の反射が特徴で、派手すぎず、落ち着きのある上品な印象を演出します。ダイバーズウォッチとの相性も抜群で、信頼感のあるプロフェッショナルな雰囲気に仕上がります。





Makuake限定 ラバー替えストラップが付属！

・KNIS純正のハイクオリティFKMラバーストラップが付属します！

今回Makuakeで応援購入してくださった方だけに特別なリターンをご提供させていただきます。

KNIS純正 FKMラバーストラップ（替えベルト）を付属いたします。

ラバーストラップに付け替えるとまた違った印象を楽しめます。

ヘアラインダイヤルモデル

このダイバーズGMTには、もう一つの選択肢を用意しました。

今回、メテオライト文字盤とは別に、日常に寄り添う一本もご用意しています。

ヘアラインブラックヘアラインブルーヘアライングリーンヘアラインパープル

・ヘアラインの飾らない美しさ

メテオライトのような比類なき個性とは異なり、ヘアラインダイヤルは、ダイバーズGMT本来の機能美をストレートに楽しめるモデルです。

光の反射を抑えたヘアライン仕上げは視認性に優れ、あらゆるシーンで使いやすい表情に。

【仕様】

ムーブメント：機械式自動巻き（TMI NH34 MADE IN JAPAN）

ハック機能付き

GMT機能

防水性能：20ATM（20気圧防水）

スクリューバック

ねじ込み式リューズ

ステンレス無垢バンド

プッシュ式 ステンレス無垢バックル

【サイズ】

ケース直径：約40mm

ケース厚：約13mm

ベルトラグ幅：20mm

腕周り：最大21cm

本体重量：約159g

【材質】

ケース：ステンレススチール

文字盤：メテオライト（ムオニナルスタ隕石）※メテオライトモデル

風防 ：サファイアガラス（無反射コーティング）

ベルト：ステンレススチール、ラバー（特典ストラップ）

【付属品】

KNIS純正ボックス

説明書兼保証書

保証期間：1年間

製造国：日本（MADE IN JAPAN)

KNIS創設者の想い

KNISの創設者であり、株式会社LIME 代表取締役の新井敬介と申します。

私は大学卒業後の23歳から腕時計のインターネット通販会社に勤務。その後、26歳で独立し株式会社LIMEを創設し15年以上さまざまなブランドの腕時計を販売してましりました。

その中で、同価格帯でも海外製と比べ日本製の腕時計の品質の良さを強く感じました。初期不良率の低さはもちろん、修理を依頼される頻度も極端に少ないことに気づきます。

海外製でもスイスの高級腕時計ブランドは品質は素晴らしいですが、年々価格が高騰しており、なかなか手の届く価格ではありません。

有名なファッションブランドが出す腕時計はデザインを重視しており、品質と価格が見合っていないものがほとんどです。



日本製は安価な時計でも10年間以上使用されている方も多く、日本製品の品質の良さを再認識するとともに 多くの人々に知ってもらいたいと思うようになりました。

日本の伝統技術、ものづくりを将来につなぐ...

腕時計の専門家として、これまでの経験と実績で培ったノウハウを生かし、高品質な腕時計を手の届く価格で作ることに成功し、日本発、京都発の腕時計ブランドを立ち上げました。



将来的には日本の伝統技術、ものづくりの素晴らしさを、世界中の人々に知ってもらいたい。そして日本の腕時計産業を廃らせることなく、将来につなげていきたいと強く思っております。

～ クラウドファンディング/商品概要 ～

【プロジェクトページ】https://www.makuake.com/project/knis11/(https://www.makuake.com/project/knis11/)



◆ ブランド名：KINS（ニス） 公式サイト：https://knis-kyoto.com/

◆ プロジェクト名：世界にひとつの神秘模様！メテオライト（隕石）日本製ダイバーズGMT腕時計

◆ クラウドファンディング日程：Makuakeにて2026年5月18日開始～7月6日終了予定

◆ 価格

【超々早割 25％OFF】10本限定！メテオライト文字盤 ＧＭＴダイバーズｘ1本

一般予定販売価格 121,000円 → 90,750円（税込・送料無料）

【超々早割 25％OFF】30本限定！ヘアライン文字盤 ＧＭＴダイバーズｘ1本

一般予定販売価格 59,400円 → 44,550円（税込・送料無料）