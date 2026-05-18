Boomi、AIエージェント連携のガバナンス強化に向け、Lunar.dev社の買収意向を発表

ブーミー株式会社

※本リリースは、Boomi, LP.が2026年5月13日（米国時間）に発表したリリースの日本語訳です。

AI時代のデータアクティベーションカンパニー（データを価値に変える）であるBoomi(https://boomi.com/ja/)(TM), LP.（所在地：米国ペンシルバニア州、CEO：Steve Lucas、以下、Boomi）およびBoomi株式会社（所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長CEO 河野 英太郎）は、AIおよびMCPゲートウェイの革新企業であるLunar.dev社（以下、Lunar.dev）の買収に関する基本合意書（LOI）を締結したことを発表しました。本買収により、Boomi Enterprise Platform(https://boomi.com/ja/platform/)およびBoomi Connect(https://boomi.com/ja/resources/resources-library/boomi-innovations-may-2026)に、エンタープライズシステム全体でAIの利用をガバナンスし、スケールさせるための高度な機能が加わることが期待されます。

AI活用が実験段階から本番運用へと進む中、エージェントやAIアプリケーションが大規模言語モデル（LLM）と大規模に連携する際の制御が、重要性を増しています。Lunar.devは、AI連携に対してきめ細やかなポリシーベースの制御を実現するAIゲートウェイを提供し、エンタープライズ環境に求められる可視性、セキュリティ、パフォーマンスを実現します。これらの機能により、企業は安心してPoCから本番環境への移行を進めることができ、AIを信頼性・安全性を保ちながら、定められたガードレールの範囲内で運用できます。

◼️ Boomi 会長兼CEO Steve Lucasのコメント

Boomiでは、企業がAIの実験段階から実運用へと明確にシフトしている動きを目の当たりにしています。今回のLunar.devの買収の目的は一つです。それは、お客さまがAI、データ、そしてアプリケーション間で発生するあらゆるインタラクションを適切にコントロールできるようにすることです。これは、信頼性の高いAI基盤を構築し、安心してAIを拡張していくために不可欠です。

◼️ AIガバナンスと制御の強化

Lunar.devにより、Boomiは企業全体でAIインタラクションを管理するための、集中型ガバナンスと分散型運用を組み合わせた制御レイヤーを提供します。これによって企業は、以下の取り組みを推進できるようになります。

- AIインタラクションごとに、きめ細やかなポリシーとガバナンスを実施- AIによる企業データやシステムへのアクセスを安全かつ精密に制御- プロンプト、レスポンス、後続アクションを含むAIアクティビティ全体の完全な可観測性（オブザーバビリティ）を実現- ハイパフォーマンスなルーティングと実行により、AIを大規模に運用- オンプレミス、プライベートクラウド、ソブリンクラウド（データ主権対応環境）を含む、テナントを完全に制御可能な柔軟な導入

◼️ ガバナンス対応のエージェント連携によるBoomi Connectの拡張

Lunar.devはBoomi Connectの主要コンポーネントとなることが期待されています。これによりBoomiは、1,000を超えるMCP対応の事前構築済みコネクターやツールを介して、Claude、Copilot、GeminiなどのAIアシスタントとエンタープライズアプリケーション間の、安全で統制された連携を実現する機能をさらに強化します。さらにLunar.devにより、Boomiは以下の機能を提供するMCPゲートウェイを機能を追加します。

- コスト管理と可観測性- ハイブリッドおよびマルチクラウド環境にわたるスケーラブルなAI連携

Boomi MCP Registryと組み合わせることで、企業はBoomiおよびサードパーティ環境全体にわたり、一元化されたカタログを通じてAIサービスを検出・統制・管理できるようになります。

これらの機能により、Boomi Connectは、ガバナンスを備えたエージェント連携のための統合基盤として位置付けられ、企業全体で安全にAIを展開できるようになります。

◼️ エージェント型AIの本格運用フェーズを切り拓く

Boomiは、AIエージェントと人が連携しながらAIを大規模に運用する『エージェント主導型企業』の実現を目指しています。今回の取り組みは、断片化されたツール群から脱却し、コネクティビティ、自動化、ガバナンスを単一のプラットフォームに統合するという、このビジョンに沿ったものです。

