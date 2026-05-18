InnoJin株式会社、 第11回日本アントレプレナー大賞にて「サイエンス部門-HORIBA賞-」を受賞

InnoJin株式会社

InnoJin株式会社（本社：東京都文京区、以下「InnoJin」）は、賢者の選択リーダーズ倶楽部が主催する「第11回日本アントレプレナー大賞」において、「サイエンス部門-HORIBA賞-」を受賞(https://kenja-club.com/entrepreneur)いたしました。

今回の受賞対象は、InnoJinが取り組む「バーチャルリアリティ（VR）を用いた小児弱視訓練用プログラム医療機器 (本邦未承認)の開発 (図1)」です。

図1 VRを用いた小児弱視訓練用プログラム医療機器 (未承認)を使う様子

日本アントレプレナー大賞は、次世代の起業家を発掘し、革新的なビジネスプランを支援することを目的としたビジネスプランコンテストです。サイエンス部門は、科学技術を基盤に新たなイノベーションと事業創出を目指す取り組みを対象としています。

InnoJinは、大学発ベンチャーとして2020年12月に設立され、「ヒトにやさしいデジタル医療の実現」を理念に、モバイルヘルスアプリ、プログラム医療機器、AI・デジタルヘルス領域の研究開発および社会実装に取り組んでまいりました。社名はInnovationと、思いやり・いつくしみを意味する「仁（Jin）」を組み合わせたもので、独創的な挑戦を通じて医療の新たな価値創出を目指す意思を込めています。

InnoJinではこれまで、ドライアイ研究用スマートフォンアプリ「ドライアイリズム(R)」、花粉症研究用スマートフォンアプリ「アレルサーチ(R)」など、眼科領域を中心としたデジタルヘルス研究を推進してきました。また、2022年には第二種医療機器製造販売業許可を取得し、プログラム医療機器の開発・薬事・品質管理体制の整備を進めています。

今回評価されたVRを用いた小児弱視訓練用プログラム医療機器は、従来の訓練手法にデジタル技術を組み合わせることで、子どもたちがより継続しやすく、医療者や保護者にとっても管理しやすい新たな治療支援の実現を目指すものです。InnoJinは、眼科専門医、研究者、薬事・品質管理、ソフトウェア開発の専門人材が連携し、医療現場の課題に根ざした実用的なソリューションの開発を進めています。

創業者である猪俣 武範は、今回の受賞について以下のようにコメントしています。

このたび、第11回日本アントレプレナー大賞「サイエンス部門-HORIBA賞-」を賜りましたことを、大変光栄に思います。

InnoJinは、「ヒトにやさしいデジタル医療」を実現することを目指し、眼科領域を中心に、モバイルヘルス、AI、VR、プログラム医療機器の研究開発に取り組んでまいりました。

今回評価いただいたVRを用いた小児弱視訓練用プログラム医療機器は、子どもたちが前向きに治療へ取り組める環境づくりと、医療現場における新しい治療支援モデルの確立を目指すものです。

本受賞を励みに、研究開発・臨床評価・薬事対応をさらに推進し、科学技術を社会実装につなげることで、患者さん、ご家族、医療者にとって真に価値あるデジタル医療の提供を目指してまいります。

InnoJinは今後も、大学発ベンチャーとしての研究開発力と、医療機器開発に求められる品質・薬事体制を活かし、眼科デジタル医療の社会実装を加速してまいります。

InnoJin株式会社について

InnoJin株式会社は、順天堂大学発ベンチャーとして2020年12月に設立されたデジタルヘルス企業です。医療およびヘルスケアに関するITを活用した事業、研究開発、情報収集・分析、デジタルコンテンツの企画・制作、コンサルティング等を展開しています。モバイルヘルスアプリ、プログラム医療機器、AI・VRを活用した医療ソリューションの開発を通じて、「ヒトにやさしいデジタル医療」の実現を目指しています。

会社名：InnoJin株式会社

所在地：東京都文京区本郷2-14-10 長嶋ビル5階

事業内容：医療及びヘルスケアに関するITを活用した事業

URL：https://innojin.co.jp/

本件に関するお問い合わせ

InnoJin株式会社

E-mail：cs@innojin.co.jp

TEL：03-3868-0621

Home page：https://innojin.co.jp