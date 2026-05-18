モルトンブラウン、香水ボトルへの刻印サービス開始

モルトンブラウンジャパン株式会社

英国発フレグランスブランド「モルトンブラウン」は、オードパルファンを対象とした刻印サービスを開始いたします。名前や記念日、想いを込めたメッセージなどをボトルに刻むことで、大切な方へのギフトにはもちろん、ご自身のための一本としてもお楽しみいただけます。香りに”メッセージ”を添えることで生まれる、世界にひとつだけのフレグランス。日常のひとときや特別な記念日に寄り添う、より印象深いフレグランス体験をお届けします。本サービスは、新丸ビル店および公式オンラインストア限定にて、無料で提供いたします。

刻印サービス概要

開始日：5/18(月)

実施店舗：新丸ビル店、公式オンラインストア

対象商品：オードパルファン 100ml

刻印可能な文字数：最大15文字

刻印可能な文字：アルファベット、数字、一部記号

※フォントは3種類からお選びいただけます。

▼詳細はこちら

https://www.moltonbrown.co.jp/pages/engraving

MOLTON BROWN

モルトンブラウンは、英国発のフレグランスメイカーとして、50年以上にわたり、個性豊かな香りと感覚に寄り添うラグジュアリーな体験を丁寧にお届けしています。ロンドンの創造性と多様性を背景に、自由な発想を尊重する調香師たちとともに、香りを通じて日々の暮らしに彩りを添えています。フレグランス、ボディウォッシュ、ホームアロマなど、日常のひとときを豊かに演出するアイテムを展開。すべての製品(雑貨など一部製品を除きます)は英国で製造され、創業以来、動物実験を行わない姿勢を貫いています。成分へのこだわりと環境への配慮は、ブランドが大切にしている価値のひとつです。その品質と持続可能な取り組みが評価され、モルトンブラウンはチャールズ3世陛下にパーソナルケア製品を提供する英国王室御用達ブランドとして、ロイヤルワラントを授与されました。この名誉を誇りに、ブランドはこれからも誠実なものづくりを続けていきます。調香師たちは、自身の記憶や感性を香りに込め、感覚に響く香りの世界を丁寧に創り上げています。それぞれの香りは、お客様ひとりひとりの感性と共鳴し、自然・記憶・文化が織りなす豊かな背景の中で、彩りと深みをもたらします。モルトンブラウンは、香りを通じて、日々の暮らしにさりげない特別さと、心に残る体験をお届けします。