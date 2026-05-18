Uber、タクシー事業者向け高級車両供給を強化

Uber Japan株式会社

Uber Japan株式会社 （以下、Uber Japan）は2026年5月18日（月）、日産自動車株式会社（以下、日産）とのパートナーシップに基づき、「Uber プレミアム」を提供するタクシー事業者に対して日産が今夏に発売を予定するプレミアムミニバン新型「エルグランド」の導入支援を開始します。本取り組みは、急拡大する需要に対応し、「Uber プレミアム」の持続的成長を支える供給基盤の強化を目的としています。Uberは、新型「エルグランド」（先行して導入を開始している日産「セレナ」及びタクシー用途も含む）の導入支援を目指します。

現在、国内外の旅行需要の急速な増加に伴い、「Uber プレミアム」への需要が急速に高まっています 。その一方で、タクシー事業者においてプレミアムの基準を満たす上質なミニバン車両の調達に時間がかかるという課題がありました。需要増に対応するため、Uberは日産と協業し、タクシー事業者が新型「エルグランド」をUber プレミアム車両として効率的に導入できる枠組みを構築しました。これにより、Uberと提携するタクシー事業者は急増するハイエンドな顧客ニーズを確実に捉えることが可能となります。

新たにUber プレミアムのラインナップに加わる新型「エルグランド」は、「The private MAGLEV（リニアモーターカー）」をデザインコンセプトに掲げ、非日常の旅へ出かける高揚感を提供する高級ミニバンです。Uber プレミアムを利用されるお客さまに、新型「エルグランド」の極めて静粛でプライベートラウンジのような快適な移動空間を提供します。

Uber Japan株式会社 代表 ゼネラルマネージャー 山中志郎のコメント

「この度、日産との新たな取り組みを発表できることを大変嬉しく思います。本パートナーシップは、Uber プレミアムの供給基盤を強化し、成長を支える重要な取り組みです。そして新型『エルグランド』は、これまで以上に洗練された移動体験をUberのお客さまに提供できると確信しています。

日本を代表する自動車メーカーである日産との協業は、現在のサービス強化にとどまらず、将来的な次世代モビリティサービスの実現に向けた重要な一歩になると期待しています。」

Uberは、新型「エルグランド」の導入を通じて、多様化するお客さまのニーズに応え、これまで以上に洗練された快適な移動体験を提供してまいります。

Uberについて

Uber Technologies（以下、Uber）は、誰でもボタンひとつで簡単・快適に、安心して移動できる世界を目指す米国発のテクノロジー企業です。「どうすればボタンひとつで車を呼べるか?」という創始者のシンプルな疑問から、2010年に米国サンフランシスコでアプリを通じた配車サービスをスタートしました。現在 Uberは人の移動だけでなく、食材、料理、日用品などのデリバリーなど、あらゆる人・モノの移動の仕方を変えるプラットフォームを世界70カ国以上・15,000都市以上で展開し、約50言語に対応しています。

Uber Japan株式会社について

Uber Japan株式会社は、ドライバーと乗客をオンデマンドでつなぐ配車プラットフォーム「Uber」を日本国内で運営する企業です。国内約1,000社のタクシー会社と提携し、47都道府県でタクシーの配車が可能な「Uber Taxi(https://www.uber.com/jp/ja/ride/ubertaxi/?uclick_id=56ad2694-4f16-4c71-bd0b-0ca02f350074)」や、札幌市・東京23区・大阪市・京都市など、9都道府県においてプレミアムなハイヤー車両や最大5名乗りのワゴンを配車できる「Uber プレミアム」(https://www.uber.com/jp/ja/ride/uberblack/)のサービスを提供しています。また京都府京丹後市、石川県加賀市、長野県野沢温泉村、大分県別府市において自治体とのパートナーシップによる自家用有償旅客運送（公共ライドシェア）を、2024年4月からはタクシー会社とのパートナーシップによる自家用車活用事業（日本版ライドシェア）のサービス提供をサポートしています。



＊本件は今年3月に発表したロボタクシーにおける日産自動車およびWayveとのパートナーシップ(https://www.uber.com/jp/ja/newsroom/uber-nissan-wayve-partnership/?uclick_id=f70298e7-9e2b-47d1-9b30-71decd830287)とは別の取り組みになります。