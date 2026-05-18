トラスコ中山、自社最大の物流センター「プラネット愛知」（愛知県北名古屋市）が稼働開始！

トラスコ中山株式会社

機械工具卸売商社のトラスコ中山株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：中山哲也）は、2026年５月18日に自社最大の物流センター「プラネット愛知」（愛知県北名古屋市）の稼働を開始したことをお知らせします。

■概要

トラスコ中山株式会社は、モノづくり現場に必要なプロツール（工場用副資材）を「必要な時」に「必要なモノ」を「必要なだけ」お届けできるよう、全国29か所の物流センターに約62万アイテムの在庫を保有し、お客様の副資材調達の利便性向上に努めています。

今回稼働した「プラネット愛知」は、当社29か所目の物流センターです。延床面積は26,971坪（89,162平方メートル ）と東京ドーム約２個分の広さに、最先端の物流機器を導入することで、100万アイテム以上の在庫保有（※1）と、年間で約1,000億円の出荷を可能とし、業界「最速」「最短」「最良」の納品サービスをより一層高めてまいります。さらに、１か所で保有できるアイテム数が大幅に増えることで、現在強化中の「ニアワセ＋ユーチョク」（荷物詰合わせ＋ユーザー様直送）をより強化し、全国どこへでも必要な商品を必要なだけ、ユーザー様へ直送できる即納体制を構築。物流負荷軽減、環境保全に貢献してまいります。

（※1）2030年までに100万アイテム以上の在庫保有を目指しています。

■「ニアワセ＋ユーチョク」（荷物詰合わせ＋ユーザー様直送）対応力の強化

近年、物流・運送業界では、ドライバーの担い手不足や長時間労働が社会課題となっており、それに伴い、時間外労働の上限が規制されるなど働き方改革が進んでいます。さらに、カーボンニュートラルへの対応が求められており、物資の輸送に重大な支障が生じる可能性が指摘されています。プロツールの流通においても「荷分かれ」による出荷個数増加など、様々な課題が顕在化しています。こうした状況に対応するため、当社では「ニアワセ＋ユーチョク」（荷物詰合わせ＋ユーザー様直送）サービスを強化しています。「ニアワセ＋ユーチョク」は、問屋である当社が販売店様（小売業）の先のモノづくり現場のユーザー様へ、可能な限り複数の商品を一つの箱にまとめて出荷するサービスです（※2）。「プラネット愛知」では在庫アイテム数を100万アイテム以上に拡大し、１か所で保有するアイテム数を増やすことで、ニアワセの精度を高め、「荷分かれ」による出荷個数増加を抑えていきます。さらに、販売店様（小売業）経由の中間配送を省略することで、サプライチェーン全体の効率を高め、納期、梱包資材、配送運賃、環境負荷、作業負荷の半減を実現します。

（※2）商品は販売店様（小売業）を通して販売しており、エンドユーザー様への直接の販売は一切行っておりません。

■プラネット愛知の概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/1577/table/92_1_2e809b6ea40f0499e0f9126bba53b5d3.jpg?v=202605181051 ]

■導入した物流機器の一例

■その他の設備