Avalon Consulting株式会社

国内・海外の名門大学入試や一流企業就職を支援するホワイトアカデミー（Avalon Consulting株式会社、東京都新宿区、代表：竹内健登）は、ファイナンシャルスタンダード株式会社（代表：福田猛）と共同で、親御様を対象とした特別オンラインセミナー「教育の出口戦略 × 教育資金贈与による資産活用戦略解説セミナー」を開催いたします。

本セミナーでは、親御様にとっての大きなテーマである「大学進学や就職などの教育の出口戦略」と「お金」を別個のものとしてではなく、一つの「一体の設計」として捉えた戦略について、体系的に解説します。

開催背景｜大学受験や新卒の就職環境が激変している

近年、大学受験や新卒就活を取り巻く環境は大きく変化しています。

・総合型選抜（旧AO入試）の拡大

・帰国生入試の活用

・海外大学進学ルートの多様化

・大学入学後を見据えたキャリア形成の重要性

・AIよる新卒就活で求められる能力が変化

・グローバルキャリアの重要性

そのため、就職・キャリアまで一貫して設計する「戦略」を立てることが、これまでの教育投資を無駄にしないために必要となっています。

加えて、その戦略を実行するためのお金も重要になってくることは言うまでもありません。



本セミナーでは、国内・海外の名門大学合格から一流企業就職までを逆算する進路戦略、そしてそれを支える資金をどのように工面するのかについて解説します。

セミナーで得られること

本セミナーは二部構成で、以下のテーマを中心に解説します。

● 第一部：国内/海外の教育の出口を網羅！名門大学進学から一流企業就職を実現する方法

・名門大学進学から一流企業就職へのロードマップ

・米国を中心とした海外名門大学進学の最新情報

・国内大学受験生の半分が利用する総合型選抜と推薦/帰国生入試のスケジュール

・勉強が苦手なお子様の教育の出口はどうすべきか

・親子で知っておきたい今狙い目の倍率が低いおすすめの難関大学・学部・学科

・事業承継や資産管理を見据えた就職戦略

・外資系企業や国内一流企業の就職環境と内定戦略

● 第二部：世代を超えた教育資金のための資産運用講座～世代別に有効な資産運用とは～

・教育資金を見据えた資産運用の基本的な考え方

・現役世代、シニア世代別の「増やす」だけでなく「増やしながら使う」資産設計の考え方

・生前贈与を活用した資産承継の考え方と実践的な贈与戦略

・NISAや投資信託を活用した長期・分散投資の実践方法

講演者ご紹介

第一部講師：竹内 健登（たけうち けんと）

ホワイトアカデミーグループ創業者 教育の出口戦略アドバイザー

東京大学工学部卒。

子育ての「出口戦略」と進路設計を提供するホワイトアカデミーグループを創立・経営。年間約500名の家庭を支援し、120名の講師陣を統括する。

自身は受験時、倍率35倍の東京工業大学特別選抜入試と東京大学一般入試に合格し、国立大学のダブル合格を実現。英検1級・数検1級を保有。

10年以上にわたり教育指導に携わり、同社のカリキュラムを修了した生徒はこれまで全員が現役合格および志望企業へ内定。教育戦略の専門家として、ビジネス動画メディアPIVOTやAbema Primeにも多数出演。

第二部講師：福田 猛（ふくだ たけし）

ファイナンシャルスタンダード株式会社代表取締役

大手証券会社にて10年間、1,000人以上のお客様の資産運用コンサルティングに従事。その経験を生かし2012年に特定の金融機関から独立した立場で金融アドバイスを行うＩＦＡ法人であるファイナンシャルスタンダード株式会社を設立。

資産形成から保険、証券、相続対策、退職金運用まで幅広い現役アドバイザーとして活躍中。

楽天証券IFAサミットでトップ10に10年連続で表彰される。

また、全国各地でセミナー講師を務めており、大好評の「投資信託選びの新常識セミナー」は開催数500回を超え、延べ20,000人以上が参加。経済誌等のメディアでも注目を集める。

2020年一般社団法人日本金融商品仲介業協会の発足メンバーとなり同年理事就任。

こんな方におすすめ

・国内・海外の名門大学進学ルートと、その先の就職・キャリア戦略を体系的に学びたい方

・子供にはグローバルで活躍する人材になってほしい方

・勉強が苦手なお子様に対して、どのような「教育の出口」を用意すべきか悩んでいる方

・教育資金の捻出方法や運用方法について知っておきたい方

開催概要

開催日時：2026年 5月 24日（日） 10時00分 ～ 11時00分

開催形式：オンライン開催（Zoom）

参加費：無料

申込方法

下記URLの申込フォームよりお申し込みください。

https://form.fstandard.co.jp/webapp/form/23838_wgjb_308/index.do

運営：Avalon Consulting株式会社

就活塾ホワイトアカデミー、総合型選抜専門の対策塾ホワイトアカデミー高等部、海外大学進学塾U-LABOの3本を中心事業とし、高等教育機関の入口から出口まで一貫してサポート。

特にホワイトアカデミー高等部は志望校の合格を保証する総合型選抜・推薦入試対策塾であり、2022年度は志望校合格率100%を達成。創業以来の合格率は98%(※カリキュラムを消化した方が対象)。

また、U-LABOではUCLAやUCBを含むカリフォルニア大学への進学率100%を誇り、多くの富裕層家庭のサポートを行なっている。