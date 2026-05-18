世界が認めた!西酒造『吉兆宝山』がW受賞！世界的品評会「TWSC2026」にて最高金賞＆ベスト・オブ・ザ・ベスト同時受賞

西酒造株式会社

西酒造株式会社（所在地：鹿児島県日置市、代表取締役：西 陽一郎）は、2026年5月15日に発表されたアジア最大級の酒類品評会「Tokyo Whisky & Spirits Competition 2026（TWSC2026）」において、『吉兆宝山』が「最高金賞」および「BEST OF THE BEST」を同時受賞いたしましたことをお知らせいたします。

このたび、世界的品評会TWSC2026芋焼酎部門において、西酒造の本格芋焼酎『吉兆宝山』が最高金賞を受賞！さらにTWSC最高位に位置づけられる「ベスト・オブ・ザ・ベスト」も受賞する快挙を成し遂げました。さらに、『天使の誘惑』『薩摩宝山 長期熟成』も金賞を受賞。西酒造の本格芋焼酎が、国内外の審査員より高く評価されました。

このような賞をいただけましたことは、大変光栄であり、原料から製造、販売にかかわる関係者様、ご愛顧いただいております全ての皆様へ心より深く感謝申し上げます。これからも、地域の風土や歴史に育まれた旨い酒の造り手として、世界に誇れる焼酎づくりを目指し、さらなる品質の高みを追い求めてまいります。

TWSCとは

「西酒造 宝山」公式サイトURL：https://www.nishi-shuzo.co.jp/houzan/

TWSC（東京ウイスキー＆スピリッツコンペティション）は、日本人ならではの繊細な味覚をもって、世界のウイスキーおよびスピリッツを審査する、日本唯一の大規模品評会です。

中でも「BEST OF THE BEST」は、TWSCを代表する特別賞。

最高金賞・金賞受賞酒の中から、ブラインドによる二次審査を経て、“カテゴリーを超えたナンバーワン”を決定する、まさに“無差別級”ともいえる最高峰の賞です。

今回『吉兆宝山』は、その栄誉ある「BEST OF THE BEST」を受賞いたしました。

TWSC webサイト： https://tokyowhiskyspiritscompetition.jp/

本格芋焼酎『吉兆宝山』 最高金賞＆BEST OF BEST

TWSC2026焼酎・泡盛部門 「最高金賞」ならびに「BEST OF THE BEST」受賞

『吉兆宝山』は、鹿児島県産「黄金千貫」を使用し、芋本来の甘み・香ばしさ・力強さを引き出しながらも、繊細でバランスの良い味わいが特徴です。

しっかりとした飲みごたえと上品な余韻を兼ね備えた、西酒造を代表する本格芋焼酎です。

今回の審査では、以下のような高評価をいただきました。

■審査員コメント（一部抜粋）

【吉兆宝山】

・フィニッシュまで、まろやかに流れるやさしく整ったバランスの良い味わい。

・濃厚な味わいとコクのある甘味のバランスも良く、その余韻も続く。

・芋の「甘み」「苦味」「渋み」のバランスが非常によく、香ばしさが長く残る

・アルコール度数/25度

・原材料名/薩摩芋(鹿児島県産 黄金千貫)・米麹（国産米)

・内容量/1800ml・720ml

長期樽貯蔵焼酎『天使の誘惑』 金賞

TWSC2026焼酎・泡盛部門 「金賞」 受賞

シェリー樽で長期熟成した芋焼酎『天使の誘惑』

金賞受賞。

焼酎の概念を超えるような芳醇な香りと、樽熟成による深みある味わいが高く評価されました。

■審査員コメント（一部抜粋）

【天使の誘惑】

・エレガントな樽熟、アフターも心地よく、まろみがある。

・バランスが良く、ロック・水割り・ソーダ割り・お湯割りと万能。

・加水するとバニラの香りが増し、さらに美味しさが引き立つ。牡蠣との相性も良い。

・香り先行ながら、味わいにはコクとウッディさが感じられる。

・アルコール度数/40度

・原材料名/薩摩芋(鹿児島県産 黄金千貫)・米麹(国産米)

・内容量/720ml

本格芋焼酎『薩摩宝山 長期熟成』 金賞

TWSC2026焼酎・泡盛部門 「金賞」 受賞

長期熟成による深みと柔らかな口当たりが魅力の『薩摩宝山 長期熟成』金賞受賞。

麹芋・掛け芋ともに厳選された芋のみを用いて仕込みました。米麹とは違い、芋麹ならではの濃厚な味わいと深みのある香りが特徴です。

■審査員コメント（一部抜粋）

【薩摩宝山 長期熟成】

・芋のデザートを思わせるフレーバーと、後半のミネラル感が印象的。

・丸みのある柔らかな飲み口と、厚みのある味わい。

・アルコール感のボリュームがありながらも、キレが良くドライな余韻。

・アルコール度数/25度

・原材料名/薩摩芋(鹿児島県産)・芋麹（鹿児島県産薩摩芋）

・内容量/1800ml、720ml

西酒造株式会社について

西酒造は、1845年の創業以来、3世紀に渡り薩摩の大地の豊かさに支えられて酒造りを続けている蔵元です。目には見えない小さな命たちが持つ発酵の力を借りて、自然の恵みを美味しいお酒として醸していくこと。すべての酒造りで、その思いは変わることがありません。

【主なブランド】

●ウイスキー 御岳蒸留所 ブランドサイト ： https://www.nishi-shuzo.co.jp/ontake/

●焼酎 宝山 ブランドサイト ： https://www.nishi-shuzo.co.jp/houzan/

●ワイン URLAR ブランドサイト：https://urlar.co.nz/japan/

●日本酒 天賦 ブランドサイト： https://www.nishi-shuzo.co.jp/tenbu/

【会社概要】

会社名 ：西酒造株式会社

代表取締役 ：西 陽一郎

所在地 ：〒899-3309 鹿児島県日置市吹上町与倉4970-17

創業 ：弘化2年（1845年）

事業内容 ：本格焼酎・日本酒・ウイスキー・ワイン・リキュール・スピリッツの製造販売

公式HP ：https://www.nishi-shuzo.co.jp/

公式ECサイト：https://kurachoku-club.shop/

公式instagram: https://www.instagram.com/nishi_the_brewing/