◼️ Boomi 会長兼CEO Steve Lucasの追加コメント

今回の取り組みは、お客さまがAIを信頼できる業務基盤へと進化させることを支援するものです。あらゆる階層にガバナンスを組み込むことで、企業は統制を維持しながら、より迅速にAI活用を推進できるようになります。

◼️ Boomi Worldについて

Boomi Worldの基調講演（米国シカゴ開催）は、LinkedInでライブ配信されます。Boomi幹部、お客さま、パートナーによる最新の発表をぜひご覧ください。

● #BoomiWorld 2026 Live: Day 1 (https://www.linkedin.com/events/7457542155792715776?viewAsMember=true)- 2026年5月13日（水）米中部時間 午前9時

● #BoomiWorld 2026 Live: Day 2 (https://www.linkedin.com/events/7457543725951561728?viewAsMember=true)- 2026年5月14日（木）米中部時間 午前9時

◼️ Boomi Worldに関する詳細

Boomi World(https://boomiworld.com/)の詳細情報（英語）

今週のBoomiからの発表はBoomi ニュースルーム(https://boomi.com/ja/resources/?content_type=press-release)でご覧いただけます

公式イベントハッシュタグ #BoomiWorld でLinkedIn(https://www.linkedin.com/company/boomi-inc)（英語）、X(https://twitter.com/boomi)（英語）、Instagram(https://www.instagram.com/_boomiofficial/)（英語）からイベントの最新情報をフォローいただけます

◼️Boomi関連情報

● AI時代に勝つためのデータ活用基盤「Boomi Enterprise Platform」について(https://boomi.com/ja/platform/)

● データ連携と自動化について(https://boomi.com/ja/platform/integration/)

● AIエージェント管理について(https://boomi.com/ja/platform/ai/)

● Boomi MCPについて(https://boomi.com/ja/model-context-protocol/)

● Boomi Meta Hubについて(https://boomi.com/ja/platform/metahub/)

● Boomi、Forrester調査で投資対効果347％を達成～３年間で約980万ドル（約14億円相当）の経済的効果を実現～(https://boomi.com/ja/content/ebook/global-forrester-tei-study/)

◼️Boomiについて

AI時代のデータアクティベーションカンパニー（データを価値に変える）であるBoomiは、ビジネス全体のデータに命を吹き込み、エージェント主導型企業の実現を支えています。「Boomi Enterprise Platform」は、エージェント主導型の変革を推進するうえで不可欠なエージェント基盤を提供する、データを動かす基盤です。エージェントの設計とガバナンス、API管理およびMCP管理、データ連携と自動化、データ管理を単一のプラットフォームに統合することで、Boomiは企業が安全かつスケーラブルな接続性のもとでAIの力を最大限に活用できる環境を提供します。30,000社を超えるお客さまに信頼され、800社以上のグローバルパートナーネットワークに支えられているBoomiは、「AIエージェントによる変革」を推進し、あらゆる規模の企業における俊敏性、効率性、そして大規模なイノベーションの実現を後押ししています。詳細はboomi.com/ja/(https://boomi.com/ja/)をご覧ください。

◼️Boomi株式会社について

Boomi, LP.（本社：米国ペンシルバニア州、CEO：Steve Lucas）は、AI駆動のオートメーション領域で世界をリードする企業です。Boomi株式会社は、Boomi, LP.とSunBridge Partners, Inc.（本社：米国オハイオ州、社長：ポール・グリム）からの出資に伴う戦略的投資により、日本での事業拡大を目指し、2024年11月8日に設立された合併会社です。高度なAI機能を活用し、API管理、システム&データ連携、データ管理、AIエージェント管理等の機能を搭載した「Boomi Enterprise Platform」を提供し、企業の業務プロセス自動化と迅速な成果達成を支援しています。全世界で30,000社以上の顧客を有し、800社を超えるパートナーと共に、あらゆる企業のDX促進を実現できるようサポートしています。

社名：Boomi株式会社

所在地：東京都渋谷区恵比寿 1-18-18 東急不動産恵比寿ビル 4F

代表：代表取締役社長 CEO 河野 英太郎

URL：https://boomi.com/ja/

Boomi公式SNS：X(https://x.com/Boomi_event) | LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/boomi-japan/) | Facebook(https://www.facebook.com/BoomiJPN/) | YouTube(https://www.youtube.com/channel/UCG4cUDgfyhJyGXmWGK70RoQ)

※Boomi、Boomiロゴは、Boomi, LP.またはその関連会社の商標です。その他の記載されている会社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。