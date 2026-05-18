～ 欧州発・1日40mgの関節ケア素材 ～　　　　　　　　　　　　　非変性II型コラーゲン原料「 Collavant(R) n2 」を日本で正式発売

株式会社龍泉堂

プレスリリース 2026年5月18日

株式会社 龍 泉 堂



株式会社龍泉堂（本社：東京都豊島区、代表取締役：塩島 由晃）は、スペインBioiberica社が製造する関節ケア向け機能性原料 「Collavant(R) n2（コラバント エヌツー）」 を、2026年5月27日に日本で正式発売いたします。

当社は、世界的なブランド原料「Collavant(R) n2」の製造販売元であるBioiberica社より、日本の独占販売権を取得しました。今後、関節の健康維持、アクティブシニア、スポーツニュートリション、エイジングケア領域に向けて、同原料の提案を本格的に進めてまいります。

また、東京ビッグサイトで開催される「ifia JAPAN 2026」（5月27日～29日）において、5月29日（金）11:55～12:10にセミナーを開催し、弊社展示ブース【2B27】でもCollavant(R) n2をご紹介いたします。ご来場の際には、ぜひ弊社ブースにお立ち寄りください。

◆ 経口免疫寛容に着目した、次世代の関節ケア素材

Collavant(R) n2（コラバント エヌツー）は、スペインBioiberica社が製造する鶏胸部軟骨由来の高品質な非変性II型コラーゲン原料です。同原料は、欧州産の原材料のみを厳選使用（トレーサビリティ確保）し、欧州一貫製造の独自技術によりII型コラーゲンの独特な立体構造を損なわずに生理活性を維持した（非変性の）まま少量摂取することで「経口免疫寛容」という作用機序で機能性を発揮します。すなわち、自己のII型コラーゲンへの過剰な免疫反応に作用することで、関節の健康維持をサポートする機能性が期待できます。

なお、関節軟骨に多く存在するII型コラーゲンは、関節のしなやかさや構造維持に関わる重要なタンパク質です。同原料は、自己のII型コラーゲンに対する過剰な免疫応答に着目し、関節の健康維持をサポートする素材として開発されています。

◆ 健常者を対象とした臨床試験で、関節機能の改善および関節軟骨の保護を確認

Collavant(R) n2については、健常者を対象とした複数の臨床試験が報告されています。

●運動時にやや関節の不快感がある（VASスコア≦4cm）健常者を対象とした二重盲検試験（180日間）では、KOOSスコア（膝の損傷や変形性関節症の状態を測る指標）が有意に改善し、関節の不快感の軽減が確認されました。

●運動時に関節の不快感がより強い（VASスコア＞4cm）健常者を対象とした別の二重盲検試験（180日間）でも、尿中CTX-II（分解されたII型コラーゲンの代謝物。関節軟骨の破壊の度合いを示す指標）がCollavant(R) n2群で18.3％減少したのに対して、プラセボ群では逆に20.6％増加したことが確認されました。

●運動時に関節の不快感がより強い（VASスコア＞4cm）健常者を対象とした別の二重盲検試験（180日間）でも、尿中CTX-II（分解されたII型コラーゲンの代謝物。関節軟骨の破壊の度合いを示す指標）がCollavant(R) n2群で18.3％減少したのに対して、プラセボ群では逆に20.6％増加したことが確認されました。

これらの結果は、Collavant(R) n2が、日常生活や運動時の関節の違和感に着目した製品開発に活

用しやすい、科学的根拠を備えた関節ケア原料であることを示しています。

◆ １日あたり40mgの少量設計で、幅広い剤形・製品開発に対応

Collavant(R) n2の推奨摂取量は1日あたり40mgであり、非変性II型コラーゲンとして 2.4mg/日以上を含有しています。また、同原料は少量配合で製品設計できるため、ハードカプセル、錠剤、顆粒、グミ、飲料、ゼリーなど、さまざまな製品形態への応用が期待されます。また、海外ではグミ、粉末、RTD飲料など幅広い剤形で応用可能性が示されています。なお、同原料は少量配合でコスト設計がしやすく、風味が無いため応用範囲が広く、既存処方（グルコサミン等）との併用設計も可能となります。

◆ 欧州大手Bioiberica社による高品質ブランド原料

Bioiberica社は、関節・運動器領域を含むライフサイエンス分野で原料開発を行うスペイン企業です。Collavant(R) n2は、同社のモビリティ領域におけるブランド原料として展開されており、複数の科学的研究により支持されています。その確かなエビデンスと信頼性から、アボット（Abbott）社やバイエル（Bayer）社などの大手グローバル企業にも採用実績があり、これから同原料の日本への参入が期待されています。

当社では、既に取扱いのある非変性II型コラーゲン原料「NEXT-II(R)」に加え、Collavant(R) n2を新たに導入することで、日本の非変性II型コラーゲン市場および関節ケア市場における新たな選択肢としてラインアップを強化してまいります。

今後は、日本市場における製品開発支援、機能性表示食品への応用可能性の検討、アクティブシニア、スポーツニュートリション、エイジングケア領域への展開を進めてまいります。

【会社概要】

会 社 名 ： 株式会社 龍泉堂

代 表 者 ： 代表取締役 塩島 由晃

所 在 地 ： 〒171-0021 東京都豊島区西池袋一丁目５番３号

設 立 ： 1981年9月

事業内容 ： サプリメント（健康食品）の開発・製造・輸出入・卸・販売

サプリメント・化粧品原料の研究開発・製造・輸出入・卸・販売

資 本 金 ： 5,400万円

Ｕ Ｒ Ｌ ： https://www.ryusendo.co.jp/

【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】

株式会社 龍泉堂 社長室

担当：馬場

TEL：03-3985-8346（代表）

E-Mail：y.baba@ryusendo.co.jp