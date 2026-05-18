【恋愛婚活スクール 総研アカデミー監修 第三弾】PINKY＆DIANNEより初夏のデートにぴったりなアイテム3種が登場

株式会社はんなり

恋愛婚活に必要なマインド・ビジュアル・コミュニケーションを総合的に学ぶ日本最大級の恋愛婚活スクール「総研アカデミー」（株式会社はんなり／本社：東京都品川区／代表：吉沢詩乃）が監修した新作ファッションアイテムが、株式会社TSI（本社：東京都港区／代表取締役社長CEO：下地毅）が展開する人気ブランド「PINKY＆DIANNE（ピンキー＆ダイアン）」より登場します。

これまで有楽町マルイ店および公式通販サイトを中心に展開した第一弾・第二弾アイテムは、予約開始直後から大きな反響を呼び、追加生産が行われるなど高い人気を獲得しました。

その反響を受け、待望の第三弾は2026年5月19日（火）より全国の店舗へと展開を拡大して発売いたします（公式通販サイトでは5月13日より先行発売中）。

■“モテ”や“映え”を超えた「知性・品格・女性らしさ」

第三弾となる今回は、これまで培ってきた「愛されるための装い」のエッセンスをさらに洗練させた、ワンピース・ブラウス・スカートを中心に展開します。繊細なプリーツやレース使い、計算されたシルエットによって、女性らしさを引き立てながらも日常に取り入れやすいデザインに仕上げました。

「総研アカデミー」の監修による心理的アプローチと、「PINKY＆DIANNE」が持つ洗練されたデザイン性が融合。婚活中の方はもちろん、「もっと自分を磨きたい」「恋も仕事も楽しみたい」と思うすべての女性に向けて、自分らしく輝くための一着を提案します。

婚活中の方はもちろん、「もっと自分を磨きたい」「恋も仕事も楽しみたい」と思うすべての女性に向けて、日常に取り入れやすく、自分らしく輝くための一着をご提案します。



▶掲載ページ：https://mix.tokyo/collections/2605-pd-highspe

【商品概要】

恋愛や婚活シーンはもちろん、日常や仕事の場面でも自然に馴染みながら、知性・品格・女性らしさを引き立てるデザインに仕上げています。

・バックマーメイドレースワンピース

カラー：ベージュ／ピンク／ブルー

価格：\45,000＋tax

・レースプリーツブラウス

カラー：グレー／ネイビー

価格：\24,000＋tax

・シルバーボタンスカート

カラー：グレー／ホワイト／ピンク／ブルー

価格：\23,000＋tax

発売スケジュール

・EC先行発売：2026年5月13日（水）

・店舗発売日：2026年5月19日（火）

・展開：PINKY＆DIANNE全店舗／公式通販サイト「mix.tokyo」

■PINKY＆DIANNE

「華やかに艶やかに、大人の女性をより美しく魅せる服」をコンセプトに、現代に生きるアクティブな女性像をイメージしたアイテムは、さまざまなシーンで上品な女性の美しさを演出。百貨店を中心に全国9店舗にて展開。

