AI時代のSEO戦略 2026 ～アルゴリズムの変化にブランド・WEBマーケ担当者はどう対応すべき？～ 5/26(火)無料セミナー開催

株式会社ウブン

Amazonに特化したマーケティング・テクノロジーによって、ECブランドの成長を実現するグロースパートナー株式会社ウブン（本社：東京都港区、代表取締役社長：森岡健太郎）は、2026年5月26日(火)に開催される「AI時代のSEO戦略 2026 ～アルゴリズムの変化にブランド・WEBマーケ担当者はどう対応すべき？～」に登壇することが決定しました。当社は「Amazon SEOは“検索対策だけではない” 外部流入がランキングを作る時代」をテーマに登壇します。ぜひ、ご参加ください。

AI時代のSEO戦略 2026 ～アルゴリズムの変化にブランド・WEBマーケ担当者はどう対応すべき？～

AIの進化により、検索行動そのものが大きく変わりつつある今、従来のSEO対策だけでは成果を出し続けることが難しくなっています。

今、BtoCブランドやWEBマーケティング担当者に求められているのは、各プラットフォームの最新アルゴリズムを正しく理解し、自社商品を「ユーザーに見つけてもらう」だけでなく、「AIに推薦される」状態をつくるための包括的な最適化戦略です。

本セミナーでは、こうした環境変化を踏まえ、BtoCブランド・メーカーが今まさに見直すべき「最新の検索対策」を体系的に解説します。

楽天・Amazon・Yahoo!ショッピングといった主要ECモールの最新SEOから、生成AIにおける指名獲得、そしてAI時代の新しいMEO対策までを一気通貫で理解いただけます。

単なるノウハウの紹介にとどまらず、「なぜ今その対策が必要なのか」「これから何を優先すべきか」といった具体的な指針まで具体的に提示。

検索・AI・ECの変化を正しく捉え、自社の売上成長につながる戦略を描きたい方に向けて、実務に直結する“次なる一手”をお持ち帰りいただける内容です。

ウブンは第2部（13:25～13:50）にて「Amazon SEOは“検索対策だけではない” 外部流入がランキングを作る時代」をテーマに、マーケティング＆セールス部の番が登壇します。

開催概要

開催日時：2026年5月26日 (火) 13:00~15:30

視聴方法：Zoomでのオンライン配信

※動画視聴方法につきましては、お申し込みいただいた方へのみご案内させていただきます。開催時刻の5分前にURLをクリックしてセミナールームにご入室ください。

※当日のご案内メールが届かない方はお手数ですが (sales@maclogi.co.jp) までご連絡ください。

お申し込み方法：以下のURLより事前にお申し込みください。

https://maclogi.co.jp/seminar/seminar-20260526/?from=ubun

参加費：無料

タイムテーブル：

第1部（13:00～13:25）｜広告依存型から脱却できるモールECのSEO対策！ ～楽天で検索上位させるため対策方法と成功事例～（株式会社マクロジ）

第2部（13:25～13:50）｜Amazon SEOは“検索対策だけではない” 外部流入がランキングを作る時代（株式会社ウブン）

第3部（13:50～14:15）｜Yahoo!ショッピングにおけるSEO対策（ジャグー株式会社）

第4部（14:15～14:40）｜AI時代の検索マーケティング新戦略 ~なぜ自社はAI経由でCVを獲得できないのか？（株式会社Speee）

第5部（14:40～15:05）｜AI 検索時代の指名獲得 ― あなたのブランドは ChatGPT・Perplexity に"推薦されている"か？（株式会社フィードフォース）

第6部（15:05～15:30）｜MEO対策のトレンドをご紹介 ― AI激変期を勝ち抜く新・GBP運用戦略（GMOトライハッチ株式会社）

注意事項：

- Wi-Fi環境など高速通信が可能な電波の良い所でご視聴ください。- プログラムは予告無く変更となる場合がございます。- 本セミナーは競合企業様のご参加をお断りさせていただく場合がございます。- 参加用のURLをメールで個別にご案内させていただくため、参加は申込者本人に限ります。複数名でご参加の場合はお手数ですが、個別でお申し込みくださいませ。

参加特典：

- ご希望の方には、貴社の年商フェーズに合わせた、売上拡大の次の一手をご提案する「無料相談会」を個別で実施します。- アンケートにご回答頂きました方にセミナー資料を配布致します。

【こんな方におすすめ】

ウブンの登壇内容

- ECモール（楽天・Amazon・Yahoo!ショッピング）での売上を伸ばしたい方- 広告依存から脱却し、オーガニック流入を強化したいマーケティング担当者- 生成AI時代のSEO・AEO・LLMO対策に取り組みたい方- 自社ブランドがAIにどう認識・推薦されているか把握したい方- 検索・AI・ローカル施策を含めた全体最適の戦略を描きたい責任者・担当者

日時：2026年5月26日（火）13:25～13:50（第2部）

演題：Amazon SEOは“検索対策だけではない” 外部流入がランキングを作る時代

登壇者：株式会社ウブン マーケティング＆セールス部 番 優仁

概要：

AmazonにおけるSEOは、これまでの「検索キーワード最適化」や「レビュー数」といった施策だけでは成果を出しにくいフェーズに入っています。現在の検索・レコメンドアルゴリズム（A9/A10）は、「Sales Velocity（売上速度）」と「コンバージョン率」を最重要シグナルとしており、これらをいかに加速させるかがオーガニックランキングの鍵となります。

その中で重要性が高まっているのが、Amazon外部からの流入（Offsite）です。外部広告やSNS、検索エンジンなどを通じて新規ユーザーをAmazonに連れてくることで、商品ページ流入や購買が増加し、結果としてSales Velocityが向上、オーガニックランキングの改善につながります。これはAmazonにとって「新たな需要の創出」として評価される動きです。

一方で、Amazon内広告（Sponsored Ads）は、すでに比較検討段階にあるユーザーへのアプローチであり、既存需要の刈り取りとしての役割が中心となります。つまり、OnsiteとOffsiteではアルゴリズムへの影響の質が異なります。

さらに、生成AI「Rufus」の登場により、検索だけでなく“商品がどのように理解され、推薦されるか”という観点も重要性を増しています。

本セッションでは、こうした変化を踏まえ、Amazon SEOの考え方をどのようにアップデートすべきか、外部流入を軸とした具体的なアプローチとともにご紹介します。

ウブンからの登壇者

番 優仁

株式会社ウブン マーケティング＆セールス部

大学卒業後、株式会社オプトに入社。小売業界特化のオム二チャネル支援を実現する組織の立ち上げを経験。アカウントエグゼクティブとして小売クライアントのデジタルマーケティング支援に従事。2021年から株式会社ウブンに入社し、様々なクライアントのAmazonの売上拡大を経験し、現在ではマーケティングとセールス領域の責任を担う。

お申し込み

以下のURLから事前にお申し込みください。

https://maclogi.co.jp/seminar/seminar-20260526/?from=ubun

ウブンについて

私たちはAmazonに特化し、マーケティング・テクノロジーによって、ECブランドの成長を実現するグロースパートナーです。ECブランドの成功をサポートするため、戦略策定から実行までのフルサービスを提供します。広告の費用対効果だけでなく、新規顧客の獲得からLTVを加味した買い回りの最適化を設計し、ECブランドの売上最大化を実現していきます。

会社概要

株式会社ウブン

所在地：東京都港区虎ノ門3丁目1-1 虎の門三丁目ビルディング3階

代表取締役社長：森岡 健太郎

創業日：2018年1月4日

URL：https://www.ubun.co.jp/