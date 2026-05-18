補助金フラッシュ調査、設備の入れ替えを考える中小企業へ──今週は″少額補助金″が現実解

株式会社Franca AI

全国の補助金・助成金のAI検索と申請支援を提供するサービス『補助金フラッシュ』（https://hojokin-kensaku.jp/）は、掲載中の補助金・助成金・支援制度のうち、2026/05/10～2026/05/16に公募が開始された191件を集計分析しました。

設備投資は数百万円単位の大型補助でないと意味がないと思われがちですが、今週の新着では上限1000万円超の制度は3件にとどまり、現実的にはエアコン1台や機械1台の入替えから使える100万円以下の少額制度に目を向けると、まず動き出せる候補が見つかります。

【分析結果サマリ】

（1）エアコンや業務用機器の入替えを検討している方なら、自己負担を半分以下に抑えられる少額制度が多く見つかります。100万円以下の制度が中心のため、まず「何を1台から入れ替えたいか」を整理しておくと候補が絞りやすくなります。

（2）上限1000万円超の大型支援は今週わずかで、現実的な選択肢は100～500万円帯までに集中しています。先に予算規模を100万円単位で固めておくと、無理に大型枠を探さず制度を比較しやすくなります。

（3）対象経費は購入費だけでなく、取付工事や設備の入替えに伴う改修工事費まで対象にできる制度があります。複数費用が発生する入替え計画なら、経費の内訳を先に書き出しておくと申請先の選定がしやすくなります。

■ 調査概要

■ 主な調査結果

[表: https://prtimes.jp/data/corp/144052/table/59_1_6e906637f54d4bc3eee5e07b988cb142.jpg?v=202605181051 ]【どれくらいの金額から申請できるか】出典：補助金フラッシュ（自社データベース）／集計日：2026/05/17

100万円以下から申請できる制度が中心で、1000万円超の大型支援は希少な構成です。

エアコン1台の入替えや小型機械の購入なら、上限100万円以下の少額制度から探し始められます。秋田県の令和8年度地域収益力向上支援事業(https://hojokin-kensaku.jp/subsidy/akita-shueki-hojo-S32c20afc86)（上限1,500万円・補助率3/4または1/2）は、生産性向上や新商品開発を設備・機械購入費や外注費まで含めて対象とする例外的な大型枠で、こうした制度は今週わずかにとどまります。

上限500～1,000万円の中規模帯も限られており、現実には100～500万円帯までで予算を組む方が候補が広がります。和歌山県の中小企業成長促進事業(https://hojokin-kensaku.jp/subsidy/wakayama-growth-hojo-Sfc8ddea1de)（上限1,000万円・補助率66.7%）のように、設備投資と賃上げを一体で支援する中規模制度が中間帯の典型例です。

■ 本調査の全文（PDF 版）

今週公募開始された191件の上限額帯別構成、100万円以下と100～500万円帯の中身や補助率2/3クラスの内訳をまとめて確認したい方は、以下から無料の調査PDFをダウンロードできます。

▶ 本調査ページ（PDF ダウンロード可）: https://hojokin-kensaku.jp/report/R9f4c2b4be1

■ 会社情報

会社名：株式会社Franca AI

代表取締役：井上 舜平

所在地：東京都中央区銀座1丁目12番4号N&E BLD.6F

サイト：https://franca.ai

お問い合わせ：info@franca.co.jp

■ 関連リンク

補助金フラッシュ（全国の補助金・助成金情報を検索）：https://hojokin-kensaku.jp/

補助金フラッシュ（主要補助金の計画書をAIで自動生成）：https://franca.ai/hojokin

補助金フラッシュ、主要補助金の計画書作成機能を提供開始：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000144052.html

補助金フラッシュ、『中小企業新事業進出補助金』に対応：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000015.000144052.html