公式通販サイト：https://mix.tokyo/pages/pinkyanddianne



■総研アカデミー

吉沢詩乃

恋愛婚活支援の専門家／ハイスペ男子総合研究所 所長／株式会社はんなり 代表取締役

東京外国語大学卒業後、株式会社リクルートに入社。

結婚情報誌「ゼクシィ」や子育て・人材領域のメディアで法人営業を担当し、複数部門でMVPを受賞。

2017年に独立し、恋愛婚活支援に特化した「ハイスペ男子総合研究所」を設立。

男女の思考・心理・関係性に関する独自の調査と研究を基に、婚活に必要な〈マインド・ビジュアル・コミュニケーション〉の三位一体型プログラムを開発。

主宰する恋愛婚活スクール「総研アカデミー」は累計1,080名以上の受講生を輩出し、幅広い年代の女性が結婚・良縁を実現（2026年4月時点）。

20代から50代の女性まで、年齢や環境を問わず“その人らしい幸せなパートナーシップ”を叶える支援を行っている。

書籍『恋愛無双になる方法』『なぜ、彼女ばかりがハイスペ男子に選ばれるのか？』（ともに大和出版）は、書店やAmazonランキングで多数部門1位を獲得。

メディア出演・連載・講演多数。

専門：恋愛心理・婚活支援・女性の自己肯定感形成・対人コミュニケーション



■総研アカデミーとは

https://bit.ly/2UKx56J

恋愛婚活に必要とされる「マインド・ビジュアル・コミュニケーション」の3つの力を体系的に学ぶ、日本最大級の恋愛婚活スクール。

2019年の開講以来、20代から50代まで幅広い年代の女性が受講し、累計受講者数は1,080名以上（2026年4月時点）。

受講生の多くが婚約・入籍・良縁につながる成果を実現しており、毎期卒業生からの紹介で多くの方が受講するなど高い支持を得ています。

▽公式メルマガ登録特典（無料）

7日間で学べる「最短ルートの恋愛婚活動画レッスン」

https://souken-love.com/lesson_movie/

■受講生の主な実績（一部抜粋）

・40代からの婚活で経営者と溺愛婚

・50代で12名の男性から告白され婚約

・初回デートから結婚前提の交際申込

・交際4ヶ月で婚約

・恋愛経験ゼロから半年でスピード婚

・オンライン婚活で国際結婚

・年下彼と入籍＆職場でも昇進

・アプリ婚活で15名中12名から告白＆次回お誘い

・地方婚活で医師と結婚

▽卒業生インタビューはこちら

https://souken-love.com/graduate-interview/

■ハイスペ男子総合研究所について

http://bit.ly/2QRwP3R

ハイスペ男子総合研究所（通称：ハイスペ総研）は、「男女の理解と絆を深める」をテーマに活動する恋愛婚活に関するリサーチと支援を行う研究機関です。

男性600名以上への恋愛観・結婚観・人生観に関するリサーチのほか、経営者・投資家・医師・会社員など多様な職業の男性に直接ヒアリングを行い、信頼性の高いデータを蓄積しています。

また、その分析結果を活用し、年齢や過去の経験に関係なく、自分らしい幸せなパートナーシップを実現したい女性に向けて、スクール運営・講座・講演活動などを展開。

各種レポートや研究成果は、メディア・雑誌・Web記事などでも多数取り上げられています。

近年は、装いや表現力と恋愛心理の関係にも着目し、サブスクリプションファッションレンタルサービス「AnotherADdress（アナザーアドレス）」でのコラム連載や、運営スクールでのアパレルブランドでの商品監修なども行っています。

■メディア掲載実績

TV：TBS「ひるおび」、千葉テレビ「モーニングこんぱす」、テレビ朝日「私が愛した地獄」、フジテレビ「WHYの会に入会した！～謎の世界にようこそ～」、日本テレビ「ネクプラ 超S級情報 マシマシTV」ほか

新聞：ブライダル産業新聞

雑誌：光文社「STORY」「美ST」、主婦と生活「週刊女性」、アパグループ会報誌「AppleTown」など

ムック：晋遊舎「良縁が叶う！ 婚活最強バイブル 2026」

WEB：ananweb、集英社オンライン、マイナビウーマン、telling,、アサジョ、OTONA SALONE、fumumu、キャリコネニュース、MONEY PLUS、cocoloni PROLO、PRESIDENT Onlineほか多数

連載：AnotherADdress（アナザーアドレス）、マイナビニュース

■各種SNS

▽Instagram

https://www.instagram.com/souken_love8/?hl=ja

▽Voicyチャンネル「恋愛婚活トレーニングchannel」

https://r.voicy.jp/qkKnOL67m1o

▽ハイスペ男子総合研究所 所長ブログ

https://ameblo.jp/souken-love/

▽YouTubeハイスペ総研チャンネル

https://bit.ly/2ZvLFRO

■会社概要

社名 ： 株式会社はんなり（ハイスペ総研）

代表者 ： 吉沢 詩乃

所在地 ： 東京都品川区上大崎2-18-16 ヴェリテ目黒3F

事業内容： 恋愛婚活スクール運営

URL ： https://souken-love.com/

(メディア関係者様取材申込URL:https://souken-love.com/contact/media/)